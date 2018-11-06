Эстетика Северной Пармы
Весь маршрут составляет 1000 км. Состояние дороги по 10-балльной шкале – 8-9 (50 км хорошей грунтовки до самой дальней точки).
Точка 1. Набережная Перми
Любимое место многих пермяков. Во время большой воды арт-объект привлекает многих фотографов. А мы не прочь прокатиться на сап-бордах или каяках.
Точка 2. Кунгур. Небесная ярмарка Урала (91 км)
Наш ремесленный , купеческий город превращается в площадку для воздухоплавателей со всего мира. Самое веселое – ехать на машине за воздушными шарами и фотографировать над рекой Сылва, у старинных церквей и потом проследить за посадкой в поле. В городе иногородним друзьям попутно показываю Кунгурскую ледяную пещеру. Здесь интересно посмотреть гончарное и пряничное производство, посетить чайную церемонию в русской традиции. Но пора в следующий пункт.
Точка 3. Музей реки Чусовой (120 км)
Река Чусовая поражает своими красотами во время сплава. Именно по ней Ермак открывал Сибирь. Я не большой любитель музеев, ибо посмотрел по всему миру многое, но тут настоящий этнографический комплекс под открытым небом. Здесь мы погрузились в быт русской деревни 19 века. Самолет Василия Каменского и истории других литераторов. Вотчина Ермака. Одного-двух часов вполне достаточно. Ведь дальше начинаются самые главные цели маршрута.
Точка 4. Усьвинские столбы (25 км)
Их обнаружили первые туристы в начале 20 века. Здесь же есть грот пещерного человека – правда, без петроглифов. Здесь по хорошей тропе мы дошли до самой вершины скалы, где как раз Хабенский в фильме «Географ глобус пропил» любовался камнем Чёртов палец. Здесь особенно красиво, когда опускаются туманы.
Всего нужно порядка двух часов, из которых час можно провести на вершине. Здесь много локаций для фото. А на некоторых площадках здорово просто молча смотреть на извилистую Усьву, уходящую в леса.
Точка 5. Каменный город (15 км)(Ночевка в палатке или г.Чусовой)
Самое популярное место в нашем регионе. И что хорошо, недавно сделали деревянный помост от парковки прямо до каменных улиц. Якобы в стародавние времена это был город. И действительно: поражает величина каменных глыб и поразительно узкие проходы, будто выпиленные лазером. Всего четыре такие улочки. Особое удовольствие забраться на вершину скал. Благо не было дождя, поэтому безопасно. В конце августа наслаждаемся красочным представлением осенней природы.
У этого древнего места своя особая энергетика. Сюда здорово приехать в будни и исследовать место без людей. А дальше движемся на север.
Точка 6. Чердынь Великая (240 км)
Вот это то место, где всякий раз обуревает щенячий восторг (простите за сентиментальность). Просто тут настолько колоритно и атмосферно прогуливаться по деревенским улочкам среди домов, украшенных дивными наличниками. Всегда запах топящейся печи, собаки, дети, водяные колонки. Другой ритм. Но ведь это только начало. Мы берем экскурсию у местного проводника ,прогуливаемся до Степаново городища, с которого видна река Колва и величественная гора Полюд на горизонте.
Здесь уникальный иконостас из дерева выполненный мастерами Трофимовыми (в России таких всего три). С колокольни открывается панорамный вид на город и бескрайние уральские просторы. Посетили музей христианства, где в 2000-е нашли старинные фрески. Посмотрели в музее на «Звериный стиль» – изделия из металла 6 века н.э. Как раз то место, где можно комфортно переночевать в русском доме с баней. Поужинали в местном кафе. Купили свежей брусники, черники.
Точка 7. Гора Полюд и Ветлан (г.Красновишерск)(50 км)
На Полюд придется идти 2 часа пешком по широкой тропе. Зимой до вершины мы доезжали на снегоходах. А сейчас сосновый лес. На вершине видна Чердынь. Именно отсюда, разжигая костер, подавали сигнал о набеге. В одном из камней мы нашли вмятину будто от стопы – примерно 57-го размера. Местные говорят, что это след богатыря Полюда. Есть легенда, что однажды два богатыря Полюд и Ветлан влюбились в красавицу Вишеру. Она не могла выбрать между ними и в битве они забросали друг друга камнями. А Вишера расплакалась и разлилась между ними.
По возвращению с Полюда сразу же за 15 минут поднимаемся на Ветлан. Здесь простой подъем прямо от парковки. Открывается чудесный вид на Вишеру, самую красивую реку нашего края. Посередине реки видны небольшие островки – это кряжи, которыми ловили сплавляемый лес в начале 20-го века.
Рядом мы зашли в музей Вишерского заповедника. Здесь помимо классической экспозиции парка впечатлил купольный кинотеатр.
