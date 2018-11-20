Чем заняться на Мальдивах: 4 идеи от курорта Maafushivaru
Поймать звезду
На Мальдивах можно дотянуться до звезд – в прямом смысле слова! Только искать их нужно не на небе, а в теплом и ласковом Индийском океане.
Дайвинг на курорте Maafushivaru сулит яркие эмоции и новичкам, и дайверам со стажем. В окрестностях атолла есть отличные споты для погружений: красивейший коралловый риф и пара участков, которые облюбовали акулы и скаты.
Добраться до нужного места из отеля можно на аутентичных мальдивских лодках дони. До рифа, например, всего 25 минут плавания. Местечко Maamigili Beyru, где можно понырять с китовыми акулами и дельфинами, находится подальше – в часе от Maafushivaru, но путешествие того стоит!
Если мечтаете поплавать с огромными скатами манта, которых еще называют «морскими дьяволами», попросите отвезти вас в «Юлок Манта». Эти огромные рыбы совершенно безопасны – не забудьте сделать снимки на память!
Сбежать на необитаемый остров
Безлюдный тропический островок – идеальное место для свидания! В 500 метрах от отеля Maafushivaru лежит необитаемый островок Lonubo: здесь можно спрятаться от всего мира и провести день-два в компании друг друга.
На острове есть гостевая вилла, окруженная небольшой тропической рощей с экзотическими цветами, а под водой прячется красивейший риф (да, Lonubo – отличное местечко для снорклинга).
К вашему приезду виллу заранее подготовят, да и о провизии беспокоиться тоже не придется – шеф будет готовить для вас завтраки, обеды и ужины.
Покой и нега, солнечные ванны, плавание или прогулки по белоснежному песку, йога и чтение – и звездное небо, за которым можно наблюдать прямо из кровати. Это ли не сказка?
Попробовать местную кухню
Что может быть лучше, чем порыбачить с яхты в океане? Приготовить улов на гриле! Приехав сюда, не забудьте воздать искусству шеф-повара: морепродукты и национальные блюда из морепродуктов, рыбы, риса, кокосовых орехов и фруктов.
Мальдивы – мусульманская страна, и крепкий алкоголь можно найти разве что в дьюти-фри в аэропорту Мале. Впрочем, на курортах подают национальные напитки и вполне привычное европейцам белое и красное.
Расслабиться на пляже или в спа
Райская картинка выглядит так: тропический остров, ноги утопают в теплом белоснежном песке, в руке – свежий кокос, сладковатый сок которого можно неспешно потягивать через трубочку, и лазурная вода до самого горизонта, в какую сторону ни посмотри.
Природные красоты – не все, чем славится курорт. Комплекс Maafushivaru Spa расположен в тихом уголке острова, из массажных комнат и бассейнов открывается вид на лагуну.
Специально для пар здесь есть отдельный кабинет и парные процедуры. Романтические ритуалы длятся от 60 до 150 минут – в зависимости от программы.
Фирменный «Maafushivaru moment» включает в себя расслабляющий массаж с маслами иланг-иланга, во время которого вы сможете слушать шум океанских волн, а также – ароматическую ванну.
Девиз Maafushivaru Spa: «Просто жить – недостаточно. Каждому необходимо сияние солнца, свобода и маленький цветок».
Узнать о специальных предложениях курорта и забронировать номер можно на официальном сайте Maafushivaru.
Что может быть лучше, чем порыбачить с яхты в океане? Приготовить улов на гриле! Приехав сюда, не забудьте воздать искусству шеф-повара: морепродукты и национальные блюда из морепродуктов, рыбы, риса, кокосовых орехов и фруктов.
Мальдивы — мусульманская страна, и крепкий алкоголь можно найти разве что в дьюти-фри в аэропорту Мале. Впрочем, на курортах подают национальные напитки и вполне привычное европейцам белое и красное.
Расслабиться на пляже или в спа
Райская картинка выглядит так: тропический остров, ноги утопают в теплом белоснежном песке, в руке — свежий кокос, сладковатый сок которого можно неспешно потягивать через трубочку, и лазурная вода до самого горизонта, в какую сторону ни посмотри.
Природные красоты — не все, чем славится курорт. Комплекс Maafushivaru Spa расположен в тихом уголке острова, из массажных комнат и бассейнов открывается вид на лагуну.
Специально для пар здесь есть отдельный кабинет и парные процедуры. Романтические ритуалы длятся от 60 до 150 минут — в зависимости от программы.
Фирменный «Maafushivaru moment» включает в себя расслабляющий массаж с маслами иланг-иланга, во время которого вы сможете слушать шум океанских волн, а также — ароматическую ванну.
Девиз Maafushivaru Spa: «Просто жить — недостаточно. Каждому необходимо сияние солнца, свобода и маленький цветок».
Узнать о специальных предложениях курорта и забронировать номер можно на официальном сайте Maafushivaru.