«Джемовая история»: музыкальный Клуб «Шаболовка, 37»
Съемочная площадка на Шаболовке, 37 превратилась в камерный и уютный концертный зал. Круглые светильники на столах зрителей, источающие мягкий медовый свет, в темноте кажутся парящими в воздухе лунами, мерцающие огни стенах складываются в созвездия. И всё это пространство наполнено чудесной музыкой, создающей поистине космическую атмосферу.
Именно здесь снимают Клуб «Шаболовка, 37» с музыкантом Вадимом Эйленкригом в роли ведущего. Проект призван познакомить зрителей с самыми разными жанрами и исполнителями. В новом проекте нет никаких музыкальных границ: классика, фольклор, джаз, рок встречаются как в творчестве одного музыканта, так и в совместном исполнении нескольких приглашённых гостей.
С ведущим Вадимом Эйленкригом мы беседуем прямо на съемочной площадке под звуки джаза – в нескольких метрах от нас репетирует LRK Trio, коллектив, который приглашен в Клуб «Шаболовка, 37» этим вечером. Вадим уверяет, что эта музыка настраивает его на нужный лад, совсем как музыкальный инструмент.
– Самое прекрасное в этом теле-Клубе – то, что это абсолютно живая история, созданная разными людьми, в числе которых был и я. Когда все мы – музыкальные редакторы, главный редактор телеканала Сергей Шумаков, я как сторонний человек – начали обсуждать эту тему, мы поняли, что у каждого из нас есть пазлы от цельной картины, которую мы хотим здесь видеть, и поначалу эти пазлы не всегда друг другу подходили. Этот проект оригинален, с каждой программой он трансформируется и развивается. Я рад, что и музыкальные редакторы, и вся съемочная группа с пониманием относятся к изменениям, которые возникают по ходу съёмок.
– А какой пазл в общую картину проекта принесли Вы?
– Моя идея была такая: приходят гости, мы разговариваем, а потом вдруг начинаем играть, и музыка – это органичное продолжение нашего общения. Получается такая абсолютно джемовая история. Вот только что мы говорили, и тут – продолжаем говорить, но уже с помощью мелодии. Еще одна моя идея: я хочу снять, как мы что-то придумываем, и хочу снять как это не получается. Понемногу в Клубе «Шаболовка, 37» и это начинает появляться.
И впрямь – начинает. Последующие несколько часов съемок я наблюдаю, как Вадим общается с гостями программы – бурятской группой «Намгар» и джазовым коллективом LRK Trio. Он не раз просит их не стесняться и приглашает присоединиться к композиции любого из его команды – оркестра Eilenkrig Crew, постоянного участника каждой программы Клуба «Шаболовка, 37». «Я слышу здесь шикарное соло флейты», – говорит Вадим, и наряду с народными бурятскими инструментами звучит партия флейты, мастерски вплетенная в общую мелодию. «К вам присоединится перкуссионист, но он ничего не испортит», – говорит Вадим, и вскоре музыка дополняется звучанием нового инструмента.
– Изначально мы хотели создать программу, посвященную джазу. Но в процессе работы главным редактором канала Сергеем Шумаковым было предложено расширить границы и не делать акцент на джазовых коллективах, а дать возможность музыкантам любых жанров и любых стилей присутствовать в эфире нашего канала, – рассказывает продюсер проекта Любовь Платонова. – Та форма, которую принял проект сейчас, появилась всего за несколько дней до съемок, формат буквально писался на коленке. То есть мы тоже в каком-то смысле импровизировали.
Продюсер проекта считает, что Клуб «Шаболовка, 37» станет отличной площадкой для музыкантов. И для зрителей тоже: они смогут увидеть тех исполнителей, которых они никогда не увидят на других каналах, или тех, кого они увидят в новом свете. Любовь Платонова уверяет меня, что Вадим Эйленкриг каждый раз, знакомясь с тем или иным коллективом, предлагает для него немного новое звучание. Зритель воочию может увидеть, как создается музыкальная композиция. В одном продюсер проекта уверена точно: без такого ведущего, как Вадим, Клуб «Шаболовка, 37» не стал бы таким, какой он есть сейчас.
