Где в Москве учат восточным языкам?
Какому языку вам хочется научиться? Выбирайте! Здесь преподают…
арабский,
персидский,
турецкий,
корейский,
китайский,
японский,
хинди,
иврит,
индонезийский,
испанский,
английский
и греческий.
Большинство языков в списке – восточные, но есть и европейские! Занятия здесь ведут и носители, и русскоязычные специалисты – а преподавание ведется по методике, которая дополняется и совершенствуется вот уже почти 10 лет – столько же, сколько существует сам клуб.
План обучения здесь составляют индивидуально, так что в Клубе могут учиться и новички, и продвинутые; занятия проходят в маленьких группах от 4-6 человек. Расписание составляют по пожеланиям учеников: так каждый может ходить в удобное время (причем клуб открыт семь дней в неделю с 9:00 до 22:00).
Сюда всегда можно прийти на пробное занятие – или посетить открытые выездные занятия в библиотеках Москвы (расписание лекций и мастер-классов публикуют на сайте и в соцсетях клуба: Вконтакте и Facebook).
В чем еще плюсы клуба?
Абсолютно все его учащиеся могут пользоваться библиотекой, в которой представлены книги по арабскому, турецкому, персидскому, хинди, китайскому и японскому языкам.
Здесь можно сдать экзамен по арабскому языку и получить сертификат, подтверждающий ваш уровень знаний. Сертификат выдается одним из египетских университетов и признается во всех арабских странах и многих европейских странах.
Для своих учеников клуб организует поездки: экскурсионно-познавательные (по России и за рубеж), лагерь выходного дня (например, в Суздале, Переяславле-Залесском, Углич и многих других красивых городах. В лагере учеников ждут обучение, развлечение, игры, прогулки, история городов, просмотры фильмов, вечеринки и конечно же вкусные обеды и ужины. А еще в клубе есть прекрасная традиция отмечать праздники большой и дружной компанией (Новый год, 8 Марта, день рождения клуба, День знаний и другие).
Немного о достижениях клубаПреподаватели и мастера регулярно участвуют на выставках, посвященных восточным странам и культуре.
В 2015 году совместно с департаментом культуры и ЦКИ Меридиан организовали и провели восточную ярмарку и концерт, посвященный «дням востока».
В 2014 году совместно с «Национальной библиотекой России» в книжном доме «Библио-Глобус» проводили мастер-класс по арабско-персидской каллиграфии.
С 2015 года клуб успешно сотрудничает с МОСФИЛЬМОМ, московским Департаментом культуры, школами и университетами, а также ежегодно проводит олимпиаду по арабскому языку.
Несколько вопросов к клубуЧем вы отличаетесь от конкурентов?
Мы себя позиционируем как клуб. Помимо языков у нас проходят мастер-классы, лекции, поездки заграницу, выставки, фестивали.
Программу по обучению писали сами (вот уже 9 лет преподаем по собственной методике). Сотрудничаем с турецкими, китайскими, арабскими университетами.
Через нас можно поехать в Стамбул на обучение турецкому языку: как на пару недель, так и получить образование в университетах Турции. У нас в Клубе можно сдать экзамены по турецкому языку. Также мы сотрудничаем с пекинскими государственными вузами: желающие могут через нас поехать как в летний лагерь, так и поступать в государственные университеты Пекина, мы еще и гранты можем предоставить на обучение в Китае.
Почему люди должны прийти учиться именно к вам?
У нас помимо изучения языка можно изучать культуру страны или региона, где говорят на том языке, который учит слушатель). Мы не отделяем язык от культуры и даже на занятиях преподаватель всегда приводит примеры и сравнения культур (с той, к которой себя относит, или турецкого региона, или арабского, или китайского, и т.д. по всем языкам). проходят всевозможные лекции по истории, традициям, мастер-классы по национальной кухне (разные регионы: турецкая кухня, арабская кухня и т.д.).
