  • Золотая осень в LN Garden
  • Золотая осень в LN Garden
  • Золотая осень в LN Garden
  • Золотая осень в LN Garden
  • Золотая осень в LN Garden
  • Золотая осень в LN Garden
Калейдоскоп

Золотая осень в LN Garden

Знаменитый город Гуанчжоу на юге Китая расположен в субтропическом поясе, что делает его комфортным для путешествий в осенне-зимнее время. Начиная с октября температура воздуха снижается до 26 градусов Цельсия, а тропические дожди сменяются солнечной и безветренной погодой. Чтобы было удобно добираться до всех достопримечательностей города, при выборе отеля следует уделить внимание его месторасположению. Таким преимуществом в Гуанчжоу может похвастаться один из платиновых пятизвездочных отелей Китая — LN Garden.
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31 октября 2018 в 17:25
Гости LN Garden с первого дня проживания могут почувствовать атмосферу города – цветка Гуанчжоу. Номера отеля сочетают в себе исторические элементы кантонского наследия и современный дизайн.
  • Золотая осень в LN Garden

За гастрономическое путешествие отвечают 9 ресторанов и баров, среди которых стоить отметить традиционный кантонский ресторан The Peach Blossom и панорамный ресторан Carousel. Последний расположен на крыше отеля и представляет из себя «космический корабль» с механизированным движущимся полом благодаря которому можно осмотреть весь Гуанчжоу за 1.5 часа, именно за это время столик проезжает полный круг.

Также гости могут насладиться теплым осенним солнцем, не выходя из отеля. Открытый бассейн с двумя джакузи и баром сделают отдых по-настоящему роскошным. А для любителей тишины и приватности в отеле расположен собственный оазис – сад с каскадом водопадов, озером с золотыми рыбками и скрытыми тропами для пешей прогулки.
  • Золотая осень в LN Garden

Для комфортного передвижения по городу гости могут воспользоваться автопарком роскошных автомобилей отеля с личным водителем: от Mercedes до Bentley. Также для гостей доступны услуга VIP-встречи в аэропорту, где специальный сотрудник встретит вас у трапа самолета и будет сопровождать вплоть до посадки в автомобиль.

Узнайте больше на официальном сайте LN Garden.

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