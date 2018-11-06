На курорте «Роза Хутор» открылся Музей археологии
Полученный материал уникален и иллюстрирует богатую историю региона. Экспозиция начинается c момента образования Кавказских гор и последовательно повествует обо всех периодах: Каменный век, Бронзовый век, Античность и Ранний железный век, Средневековье, Новое время. Научный сотрудник кафедры археологии исторического факультета исторического факультета Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук Виктор Сингх отметил: «Главными экспонатами музея являются исторические находки, представленные в виде реалистичных натурных копий артефактов, найденных на территории курорта «Роза Хутор»: орудия труда, оружие, предметы быта, женские украшения и многое другое. Это очень качественное собрание, имеющее безусловную ценность с образовательной точки зрения. Сам факт открытия Музея археологии на самом популярном в России курорте не может не радовать. Для нас важно чтобы как можно больше людей смогли соприкоснуться с историей своего края, страны».
В музее применены современные форматы экспонирования, когда традиционные выставочные приемы дополнены интерактивными технологиями. Среди таких объектов важное место занимают восстановленные при помощи дополненной реальности в первоначальном историческом виде артефакты, а также увлекательные интерактивные комплексы: «Карта памятников и артефактов», «Животные каменного века», «Кавказская средневековая усадьба», мега-книга «Приключения барона Торнау».
Особенное место в экспозиции занимает так называемая «Стела Волчицы», которая воспроизводит легенду о древнем святилище. Это сакральное место на территории «Розы Хутор» – огромный камень в виде лежащего с гордо поднятой головой волка, к которому ведет тропа, проложенная древними людьми между гигантскими валунами. Археологи определяют этот камень как место древних ритуалов.
«Музей археологии создан в сотрудничестве с профессиональными историками-археологами, краеведами, которые проделали большую кропотливую работу по созданию столь интересной интерактивной экспозиции, – рассказывает Генеральный директор курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин. – Здесь можно увидеть прямые свидетельства прошлых веков, впечатляющую ретроспективу жизни этой местности, населяющих ее народов. Мы последовательно реализуем стратегию устойчивого развития, и для нас было важно создать на курорте достопримечательность с такой серьезной просветительской миссией».
Музейная экспозиция рассчитана на самую широкую аудиторию. Здесь будет интересно и взрослым, и детям. При входе в музей гости могут скачать мобильное приложение, воспользовавшись бесплатным wi-fi, или арендовать планшет, чтобы с помощью технологий дополненной реальности «оживить» экспонаты музея.
Музейный проект реализован в соответствии со Стратегией устойчивого развития, принятой курортом «Роза Хутор» в феврале 2018 года.
«Музей археологии создан в сотрудничестве с профессиональными историками-археологами, краеведами, которые проделали большую кропотливую работу по созданию столь интересной интерактивной экспозиции, — рассказывает Генеральный директор курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин. — Здесь можно увидеть прямые свидетельства прошлых веков, впечатляющую ретроспективу жизни этой местности, населяющих ее народов. Мы последовательно реализуем стратегию устойчивого развития, и для нас было важно создать на курорте достопримечательность с такой серьезной просветительской миссией».
Музейная экспозиция рассчитана на самую широкую аудиторию. Здесь будет интересно и взрослым, и детям. При входе в музей гости могут скачать мобильное приложение, воспользовавшись бесплатным wi-fi, или арендовать планшет, чтобы с помощью технологий дополненной реальности «оживить» экспонаты музея.
Музейный проект реализован в соответствии со Стратегией устойчивого развития, принятой курортом «Роза Хутор» в феврале 2018 года.