Ваши автомаршруты в NGTA 2018: Москва — Минск — Мир
В National Geographic Traveler Awards 2018 у нас появилась новая номинация, в которой вы делились с нами своими автомобильными маршрутами. На очереди — поездка Александры Мороз из Москвы в Мир.
Текст и фото: Александра Мороз
6 ноября 2018 в 15:30
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Точка 1. Москва
Вместе с друзьями мы решили не проводить майские праздники в Москве, заполонённой толпами туристов, и решили отправиться в Минск. Предварительно мы оформили страховку «Зеленая карта» на машину, которая необходима для проверки на границе (тогда мы еще не знали, что русско-белорусская граница – это условность), и ветеринарный сертификат для самого важного участника нашего путешествия – собаки.
В Минск мы добрались за 7-8 часов, учитывая остановки для перекуса и выгула собаки. На границе останавливают только фуры, так что для водителя легкого автомобиля никаких проблем не возникнет. Первым делом мы отправились в Парк Горького, прогулявшись по проспекту Независимости. Там можно понаблюдать за звездами или покататься на колесе обозрения и посмотреть на город с высоты птичьего полета. Долго погулять нам не удалось: на следующий день нас ожидала поездка в небольшой городок с гордым именем Мир.
Этот городок обрел популярность благодаря одноименному замку, внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ехать до него из Минска недолго: всего 100 километров на юго-запад через Р1.
Вместе с друзьями мы решили не проводить майские праздники в Москве, заполонённой толпами туристов, и решили отправиться в Минск. Предварительно мы оформили страховку «Зеленая карта» на машину, которая необходима для проверки на границе (тогда мы еще не знали, что русско-белорусская граница – это условность), и ветеринарный сертификат для самого важного участника нашего путешествия – собаки.
В Минск мы добрались за 7-8 часов, учитывая остановки для перекуса и выгула собаки. На границе останавливают только фуры, так что для водителя легкого автомобиля никаких проблем не возникнет. Первым делом мы отправились в Парк Горького, прогулявшись по проспекту Независимости. Там можно понаблюдать за звездами или покататься на колесе обозрения и посмотреть на город с высоты птичьего полета. Долго погулять нам не удалось: на следующий день нас ожидала поездка в небольшой городок с гордым именем Мир.
Этот городок обрел популярность благодаря одноименному замку, внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ехать до него из Минска недолго: всего 100 километров на юго-запад через Р1.
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Этот маршрут участвовал в специальной номинации от Volkswagen California в рамках ежегодного голосования NGT Awards, в ходе которого десятки тысяч людей со всей страны голосуют за лучшее в мире туризма и индустрии гостеприимства. По итогам решения жюри, состоящего из членов редакции Nat-geo.ru и представителей Volkswagen California, автор лучшей истории отправится в захватывающее путешествие по России вместе с National Geographic Traveler и Volkswagen California.