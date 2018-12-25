На седьмом небе: как мы летели на Бали с Emirates
А мы с коллегой все-таки взяли и полетели.
Пока ждем очереди на посадку у гейта в Домодедово, сомнения снова берут верх. Стоит ли туда лететь в конце осени? Хотя для раздумий уже поздновато: в руках – посадочные талоны, за спиной – верный рюкзак (в кабину можно брать до 7 кг ручной клади!), а где-то впереди – начало очереди и целая неделя на Бали. Какой она будет – пока сказать сложно: по прогнозу на острове грозы (как-никак сезон дождей), но днем, как обещают, будет солнечно.
Очередь движется шустро (кстати, посадка открылась минута в минуту!) – и вот уже иду к своему месту у окна: специально ради этого кресла заранее прошла онлайн-регистрацию.
Упс! В соседнем ряду – семья с двумя детьми. На посадку их запустили первыми (что совершенно справедливо), но видеть их своими соседями я не особо рада. Приготовилась было слушать плач и капризы ближайшие пять часов – и совершенно напрасно! И это так мило, что для грудничков «Эмирейтс» предлагает мягкую игрушку-плед и гигиенические наборы для малышей. Снаружи на косметичке нарисованы персонажи из «Эмирейтс Little Traveller», а внутри лежит нагрудник, ложечкa, влажные салфетки для малышей, матрасик для пеленания, крем от опрелостей и небольшой мешочек для подгузников – все, что нужно для комфортного полета с детьми. А старшая девочка получила фломастеры и раскраски и почти всю дорогу рисовала, высунув от усердия кончик языка, пока на заднем фоне шел мультфильм «Тайна Коко». Идиллия!
Через два ряда от меня летел мальчик лет двенадцати, вроде бы вообще без взрослых. Я было напряглась (чей ребенок, товарищи?!), но коллега меня успокоил: сказал, что за ним присматривают стюардессы – у компании есть такая услуга для детей, которые летят сами, без взрослых. Дети от 5 до 15 лет спокойно могут путешествовать самостоятельно, а дети младше 8 лет – лететь тем же рейсом, что и родители, которые сидят, например, в другом классе: сотрудники авиакомпании помогают деткам зарегистрироваться или сделать пересадку на другой рейс.
Вообще в самолете нравилось всё: от формы стюардесс (нигде такой не видела!) до кресел (в проемах между рядами очень даже просторно, даром что летим эконом-классом). Хорошо, что можно вытянуть ноги: впереди 5 часов лету до дубайского хаба, а там уже пересядем на ночной рейс до балийского Нгура-Раи (он же – Денпансар).
В полете два раза кормили, в меню – телятина-гриль с запеченным в сливках картофелем, цыпленок под соусом деми-гляс с рисом, овощи гриль, шоколадный мусс, бесплатные напитки (в том числе и алкогольные), предлагают даже шампанское. У детей (специально посмотрела) – свое меню и соответствующие порции.
Поспать я решила на ночном рейсе, так что остаток пути Москва-Дубай провела за просмотром кино (в бортовой развлекательной системе ice – просто море фильмов, музыки и игр, ведь она предлагает более 3 500 каналов; это один из флагманских продуктов авиакомпании).
В спинке впереди стоящего кресла – монитор (кстати, с очень хорошей картинкой), а также розетка (!), порт USB и геймпад (он же – телефонная трубка и терминал для банковских карт). На борту можно даже подключиться к Wi-Fi (Интернет в 11 километрах над Землей – восторг!).
Во время пересадки решили немного размять ноги в Дубайском аэропорту. Спутник мой успел выпить большой капучино, а я решила воздержаться (а ну как не засну потом в самолете?). Решение оказалось правильным: почти все время в полете на Бали я спала (спасибо стюардессам за уютный плед!). Из рейса мне запомнились только приветствие пилота на прекрасном (!) английском и просто отличная еда (ради нее даже не жалко было прерывать свой сладкий сон!).
Что замечательно – блюда на борту различаются в зависимости от направления, то есть первое гастрономическое (читай: самое главное) знакомство со страной происходит прямо в воздухе. Как же хорошо путешествовать в XXI веке!
В 14:50 по местному времени самолет приземлился: мы на Бали! Погода чудесная, а после слов командира самолета о «+22 градусах» хочется плакать от счастья (это после московских 3 ниже нуля)! Уже чувствую, мне будет очень грустно уезжать через неделю, но хоть обратный рейс меня утешит. Вы, конечно, уже догадались, какой авиакомпанией мы полетим домой.
Через два ряда от меня летел мальчик лет двенадцати, вроде бы вообще без взрослых. Я было напряглась (чей ребенок, товарищи?!), но коллега меня успокоил: сказал, что за ним присматривают стюардессы — у компании есть такая услуга для детей, которые летят сами, без взрослых. Дети от 5 до 15 лет спокойно могут путешествовать самостоятельно, а дети младше 8 лет — лететь тем же рейсом, что и родители, которые сидят, например, в другом классе: сотрудники авиакомпании помогают деткам зарегистрироваться или сделать пересадку на другой рейс.
Вообще в самолете нравилось всё: от формы стюардесс (нигде такой не видела!) до кресел (в проемах между рядами очень даже просторно, даром что летим эконом-классом). Хорошо, что можно вытянуть ноги: впереди 5 часов лету до дубайского хаба, а там уже пересядем на ночной рейс до балийского Нгура-Раи (он же — Денпансар).
В полете два раза кормили, в меню — телятина-гриль с запеченным в сливках картофелем, цыпленок под соусом деми-гляс с рисом, овощи гриль, шоколадный мусс, бесплатные напитки (в том числе и алкогольные), предлагают даже шампанское. У детей (специально посмотрела) — свое меню и соответствующие порции.
Поспать я решила на ночном рейсе, так что остаток пути Москва-Дубай провела за просмотром кино (в бортовой развлекательной системе ice — просто море фильмов, музыки и игр, ведь она предлагает более 3 500 каналов; это один из флагманских продуктов авиакомпании).
В спинке впереди стоящего кресла — монитор (кстати, с очень хорошей картинкой), а также розетка (!), порт USB и геймпад (он же — телефонная трубка и терминал для банковских карт). На борту можно даже подключиться к Wi-Fi (Интернет в 11 километрах над Землей — восторг!).
Во время пересадки решили немного размять ноги в Дубайском аэропорту. Спутник мой успел выпить большой капучино, а я решила воздержаться (а ну как не засну потом в самолете?). Решение оказалось правильным: почти все время в полете на Бали я спала (спасибо стюардессам за уютный плед!). Из рейса мне запомнились только приветствие пилота на прекрасном (!) английском и просто отличная еда (ради нее даже не жалко было прерывать свой сладкий сон!).
Что замечательно — блюда на борту различаются в зависимости от направления, то есть первое гастрономическое (читай: самое главное) знакомство со страной происходит прямо в воздухе. Как же хорошо путешествовать в XXI веке!
В 14:50 по местному времени самолет приземлился: мы на Бали! Погода чудесная, а после слов командира самолета о «+22 градусах» хочется плакать от счастья (это после московских 3 ниже нуля)!
Уже чувствую, мне будет очень грустно уезжать через неделю, но хоть обратный рейс меня утешит. Вы, конечно, уже догадались, какой авиакомпанией мы полетим домой.