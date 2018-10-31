«39»: первый дизайнерский бутик-отель в Ростове-на-Дону
Концепция дизайна интерьера «Something old, something new» прослеживается в каждом уголке отеля: гармонично вписанная в модерн винтажная люстра ручной работы, современная стойка рецепции, выполненная из цельного массива секвойи фоном для которой служит стена из кирпича царских времен со старинной дверью, найденной в заброшенных домах Ростова. Все исторические предметы получили вторую жизнь. Уникальной особенность отеля является возможность купить любой понравившийся объект интерьера.
В отеле имеется 44 дизайнерских номера пяти категорий: от стандартных до роскошного королевского сьюта, расположенного на VIP-этаже. Каждый номер оборудован по последнему слову техники: Full HD TV c интерактивной системой, беспроводные многоканальные телефоны, высокоскоростной интернет 100Мбит/с, прикроватные USB-розетки и многое другое. Отель также заботится о красоте и здоровье гостей, используя в номерах английскую премиальную косметику Penhaligon’s. А кровати, постельное белье и полотенца не уступают стандартам самых люксовых отелей мира.
За гастрономию в бутик-отеле «39» отвечает известный шеф-повар Максим Артюхов с авторской кухней в стиле фьюжн, в которой гости могут отведать свежую рыбу и морепродукты, попадающие в отель напрямую с Дальнего Востока, или насладиться нежнейшим стейком шатобриан. Придерживаясь персонализированного подхода, завтраки гостям отеля предлагаются индивидуально исходя из предпочтений: французский, английский или русский.
В свободное время гости отеля могут заняться спортом в полностью оборудованном мультифункциональном спортивном зале или насладиться гриль-меню на единственном в Ростове-на-Дону Roof Top баре с видом на исторический центр города.
Также отель обладает великолепными конференц-возможностями. Два больших, наполненных естественным светом зала-трансформера вмещают более 150 человек театральной рассадкой и при желании могут быть объединены в одно большое пространство. Оба зала полностью оснащены самым современным оборудованием.
Кроме этого, в каждом зале есть банкетные помещения с отдельными выходами, что обеспечивает первоклассное обслуживание любого проводимого мероприятия. Для важных переговоров гости могут воспользоваться стильными VIP-залом или VIP-лаунжем, которые также оборудованы всем необходимым. А для автовладельцев предусмотрена охраняемая бесплатная парковка, что существенно экономит время на поиск парковочного места в центре города.
Узнайте больше на официальном сайте «39»
За гастрономию в бутик-отеле «39» отвечает известный шеф-повар Максим Артюхов с авторской кухней в стиле фьюжн, в которой гости могут отведать свежую рыбу и морепродукты, попадающие в отель напрямую с Дальнего Востока, или насладиться нежнейшим стейком шатобриан. Придерживаясь персонализированного подхода, завтраки гостям отеля предлагаются индивидуально исходя из предпочтений: французский, английский или русский.
В свободное время гости отеля могут заняться спортом в полностью оборудованном мультифункциональном спортивном зале или насладиться гриль-меню на единственном в Ростове-на-Дону Roof Top баре с видом на исторический центр города.
Также отель обладает великолепными конференц-возможностями. Два больших, наполненных естественным светом зала-трансформера вмещают более 150 человек театральной рассадкой и при желании могут быть объединены в одно большое пространство. Оба зала полностью оснащены самым современным оборудованием.
Кроме этого, в каждом зале есть банкетные помещения с отдельными выходами, что обеспечивает первоклассное обслуживание любого проводимого мероприятия. Для важных переговоров гости могут воспользоваться стильными VIP-залом или VIP-лаунжем, которые также оборудованы всем необходимым. А для автовладельцев предусмотрена охраняемая бесплатная парковка, что существенно экономит время на поиск парковочного места в центре города.
Узнайте больше на официальном сайте «39»