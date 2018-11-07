Один день в Париже вместе с Nespresso
Бренд представил собственную постановку в Большом театре в честь запуска новой лимитированной коллекции кофе — Variations Taste of Paris.
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7 ноября 2018 в 11:50
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В октябре в Большом театре прошел закрытый показ спектакля «Двое. День в Париже», поставленного специально для презентации новой лимитированной коллекции блендов Nespresso Variations Taste of Paris. Для ценителей искусства и истинных поклонников кофе в стенах Бетховенского зала развернулось невероятное путешествие во Францию длиной в один вечер.
Главные герои театральной фантазии «Двое. Один День в Париже» – Барбара и Жак Брель, легендарная талантливая влюбленная пара, ставшая во Франции символом свободы и таланта, выразившая в своих песнях дух Парижа. Их хореографическим воплощением на сцене стали Андрей Остапенко и Светлана Макаренко. Постановка основана на незабываемых песнях Жака и Барбары Брель, их воспоминаниях и записях из дневника о Париже. Тексты прочитали Агния Кузнецова и Артем Ткаченко.
Автором сценария выступил главный редактор проекта «Сноб» Сергей Николаевич, режиссер Савва Савельев, хореограф – обладатель премии «Золотая Маска» – Владимир Варнава.
Перед началом представления состоялась презентация лимитированных блендов Nespresso Variations Taste of Paris, посвященных традиционным французским десертам: пралине и макарон. Новая праздничная коллекция кофе элегантно перенесла гостей в уютные французские кафе.
Главные герои театральной фантазии «Двое. Один День в Париже» – Барбара и Жак Брель, легендарная талантливая влюбленная пара, ставшая во Франции символом свободы и таланта, выразившая в своих песнях дух Парижа. Их хореографическим воплощением на сцене стали Андрей Остапенко и Светлана Макаренко. Постановка основана на незабываемых песнях Жака и Барбары Брель, их воспоминаниях и записях из дневника о Париже. Тексты прочитали Агния Кузнецова и Артем Ткаченко.
Автором сценария выступил главный редактор проекта «Сноб» Сергей Николаевич, режиссер Савва Савельев, хореограф – обладатель премии «Золотая Маска» – Владимир Варнава.
Перед началом представления состоялась презентация лимитированных блендов Nespresso Variations Taste of Paris, посвященных традиционным французским десертам: пралине и макарон. Новая праздничная коллекция кофе элегантно перенесла гостей в уютные французские кафе.