Помимо обучения мы вместе ездим в разные страны. Также у нас проходит лагерь с обучением (и без) по Золотому кольцу России (Углич, Переславль, Суздаль). В таких поездках можно заниматься языком, поучаствовать в приготовлении блюда.
Что вы считаете самым важным в своей работе?
Это результат: уверенный разговорный язык. Грамматике, письменности и чтению тоже уделяется большое внимание, но самое главное – это то, что человек, который пришел к нам на обучение, начинает свободно разговаривать на новом языке. Такой результат достигается в среднем за 6-8 месяцев! И те, кто у нас занимаются, с радостью ходят на наши занятия, ведь помимо процесса обучения у нас еще и приятная атмосфера!
Записаться на урок можно на сайте клуба или по телефонам:
8 (495) 506-24-19,
8 (962) 901-99-42.
Адрес: Москва, Малый Златоустинский переулок, д. 6, стр. 2
Для своих учеников клуб организует поездки: экскурсионно-познавательные (по России и за рубеж), лагерь выходного дня (например, в Суздале, Переяславле-Залесском, Углич и многих других красивых городах. В лагере учеников ждут обучение, развлечение, игры, прогулки, история городов, просмотры фильмов, вечеринки и конечно же вкусные обеды и ужины. А еще в клубе есть прекрасная традиция отмечать праздники большой и дружной компанией (Новый год, 8 Марта, день рождения клуба, День знаний и другие).
Немного о достижениях клуба
Преподаватели и мастера регулярно участвуют на выставках, посвященных восточным странам и культуре.
В 2015 году совместно с департаментом культуры и ЦКИ Меридиан организовали и провели восточную ярмарку и концерт, посвященный «дням востока».
В 2014 году совместно с «Национальной библиотекой России» в книжном доме «Библио-Глобус» проводили мастер-класс по арабско-персидской каллиграфии.
С 2015 года клуб успешно сотрудничает с МОСФИЛЬМОМ, московским Департаментом культуры, школами и университетами, а также ежегодно проводит олимпиаду по арабскому языку.
Несколько вопросов к клубу
Чем вы отличаетесь от конкурентов?
Мы себя позиционируем как клуб. Помимо языков у нас проходят мастер-классы, лекции, поездки заграницу, выставки, фестивали.
Программу по обучению писали сами (вот уже 9 лет преподаем по собственной методике). Сотрудничаем с турецкими, китайскими, арабскими университетами.
Через нас можно поехать в Стамбул на обучение турецкому языку: как на пару недель, так и получить образование в университетах Турции. У нас в Клубе можно сдать экзамены по турецкому языку. Также мы сотрудничаем с пекинскими государственными вузами: желающие могут через нас поехать как в летний лагерь, так и поступать в государственные университеты Пекина, мы еще и гранты можем предоставить на обучение в Китае.
Почему люди должны прийти учиться именно к вам?
У нас помимо изучения языка можно изучать культуру страны или региона, где говорят на том языке, который учит слушатель). Мы не отделяем язык от культуры и даже на занятиях преподаватель всегда приводит примеры и сравнения культур (с той, к которой себя относит, или турецкого региона, или арабского, или китайского,
Помимо обучения мы вместе ездим в разные страны. Также у нас проходит лагерь с обучением (и без) по Золотому кольцу России (Углич, Переславль, Суздаль). В таких поездках можно заниматься языком, поучаствовать в приготовлении блюда.
Что вы считаете самым важным в своей работе?
Это результат: уверенный разговорный язык. Грамматике, письменности и чтению тоже уделяется большое внимание, но самое главное — это то, что человек, который пришел к нам на обучение, начинает свободно разговаривать на новом языке. Такой результат достигается в среднем за 6−8 месяцев! И те, кто у нас занимаются, с радостью ходят на наши занятия, ведь помимо процесса обучения у нас еще и приятная атмосфера!
Записаться на урок можно на сайте клуба или по телефонам:
Адрес: Москва, Малый Златоустинский переулок, д. 6, стр. 2