  • На курорте «Роза Хутор» открылся Музей археологии
  • На курорте «Роза Хутор» открылся Музей археологии
Калейдоскоп

На курорте «Роза Хутор» открылся Музей археологии

На «Роза Хутор» открылся Музей археологии. В его коллекции — исторические материалы, полученные в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов на территории курорта в 2010—2014 годах.
6 ноября 2018 в 15:09

Полученный материал уникален и иллюстрирует богатую историю региона. Экспозиция начинается c момента образования Кавказских гор и последовательно повествует обо всех периодах: Каменный век, Бронзовый век, Античность и Ранний железный век, Средневековье, Новое время. Научный сотрудник кафедры археологии исторического факультета исторического факультета Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук Виктор Сингх отметил: «Главными экспонатами музея являются исторические находки, представленные в виде реалистичных натурных копий артефактов, найденных на территории курорта «Роза Хутор»: орудия труда, оружие, предметы быта,  женские украшения и многое другое. Это очень качественное собрание, имеющее безусловную ценность с образовательной точки зрения. Сам факт открытия  Музея археологии  на самом популярном в России курорте не может не радовать. Для нас важно чтобы как можно больше людей смогли соприкоснуться с историей своего края, страны». 

  • На курорте «Роза Хутор» открылся Музей археологии

В музее применены  современные форматы экспонирования, когда традиционные выставочные приемы дополнены интерактивными технологиями. Среди таких объектов важное место занимают восстановленные при помощи дополненной реальности в первоначальном историческом виде артефакты, а также увлекательные интерактивные комплексы: «Карта памятников и артефактов», «Животные каменного века»,  «Кавказская средневековая усадьба», мега-книга «Приключения барона Торнау».

Особенное  место в экспозиции занимает так называемая «Стела Волчицы», которая воспроизводит легенду о древнем святилище. Это сакральное место на территории «Розы Хутор» – огромный камень в виде лежащего  с гордо поднятой головой волка, к которому ведет тропа, проложенная древними людьми между гигантскими валунами. Археологи определяют этот камень как место древних ритуалов.

«Музей археологии создан в сотрудничестве с профессиональными историками-археологами, краеведами, которые проделали большую кропотливую работу по созданию столь интересной интерактивной экспозиции, – рассказывает Генеральный директор курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин. – Здесь можно увидеть прямые свидетельства прошлых веков, впечатляющую ретроспективу жизни этой местности, населяющих ее народов. Мы последовательно реализуем стратегию устойчивого развития, и для нас было важно создать на курорте достопримечательность с такой серьезной просветительской миссией».

  • На курорте «Роза Хутор» открылся Музей археологии

Музейная экспозиция рассчитана на самую широкую аудиторию. Здесь будет интересно и взрослым, и детям. При входе в музей гости могут скачать мобильное приложение, воспользовавшись бесплатным wi-fi, или арендовать планшет, чтобы с помощью технологий дополненной реальности «оживить» экспонаты музея. 

Музейный проект реализован в соответствии со Стратегией устойчивого развития, принятой курортом «Роза Хутор» в феврале 2018 года.

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