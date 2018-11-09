Новые столицы футбола — в премьере на Матч ТВ!
Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2020 года. По случаю 60-летия с момента первого чемпионата Европы он впервые пройдёт на стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА. Такое решение было принято исполнительным комитетом УЕФА на встрече в Лозанне в 2012 году. Основным элементом логотипа турнира выбран мост, как символ единства, который связывает 12 городов турнира. Автор документального цикла «Курс на Евро» Денис Левко расскажет о тех городах проведения европейского первенства, которые менее известны болельщикам, чем такие футбольные столицы, как Лондон, Мадрид или Мюнхен.
Первая из шести 15-минутных серий выйдет на «Матч ТВ» 10 ноября в 18:00 и будет посвящена Бухаресту. Зрители узнают о войнах и разборках между фанатами самых популярных клубов Бухареста, что за конфликт стал причиной бойкота поклонниками столичного «Стяуа» матчей своего клуба, куда не стоит стремиться в Бухаресте по вечерам и много других интересных и эксклюзивных подробностей о румынском футболе и самом городе Бухаресте.
К примеру, немногие знают, что группа «Morandi», звезды стиля евродэнс и трехкратные победители MTV Music Awards, родом из Румынии. Mo — это Мариус Мога, а Randi — псевдоним Андрея Ропча. В своем интервью Андрей вспоминает как записал в соавторстве с Нюшей, Питбулем и Арашем композицию к российскому Чемпионату Мира по футболу и признается, что с удовольствием выступит перед болельщиками в Бухаресте. У себя на родине его популярность бьет все рекорды - сольные композиции на YouTube набирают по 67 млн. просмотров.
Автору фильма Денису Левко удалось встретиться и с легендой румынского футбола Миодрагом Белодедичем. В 80-х Белодедич, выиграл в составе «Стяуа» четыре чемпионата, три кубка, завоевал Кубок европейских чемпионов вместе с Суперкубком Европы. А в 1986-м неожиданно для всех бежал в Югославию. Так сильно ему хотелось играть в «Црвеной Звезде», что он не испугался последствий. Чаушеску лишил его гражданства Румынии, и он был заочно приговорен к 10 годам тюрьмы. Только после свержения режима социалистического диктатора, приговор был отменён.
Несмотря не радушие местных жителей, массу архитектурных и культурных достопримечательностей румынской столицы, есть в городе места, о которых не предупредит даже справочник туриста. Денис Левко на собственном примере убедился, что в поисках национального колорита не стоит проникать без предварительной договоренности в места компактного проживания цыган. Незваным гостям там не рады даже в разгар солнечного дня. Что происходит там по ночам – зрители смогут узнать уже 10 ноября в 18:00, когда «Матч ТВ» покажет премьерную серию документального цикла о городах ЕВРО 2020 «Курс Евро».
К примеру, немногие знают, что группа «Morandi», звезды стиля евродэнс и трехкратные победители MTV Music Awards, родом из Румынии. Mo — это Мариус Мога, а Randi — псевдоним Андрея Ропча. В своем интервью Андрей вспоминает как записал в соавторстве с Нюшей, Питбулем и Арашем композицию к российскому Чемпионату Мира по футболу и признается, что с удовольствием выступит перед болельщиками в Бухаресте. У себя на родине его популярность бьет все рекорды — сольные композиции на YouTube набирают по 67 млн. просмотров.
Автору фильма Денису Левко удалось встретиться и с легендой румынского футбола Миодрагом Белодедичем. В 80-х Белодедич, выиграл в составе «Стяуа» четыре чемпионата, три кубка, завоевал Кубок европейских чемпионов вместе с Суперкубком Европы. А в 1986-м неожиданно для всех бежал в Югославию. Так сильно ему хотелось играть в «Црвеной Звезде», что он не испугался последствий. Чаушеску лишил его гражданства Румынии, и он был заочно приговорен к 10 годам тюрьмы. Только после свержения режима социалистического диктатора, приговор был отменён.
Несмотря не радушие местных жителей, массу архитектурных и культурных достопримечательностей румынской столицы, есть в городе места, о которых не предупредит даже справочник туриста. Денис Левко на собственном примере убедился, что в поисках национального колорита не стоит проникать без предварительной договоренности в места компактного проживания цыган. Незваным гостям там не рады даже в разгар солнечного дня. Что происходит там по ночам — зрители смогут узнать уже 10 ноября в 18:00, когда «Матч ТВ» покажет премьерную серию документального цикла о городах ЕВРО 2020 «Курс Евро».