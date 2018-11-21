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  • Люди за кадром: 10 церемония награждения Hamilton Behind The Camera Awards
  • Люди за кадром: 10 церемония награждения Hamilton Behind The Camera Awards
    Реджина Холл и Джодж Тилман Мл.
  • Люди за кадром: 10 церемония награждения Hamilton Behind The Camera Awards
Калейдоскоп

Люди за кадром: 10 церемония награждения Hamilton Behind The Camera Awards

Швейцарская часовая компания Hamilton неразрывно связана с миром кино с 1932 года. За это время часы марки успели «сняться» более чем в 500 фильмах. Доказывая свою страсть и неизменную приверженность кинематографу, на 10-й церемонии вручения премии Hamilton Behind the Camera Awards компания воздала должное заслугам необыкновенных людей, лица которых остаются за кадром. Церемония награждения состоялась 4 ноября в клубе Exchange LA.
21 ноября 2018 в 19:07

Совместно со своим партнером Los Angeles Confidential, знаменитым журналом о стиле и моде, Hamilton в очередной раз отметил выдающиеся заслуги талантливых людей, которые остаются невидимыми для публики. Создание фильмов было бы невозможным без их упорной работы и преданности своему делу.

Впервые часы марки появились на экране в 1932 году в фильме «Шанхайский экспресс», и с тех пор Hamilton тесно сотрудничает с Голливудом. Постоянная вовлеченность в творческий процесс помогает нам создавать или подбирать часы, идеально дополняющие образы персонажей и наполняющие сюжет новыми оттенками смыслов. В то же время компания понимает, что колоссальная часть кинематографической работы остается за кадром. В последнее время часы Hamilton появлялись в таких кинокартинах, как «Джек Райан» Тома Клэнси, «Интерстеллар», «Марсианин» и в трилогии «Люди в черном».

Вручение премии Behind the Camera Awards, учрежденной в 2006 году, считается одним из главных событий голливудской жизни. Мероприятие привлекает самых ярких знаменитостей, работающих по обе стороны кинокамеры, – и церемония этого года не исключение.

Ведущим 10-й церемонии награждения Hamilton Behind the Camera Awards стал Тони Хейл, знаменитый актер, двукратный обладатель прайм-таймовой премии «Эмми», которой он был удостоен в 2013 и 2015 годах за роль Гэри Уолша в сериале «Вице-президент» (номинация «Лучший актер второго плана в комедийном телесериале»).

Лауреатами премии становятся те, кто принимал участие в создании фильмов, вышедших на экран за последний год или представленных на прошедших в этот период престижных кинофестивалях в Каннах, Торонто и Венеции, а также на Фестивале Американского института кинематографии.

  • Люди за кадром: 10 церемония награждения Hamilton Behind The Camera Awards
    Рами Малек на Hamilton Behind The Camera Awards

Победителями Hamilton Behind the Camera Awards в 2018 году были объявлены:

• Лучшая продюсерская работа: Грэм Кинг («Богемская рапсодия»). Награду вручил Рами Малек
• Лучший сценарий: Дэниел Стиплмен («По половому признаку»). Награду вручила Фелисити Джонс
• Лучший монтаж: Барри Александр Браун («Черный клановец»). Награду вручил Джон Дэвид Вашингтон
• Лучший звуковой монтаж: Эрик Аадаль и Итан Ван дер Рин. Награду вручил Джон Красински
• Лучшая работа художника-постановщика: Ханна Бичлер («Черная пантера»). Награду вручила Анджела Бассетт
 Прорыв в области продюсирования: Элисон Дики (Братья Систерс). Награду вручил Джон Си Райли
• Лучшие визуальные эффекты: Дэн Дилиу («Мстители»). Награду вручили Элизабет Олсен и Джо Руссо
• Лучшая операторская работа: Боб Ричардсон («Частная война»). Награду вручили Розамунд Пайк и Джейми Дорнан

Hamilton Behind the Camera Awards 2018 - Rosamund Pike & Jamie Dornan - On stage.jpg
• Лучшая оригинальная песня: Трой Сиван («Исчезнувший мальчик»). Награду вручил Раймонд Браун
• Лучший дизайн костюмов: Мэри Зофрис («Человек на Луне»). Награду вручил Райан Гослинг
• Достижения в сфере кинематографа: Габриела Родригес («Рома»). Награду вручила Марина Де Тавира
• Лучшая режиссура: Джордж Тилман Мл. («Ненависть, которую вы порождаете»). Награду вручила Реджина Холл.
• Лучшая работа реквизитора: Пол Дано («Дикая жизнь»). Награду вручил Джейк Джилленхол.

Hamilton Behind the Camera Awards 2018 - Paul Dano & Jake Gyllenhaal - Backstage.jpg

Тот факт, что церемония Hamilton Behind the Camera Awards каждый год привлекает звезд первой величины, свидетельствует о неисчерпаемом таланте лауреатов. Многие из актеров-ведущих церемонии Behind the Camera Awards сами являются обладателями престижных наград и понимают, как никто другой, насколько сложен и трудоемок процесс создания фильма.

Сильван Долла, генеральный директор Hamilton International, заметил: «Спасибо вам всем за потрясающие фильмы, которые заставляют нас мечтать, плакать и смеяться. Фильмы обогащает наше воображение, побуждают нас видеть мир в новой перспективе и рассказывают истории, которые вдохновляют нас».

«Я очень рад быть здесь сегодня, чтобы вручить награду Эрику Аадаль и Итану Ван Дер Рин, звуковым ... волшебникам нашего фильма», – сказал Джон Красински, представляя номинацию за Лучший звуковой монтаж.

Райан Гослинг представил номинацию за Лучший дизайн костюмов – Мэри Зофрис: «Для меня было большой честью работать с Мэри, и мне очень приятно представить ее со столь заслуженным признанием. Дамы и господа, Награда Hamilton за Лучший дизайн костюмов присуждается Мэри Зофрис».


«Всё что вы видите и чувствуете на экране – это страсть и тяжелая работа всей команды фильма «Человек на Луне» – дизайнеров и художников, которые каждый день были безгранично преданны своему делу и уделяли невероятное внимание к деталям», – Мэри Зофрис, победитель в номинации Лучший дизайн костюмов. 

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