Барабан по-японски: где в Москве послушать тайко?
В чем особенности японского барабанного искусства, когда оно появилось и как развивается в Европе: разбираемся в дао тайко — пути барабана.
14 ноября 2018 в 16:34
С чем у вас ассоциируется Япония? Фудзияма, самураи, гейши, суши и сумо… Где-то в это ряду найдется и место для барабанов. Вот таких:
Тайко (в переводе – барабан) – перекочевал в Японию из Китая почти 1500 лет назад. Минули века, прежде чем этот инструмент прославился на Западе (когда японские барабанщики начали выезжать из родной страны на гастроли). Их концерты и сегодня очень популярны – но то, что европеец воспринимает как шоу, для японца было и остается ритуалом.
Древнюю традицию наследуют и энтузиасты из других стран: даже в Московской консерватории есть ансамбль японских барабанов «Мияби». Это название (которое означает «благородный, изящный, изысканный») музыканты получили три года назад от своего сенсея – виртуозного японского барабанщика Эбато Митико.
Внешне тайко похож на европейские или африканские барабаны, но на самом деле между ними меньше сходства, чем у катаны и рыцарского меча. Каждый тайко изготавливается вручную; его корпус выдалбливают из ствола дерева или, например, делают из винной бочки, а затем тщательно шлифуют, доводя до совершенной гладкости. Если присмотреться к инструментам на концертах «Мияби», можно заметить, что барабаны отличаются: у одних мембраны прибиты к корпусу тонкими гвоздиками, у других держатся на веревочных растяжках, у третих – растянуты на болтах. Разная конструкция обеспечивает разное звучание.
История ансамбля «Мияби» началась, когда в Москву прибыл Эбато Митико – опытный преподаватель и глава школы барабанов «Оцука Дайко кадзуракай» (что в японском городе Тиба, Япония).
Состав группы за прошедшие годы постоянно обновлялся: в ней играли и японцы, и русские; одни участники были профессиональными музыкантами, другие просто были страстно увлечены японской культурой.
За обучением последовали концерты и стажировки в Японии: в истории группы – выступления в разных городах России, а также на Украине и в Японии (в составе «Оцука Дайко кадзуракай»). Теперь ансамбль «Мияби» активно выступает на московских площадках, концертных и выставочных, сотрудничая с школой икэбана «Согэцу» и другими организациями.
Постоянно обновляется поток людей, интересующихся тайко, и ансамбль «Мияби» готов познакомить с этим биением вселенского сердца всех желающих.
Тайко (в переводе – барабан) – перекочевал в Японию из Китая почти 1500 лет назад. Минули века, прежде чем этот инструмент прославился на Западе (когда японские барабанщики начали выезжать из родной страны на гастроли). Их концерты и сегодня очень популярны – но то, что европеец воспринимает как шоу, для японца было и остается ритуалом.
Древнюю традицию наследуют и энтузиасты из других стран: даже в Московской консерватории есть ансамбль японских барабанов «Мияби». Это название (которое означает «благородный, изящный, изысканный») музыканты получили три года назад от своего сенсея – виртуозного японского барабанщика Эбато Митико.
Внешне тайко похож на европейские или африканские барабаны, но на самом деле между ними меньше сходства, чем у катаны и рыцарского меча. Каждый тайко изготавливается вручную; его корпус выдалбливают из ствола дерева или, например, делают из винной бочки, а затем тщательно шлифуют, доводя до совершенной гладкости. Если присмотреться к инструментам на концертах «Мияби», можно заметить, что барабаны отличаются: у одних мембраны прибиты к корпусу тонкими гвоздиками, у других держатся на веревочных растяжках, у третих – растянуты на болтах. Разная конструкция обеспечивает разное звучание.
История ансамбля «Мияби» началась, когда в Москву прибыл Эбато Митико – опытный преподаватель и глава школы барабанов «Оцука Дайко кадзуракай» (что в японском городе Тиба, Япония).
Состав группы за прошедшие годы постоянно обновлялся: в ней играли и японцы, и русские; одни участники были профессиональными музыкантами, другие просто были страстно увлечены японской культурой.
За обучением последовали концерты и стажировки в Японии: в истории группы – выступления в разных городах России, а также на Украине и в Японии (в составе «Оцука Дайко кадзуракай»). Теперь ансамбль «Мияби» активно выступает на московских площадках, концертных и выставочных, сотрудничая с школой икэбана «Согэцу» и другими организациями.
Постоянно обновляется поток людей, интересующихся тайко, и ансамбль «Мияби» готов познакомить с этим биением вселенского сердца всех желающих.