Kostum-show: мир перевоплощений
Русские, украинские и цыганские костюмы, наряды в восточном стиле и для жгучего испанского фламенко, школьная форма и даже одежда в стиле “Стиляги” – для Kostum-Show нет ограничений в тематике одежды и соответствующих ей мероприятий. Вам оденут и на новогодний праздник для ребенка (прилагаются не только костюмы Деда Мороза и Снегурочки, но и подарки), и на вечеринку-маскарад, и на ужин с бизнес-партнерами.
Все костюмы можно как взять напрокат, так и приобрести полноценно. В Kostum-Show особенно гордятся своим ателье, где мастера создают не просто одежду, а настоящие образы исходя из ваших пожеланий.
Планируете свадьбу и хотите сделать этот день незабываемым? В Kostum-Show вам помогут разработать концепцию праздника и снабдят целой командой с ди-джеем, звукорежиссером, фотографом, видеооператором, дизайнером-оформителем и ведущей!
Официальный сайт: www.kostum-show.ru
Телефон: +7(495) 517-11-19