– Вадим смелый, отчаянный, он сам быстро заводится и безгранично готов творить. Конечно, может случиться так, что в какой-то момент сотворить что-то идеальное не выйдет, и это мы тоже честно покажем: вот у нас получилось, а вот у нас не получилось, но бывает, играем дальше.
– Для меня главное в этой программе – показать зрителю, как общаются музыканты. Что музыка – это не просто выученное стихотворение, а музыка – это абсолютно живая история. Это общение, которое вдохновляет и развивает то, что должно быть в голове и в сердце, – поясняет Вадим Эйленкриг.
– Вы уже вели музыкальный проект на телеканале «Россия -Культура» – «Большой Джаз». Что изменилось, какие отличия есть в Клубе «Шаболовка, 37»?
– В «Большом Джазе» я был «говорящей головой». В принципе, голова говорила неплохо, смокинг сидел тоже хорошо, но в новом проекте мы решили отказаться от такой формальности. Это другая программа для меня лично, здесь я более настоящий. Там я был такой Кен – причесанный, загримированный, а здесь я – это я.
Атмосфера на сцене, где собрались музыканты, и впрямь царит непринужденная. Сегодня здесь выступают джазовый коллектив «LRK Trio» со струнным квартетом «Main Strings» и бурятская группа «Намгар». В перерывах между беседами с ведущим со сцены звучат то джазовые композиции, с привычными слуху клавишными и струнными, то – этнические напевы под аккомпанемент бурятских народных инструментов – чанзы и ятага. Песни солистки Намгар переносят в бурятскую юрту в степи, и ее «Хороводной» громко подпевают зрители, которые минутой позже затаив дыхание внимают «Люминесценции» от LRK Trio. А в конце нас ждет совместное импровизированное выступление всех трех коллективов – Намгар, джазменов и Вадима с его бэндом. Это – еще одна изюминка проекта: в завершении каждого эпизода разножанровые коллективы будут играть вместе, здесь и сейчас создавая общую мелодию.
Продюсер проекта Любовь Платонова надеется, что им получилось создать такое притягательное место, которое будут посещать сначала друзья, потом знакомые, затем и совсем новые исполнители. А со временем это место превратится в Клуб – и не обязательно только музыкантов. Возможно, на Шаболовку, 37 смогут приходить люди разных профессий, которые будут вместе творить, узнавать друг о друге новое, рассказывать интересные истории, смеяться и обмениваться опытом.
Вадим Эйленкриг был прав – каждый из создателей и участников этой программы привнес в неё свои фрагменты мозаики. И в случае с Клубом «Шаболовка, 37» эти фрагменты сложились в пестрый витраж, играющий многоцветьем красок. Через этот витраж нам предлагают взглянуть на музыку – чтобы удивиться тому, какой разной и красивой она может быть.
Премьера Клуба «Шаболовка, 37» состоится 2 ноября на телеканале «Россия – Культура».
— Моя идея была такая: приходят гости, мы разговариваем, а потом вдруг начинаем играть, и музыка — это органичное продолжение нашего общения. Получается такая абсолютно джемовая история. Вот только что мы говорили, и тут — продолжаем говорить, но уже с помощью мелодии. Еще одна моя идея: я хочу снять, как мы что-то придумываем, и хочу снять как это не получается. Понемногу в Клубе «Шаболовка, 37» и это начинает появляться.
И впрямь — начинает. Последующие несколько часов съемок я наблюдаю, как Вадим общается с гостями программы — бурятской группой «Намгар» и джазовым коллективом LRK Trio. Он не раз просит их не стесняться и приглашает присоединиться к композиции любого из его команды — оркестра Eilenkrig Crew, постоянного участника каждой программы Клуба «Шаболовка, 37». «Я слышу здесь шикарное соло флейты», — говорит Вадим, и наряду с народными бурятскими инструментами звучит партия флейты, мастерски вплетенная в общую мелодию. «К вам присоединится перкуссионист, но он ничего не испортит», — говорит Вадим, и вскоре музыка дополняется звучанием нового инструмента.
