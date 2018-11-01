Осенне-зимняя коллекция Finn Flare
Сезон холодов в сочных красках
Промо
1 ноября 2018 в 15:20
В этом сезоне дизайнеры Finn Flare отдают предпочтение как ярким, так и более нежным, спокойным оттенкам: ультрафиолетовому, шоколадному, туманному голубому, оливковому, апельсиновому, пастельно-розовому, различным вариациям синего и желтого. При выборе материалов выбор пал прежде всего на газовые ткани, металлизированные с серебряным напылением, натуральную кожу, мех, деним, вельвет и, конечно, бархат, который стал главной фактурой сезона.
В коллекции активно проявляют себя принты: клетка, полоска, анималистические и растительные, а также надписи с логотипом бренда. Квинтэссенция скандинавской сдержанности реализована в минималистичных пальто и куртках прямого силуэта, оверсайз, с подчеркнутой талией, платьях в стиле 80-90-х, объемных джемперах, в том числе крупной вязки, с косами. Стеганую верхнюю одежду украшает фантазийная, неклассическая прострочка в форме квадрата, шестигранника, ромба и других геометрических фигур.
Ксения Рясова, президент компании Finn Flare: «В этой коллекции мы использовали высокотехнологичный нано-пух, зарекомендовавший себя как современный гипоаллергенный наполнитель. Кроме того, в изделиях стало больше функциональных карманов, и это очень удобно: с собой можно взять все самое необходимое. Что касается образов, то в новом сезоне они получатся ярче и интереснее. Ведь цветовая палитра порадует нас жизнеутверждающими, сочными красками, среди которых – трендовые оттенки синего и зеленого».
Узнайте больше на официальном сайте Finn Flare.
В коллекции активно проявляют себя принты: клетка, полоска, анималистические и растительные, а также надписи с логотипом бренда. Квинтэссенция скандинавской сдержанности реализована в минималистичных пальто и куртках прямого силуэта, оверсайз, с подчеркнутой талией, платьях в стиле 80-90-х, объемных джемперах, в том числе крупной вязки, с косами. Стеганую верхнюю одежду украшает фантазийная, неклассическая прострочка в форме квадрата, шестигранника, ромба и других геометрических фигур.
Ксения Рясова, президент компании Finn Flare: «В этой коллекции мы использовали высокотехнологичный нано-пух, зарекомендовавший себя как современный гипоаллергенный наполнитель. Кроме того, в изделиях стало больше функциональных карманов, и это очень удобно: с собой можно взять все самое необходимое. Что касается образов, то в новом сезоне они получатся ярче и интереснее. Ведь цветовая палитра порадует нас жизнеутверждающими, сочными красками, среди которых – трендовые оттенки синего и зеленого».
Узнайте больше на официальном сайте Finn Flare.