Куда мечтают отправиться зрители «Моей планеты»
Самое популярное направление, о котором мечтают зрители, — это кругосветное путешествие. 13% рассказали, что хотят объездить весь мир и готовы сделать это на мотоцикле, пешком и даже всей семьей. Например, юрист из Самары готова совершить кругосветное путешествие вместе с тремя детьми.
15% мечтают посетить Европу, причем самым востребованным направлением стала Исландия. Зрители признаются, что эта страна привлекает своими пейзажами, возможностью увидеть северное сияние, набраться вдохновения и обрести внутреннюю гармонию.
9% человек хотят отправиться в США, чтобы посетить Нью-Йорк и Диснейленд. Мечта об Америке зародилась у многих под влиянием книг и фильмов. Домохозяйка из Нижнего Новгорода мечтает побывать в округе Мэдисон после просмотра киноленты «Мосты округа Мэдисон». А студент из Владивостока хочет промчаться по Гранд-Каньону на огромном внедорожнике.
6% зрителей мечтают увидеть бескрайние просторы нашей Родины. Больше всего зрителей привлекает Байкал, Алтай и Камчатка. Многие уверены, что путешествовать по России можно с минимальным бюджетом — автостопом или пешком. Педагог из Калининграда готов доказать всем, что сможет добраться из Москвы до Байкала за 0 рублей.
Зрители направляли заявки на кастинг с самых разных регионов страны, от Калининграда до Находки. Больше всего заявок пришло из Москвы, Петербурга, Челябинска и Владивостока. Выяснилось, что жители северных районов России совсем не мечтают отправиться к морю и пальмам — наоборот, 4% признались, что они уже давно мечтают попасть в Антарктиду. Видеограф из Самары давно увлекается спортом — отсюда мечта пробежать необычный марафон по снежной пустыне в Антарктиде.
3 человека с детства мечтали о космосе и уверены, что осуществить свою мечту никогда не поздно, поэтому готовы отправиться на орбиту в любой момент.
Самые интересные мечты зрителей телеканал уже осуществил, и их можно увидеть в эфире. Например, экономист и защитник животных Петр Корнеев во что бы то ни стало хотел принять участие в антибраконьерском рейде в Кении. Хозяйка собственной домашней кулинарии Александра Ламм грезила о Париже, где она сможет познакомиться с легендарными кулинарами и выведать секретные рецепты лучших сладостей в мире, чтобы вывести свою кондитерскую на новый уровень. 30-летняя Софья Карабулина с детства мечтает стать принцессой. Она узнала, что в португальском городке Обидуш можно почувствовать себя не просто принцессой, а средневековой королевой.
Смотрите тревел-реалити «Мечтатели» в эфире телеканала «Моя Планета» каждую субботу в 20:00.
Зрители направляли заявки на кастинг с самых разных регионов страны, от Калининграда до Находки. Больше всего заявок пришло из Москвы, Петербурга, Челябинска и Владивостока. Выяснилось, что жители северных районов России совсем не мечтают отправиться к морю и пальмам — наоборот, 4% признались, что они уже давно мечтают попасть в Антарктиду. Видеограф из Самары давно увлекается спортом — отсюда мечта пробежать необычный марафон по снежной пустыне в Антарктиде.
3 человека с детства мечтали о космосе и уверены, что осуществить свою мечту никогда не поздно, поэтому готовы отправиться на орбиту в любой момент.
Самые интересные мечты зрителей телеканал уже осуществил, и их можно увидеть в эфире. Например, экономист и защитник животных Петр Корнеев во что бы то ни стало хотел принять участие в антибраконьерском рейде в Кении. Хозяйка собственной домашней кулинарии Александра Ламм грезила о Париже, где она сможет познакомиться с легендарными кулинарами и выведать секретные рецепты лучших сладостей в мире, чтобы вывести свою кондитерскую на новый уровень. 30-летняя Софья Карабулина с детства мечтает стать принцессой. Она узнала, что в португальском городке Обидуш можно почувствовать себя не просто принцессой, а средневековой королевой.
Смотрите тревел-реалити «Мечтатели» в эфире телеканала «Моя Планета» каждую субботу в 20:00.