- Изначально мы хотели создать программу, посвященную джазу. Но в процессе работы главным редактором канала Сергеем Шумаковым было предложено расширить границы и не делать акцент на джазовых коллективах, а дать возможность музыкантам любых жанров и любых стилей присутствовать в эфире нашего канала, — рассказывает продюсер проекта Любовь Платонова. — Та форма, которую принял проект сейчас, появилась всего за несколько дней до съемок, формат буквально писался на коленке. То есть мы тоже в каком-то смысле импровизировали.
Продюсер проекта считает, что Клуб «Шаболовка, 37» станет отличной площадкой для музыкантов. И для зрителей тоже: они смогут увидеть тех исполнителей, которых они никогда не увидят на других каналах, или тех, кого они увидят в новом свете. Любовь Платонова уверяет меня, что Вадим Эйленкриг каждый раз, знакомясь с тем или иным коллективом, предлагает для него немного новое звучание. Зритель воочию может увидеть, как создается музыкальная композиция. В одном продюсер проекта уверена точно: без такого ведущего, как Вадим, Клуб «Шаболовка, 37» не стал бы таким, какой он есть сейчас.
- Вадим смелый, отчаянный, он сам быстро заводится и безгранично готов творить. Конечно, может случиться так, что в какой-то момент сотворить что-то идеальное не выйдет, и это мы тоже честно покажем: вот у нас получилось, а вот у нас не получилось, но бывает, играем дальше.
- Для меня главное в этой программе — показать зрителю, как общаются музыканты. Что музыка — это не просто выученное стихотворение, а музыка — это абсолютно живая история. Это общение, которое вдохновляет и развивает то, что должно быть в голове и в сердце, — поясняет Вадим Эйленкриг.
— Вы уже вели музыкальный проект на телеканале «Россия -Культура» — «Большой Джаз». Что изменилось, какие отличия есть в Клубе «Шаболовка, 37»?
- В «Большом Джазе» я был «говорящей головой». В принципе, голова говорила неплохо, смокинг сидел тоже хорошо, но в новом проекте мы решили отказаться от такой формальности. Это другая программа для меня лично, здесь я более настоящий. Там я был такой Кен — причесанный, загримированный, а здесь я — это я.
Атмосфера на сцене, где собрались музыканты, и впрямь царит непринужденная. Сегодня здесь выступают джазовый коллектив «LRK Trio» со струнным квартетом «Main Strings» и бурятская группа «Намгар». В перерывах между беседами с ведущим со сцены звучат то джазовые композиции, с привычными слуху клавишными и струнными, то — этнические напевы под аккомпанемент бурятских народных инструментов — чанзы и ятага. Песни солистки Намгар переносят в бурятскую юрту в степи, и ее «Хороводной» громко подпевают зрители, которые минутой позже затаив дыхание внимают «Люминесценции» от LRK Trio. А в конце нас ждет совместное импровизированное выступление всех трех коллективов — Намгар, джазменов и Вадима с его бэндом. Это — еще одна изюминка проекта: в завершении каждого эпизода разножанровые коллективы будут играть вместе, здесь и сейчас создавая общую мелодию.
Продюсер проекта Любовь Платонова надеется, что им получилось создать такое притягательное место, которое будут посещать сначала друзья, потом знакомые, затем и совсем новые исполнители. А со временем это место превратится в Клуб — и не обязательно только музыкантов. Возможно, на Шаболовку, 37 смогут приходить люди разных профессий, которые будут вместе творить, узнавать друг о друге новое, рассказывать интересные истории, смеяться и обмениваться опытом.
Вадим Эйленкриг был прав — каждый из создателей и участников этой программы привнес в неё свои фрагменты мозаики. И в случае с Клубом «Шаболовка, 37» эти фрагменты сложились в пестрый витраж, играющий многоцветьем красок. Через этот витраж нам предлагают взглянуть на музыку — чтобы удивиться тому, какой разной и красивой она может быть.
Премьера Клуба «Шаболовка, 37» состоится 2 ноября на телеканале «Россия — Культура».