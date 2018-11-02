  • Kostum-show: мир перевоплощений
  • Kostum-show: мир перевоплощений
  • Kostum-show: мир перевоплощений
Калейдоскоп

Kostum-show: мир перевоплощений

Рассказываем, где взять напрокат костюмы и сценическую одежду на любую тематику.
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2 ноября 2018 в 19:52

Русские, украинские и цыганские костюмы, наряды в восточном стиле и для жгучего испанского фламенко, школьная форма и даже одежда в стиле “Стиляги” – для Kostum-Show нет ограничений в тематике одежды и соответствующих ей мероприятий. Вам оденут и на новогодний праздник для ребенка (прилагаются не только костюмы Деда Мороза и Снегурочки, но и подарки), и на вечеринку-маскарад, и на ужин с бизнес-партнерами.

Все костюмы можно как взять напрокат, так и приобрести полноценно. В Kostum-Show особенно гордятся своим ателье, где мастера создают не просто одежду, а настоящие образы исходя из ваших пожеланий.

Планируете свадьбу и хотите сделать этот день незабываемым? В Kostum-Show вам помогут разработать концепцию праздника и снабдят целой командой с ди-джеем, звукорежиссером, фотографом, видеооператором, дизайнером-оформителем и ведущей!

Официальный сайт: www.kostum-show.ru

Телефон: +7(495) 517-11-19



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