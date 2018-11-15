Где отдохнуть в Подмосковье: эко-отель «Лепота»
Что такое эко-отель «Лепота»?Что такое эко-отель «Лепота»? Это 28 уютных номеров различных категорий, 4 коттеджных гостевых дома, 8 таунхаусов, 2 коттеджа из двух номеров «Дома у ручья» и два гостевых дома с банями: «Медвежий угол» и «Дом Бобра». Кстати, по территории отеля протекает река Дубна – отличное место для сплавов, рыбалки и прогулок!
А ещё на 12 гектарах также разместились летний бассейн, спа-центр и банные комплексы, рестораны и бары, открытые спортивные площадки, залы для банкетов и конференций (для желающих сочетать отдых с лекциями, мастер-классами или деловыми встречами).
Интерьеры ресторанов, баров и номерной фонд эко-отеля сочетают в себе традиционный русский стиль и современные тенденции декора. Стены и пол из древесины (самой настоящей, а не декоративной пластмассы) создают уют: в светлых номерах витает тонкий аромат смолистого леса. В каждом номере/коттедже/гостевом доме есть телевизор, ванная комната, гардероб, кровати – словом, всё по гостиничным канонам.
Чем здесь заняться?Развлечений здесь – с избытком: все постояльцы от мала до велика найдут занятие по душе.
Самые маленькие постояльцы наслаждаются природой и радуются велосипедным прогулкам, веревочному парку и анимационным программам. Эко-отель станет их любимым местом отдыха! Дети постарше могут составить компанию взрослым: зимой – в катаниях с гор, прогулках (хоть пешком, хоть на снегоходах) и игре в хоккей, летом – в футболе, пляжном волейболе, пейнтболе – или на тех же прогулках (например, на каяках по реке).
Вдобавок круглый год здесь можно отправиться на экскурсию и покататься на лошадях, спеть в караоке, сыграть в бильярд и пинг-понг, заняться рыбалкой или скоротать уютный вечер у костра.
И, разумеется, всегда можно отправиться на спа-процедуры, которые позволяют избавиться от токсинов, укрепить защитные функции организма. Вариантов и видов бань здесь множество: дубовая, березовая, хамам, финская сауна, джакузи, фитобочки и уличные кедровые купели на дровах. Грязевые обертывания и соляная комната – отличный способ снять стресс и восстановить силы.
После сеансов оздоровления можно сделать последние штрихи – навести лоск и глянец на сеансах маникюра и педикюра, в зале косметолога или парикмахерской.
Как добраться?Отельный комплекс «Лепота» расположен в уютной подмосковной деревне Вотря, в 80 км от МКАД по Дмитровскому шоссе в живописном лесном уголке на берегу реки Дубна.
Узнать об отеле больше и забронировать апартаменты можно на официальном сайте hotel-lepota.ru.
И, разумеется, всегда можно отправиться на спа-процедуры, которые позволяют избавиться от токсинов, укрепить защитные функции организма. Вариантов и видов бань здесь множество: дубовая, березовая, хамам, финская сауна, джакузи, фитобочки и уличные кедровые купели на дровах. Грязевые обертывания и соляная комната — отличный способ снять стресс и восстановить силы.
После сеансов оздоровления можно сделать последние штрихи — навести лоск и глянец на сеансах маникюра и педикюра, в зале косметолога или парикмахерской.
Как добраться?
Отельный комплекс «Лепота» расположен в уютной подмосковной деревне Вотря, в 80 км от МКАД по Дмитровскому шоссе в живописном лесном уголке на берегу реки Дубна.
Узнать об отеле больше и забронировать апартаменты можно на официальном сайте hotel-lepota.ru.