Точка 8. Гора Помяненный Камень (30 км по грунтовке от Красновишерска)
Главный, на мой взгляд, бриллиант природы нашего края. От дороги мы прошли около 8 км до самой вершины. Такого явления как курумник не видел нигде в мире, честно. Эти большие камне, по версии ученых, получились в результате сильных температурных перепадов много миллионов лет назад. Карабкаемся к первому останцу, затем через дивный лес, усыпанный бесконечными кустами черники ко второй гряде. Виден Главный Уральский Хребет, там же плато Кваркуш, где удивительные водопады Жигалан. Но это уже другой маршрут.
Данный маршрут можно проехать за 3-4 дня. Много вариантов ночевок разного уровня комфорта. Питаться здорово покупая продукты у местных. Все натуральное. Есть качественные кафешки. Перед поездкой или во время пути ценно посмотреть фильм «Хребет России» с Парфеновым и прославленным писателем Ивановым об истории Урала. Да, пора путешествовать по России...
Точка 4. Усьвинские столбы (25 км)
Их обнаружили первые туристы в начале 20 века. Здесь же есть грот пещерного человека — правда, без петроглифов. Здесь по хорошей тропе мы дошли до самой вершины скалы, где как раз Хабенский в фильме «Географ глобус пропил» любовался камнем Чёртов палец. Здесь особенно красиво, когда опускаются туманы.
Всего нужно порядка двух часов, из которых час можно провести на вершине. Здесь много локаций для фото. А на некоторых площадках здорово просто молча смотреть на извилистую Усьву, уходящую в леса.
Точка 5. Каменный город (15 км)(Ночевка в палатке или г.Чусовой)
Самое популярное место в нашем регионе. И что хорошо, недавно сделали деревянный помост от парковки прямо до каменных улиц. Якобы в стародавние времена это был город. И действительно: поражает величина каменных глыб и поразительно узкие проходы, будто выпиленные лазером. Всего четыре такие улочки. Особое удовольствие забраться на вершину скал. Благо не было дождя, поэтому безопасно. В конце августа наслаждаемся красочным представлением осенней природы.
У этого древнего места своя особая энергетика. Сюда здорово приехать в будни и исследовать место без людей. А дальше движемся на север.
Точка 6. Чердынь Великая (240 км)
Вот это то место, где всякий раз обуревает щенячий восторг (простите за сентиментальность). Просто тут настолько колоритно и атмосферно прогуливаться по деревенским улочкам среди домов, украшенных дивными наличниками. Всегда запах топящейся печи, собаки, дети, водяные колонки. Другой ритм. Но ведь это только начало. Мы берем экскурсию у местного проводника, прогуливаемся до Степаново городища, с которого видна река Колва и величественная гора Полюд на горизонте.
Здесь уникальный иконостас из дерева выполненный мастерами Трофимовыми (в России таких всего три). С колокольни открывается панорамный вид на город и бескрайние уральские просторы. Посетили музей христианства, где в 2000-е нашли старинные фрески. Посмотрели в музее на «Звериный стиль» — изделия из металла 6 века н.э. Как раз то место, где можно комфортно переночевать в русском доме с баней. Поужинали в местном кафе. Купили свежей брусники, черники.
Точка 7. Гора Полюд и Ветлан (г.Красновишерск)(50 км)
На Полюд придется идти 2 часа пешком по широкой тропе. Зимой до вершины мы доезжали на снегоходах. А сейчас сосновый лес. На вершине видна Чердынь. Именно отсюда, разжигая костер, подавали сигнал о набеге. В одном из камней мы нашли вмятину будто от стопы — примерно 57-го размера. Местные говорят, что это след богатыря Полюда. Есть легенда, что однажды два богатыря Полюд и Ветлан влюбились в красавицу Вишеру. Она не могла выбрать между ними и в битве они забросали друг друга камнями. А Вишера расплакалась и разлилась между ними.
По возвращению с Полюда сразу же за 15 минут поднимаемся на Ветлан. Здесь простой подъем прямо от парковки. Открывается чудесный вид на Вишеру, самую красивую реку нашего края. Посередине реки видны небольшие островки — это кряжи, которыми ловили сплавляемый лес в начале 20-го века.
Рядом мы зашли в музей Вишерского заповедника. Здесь помимо классической экспозиции парка впечатлил купольный кинотеатр.
Точка 8. Гора Помяненный Камень (30 км по грунтовке от Красновишерска)
Главный, на мой взгляд, бриллиант природы нашего края. От дороги мы прошли около 8 км до самой вершины. Такого явления как курумник не видел нигде в мире, честно. Эти большие камне, по версии ученых, получились в результате сильных температурных перепадов много миллионов лет назад. Карабкаемся к первому останцу, затем через дивный лес, усыпанный бесконечными кустами черники ко второй гряде. Виден Главный Уральский Хребет, там же плато Кваркуш, где удивительные водопады Жигалан. Но это уже другой маршрут.
Данный маршрут можно проехать за 3−4 дня. Много вариантов ночевок разного уровня комфорта. Питаться здорово покупая продукты у местных. Все натуральное. Есть качественные кафешки. Перед поездкой или во время пути ценно посмотреть фильм «Хребет России» с Парфеновым и прославленным писателем Ивановым об истории Урала. Да, пора путешествовать по России…