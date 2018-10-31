Newby Teas завоевала 5 наград на Global Tea Championship
Британская чайная компания Newby Teas вновь стала победителем в ежегодном международном чемпионате Global Tea Championship в категории Spring Hot Loose Leaf. Чемпионат традиционно проходил в Колорадо (США). В конкурсе приняли участие сотни компаний со всего мира, представив на строгую оценку независимого жюри чаи разных сортов.
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31 октября 2018 в 17:30
По результатам многоступенчатого отбора сразу 5 крупнолистовых чаев Newby заняли призовые места: травяные чаи (тизаны) «Ромашка» и «Перечная Мята», изысканный улун «Восточная красавица» и редкие белые чаи «Серебряные иглы» и «Белый пион».
Полученные награды укрепляют статус компании, как самой титулованной в мире. В общей сложности Newby Teas стала обладателем 129 наград, из них 54 от самого авторитетного конкурса чаев Global Tea Championship.
Подобное количество наград получено благодаря первоклассному качеству используемых чайных листьев, собранных исключительно в сезон прайм-тайм (весна-лето). Особое внимание уделяется производству и упаковке. Чайные листья поступают с лучших плантаций мира на собственную фабрику компании в городе Калькутта (Индия) и после обработки сразу упаковываются в саше из алюминиевой фольги, что позволяет сохранить все его полезные свойства, вкус и аромат.
Возрождая искусство чаепития, Newby Teas стремится к тому, чтобы качество чаев всегда оставалось на самом высоком уровне, а привычный напиток открывался с совершенно новой стороны.
Узнать более подробную информацию и приобрести чаи Newby можно в онлайн-магазине www.newbyteas.ru.
Полученные награды укрепляют статус компании, как самой титулованной в мире. В общей сложности Newby Teas стала обладателем 129 наград, из них 54 от самого авторитетного конкурса чаев Global Tea Championship.
Подобное количество наград получено благодаря первоклассному качеству используемых чайных листьев, собранных исключительно в сезон прайм-тайм (весна-лето). Особое внимание уделяется производству и упаковке. Чайные листья поступают с лучших плантаций мира на собственную фабрику компании в городе Калькутта (Индия) и после обработки сразу упаковываются в саше из алюминиевой фольги, что позволяет сохранить все его полезные свойства, вкус и аромат.
Возрождая искусство чаепития, Newby Teas стремится к тому, чтобы качество чаев всегда оставалось на самом высоком уровне, а привычный напиток открывался с совершенно новой стороны.
Узнать более подробную информацию и приобрести чаи Newby можно в онлайн-магазине www.newbyteas.ru.