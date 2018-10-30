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Ваша крепость: «Домашний» микрорайон в Марьино

Микрорайон «Домашний» — это крупнейший проект комплексного освоения территории Группы ПСН с точки зрения площади: он занимает 27 га. В 100 метрах находится набережная Москвы-реки, рядом парк 850-летия Москвы.
30 октября 2018 в 18:44
  • Ваша крепость: «Домашний» микрорайон в Марьино

В рамках реализации микрорайона предполагается строительство монолитных домов высотой от 6 до 32 этажей. Архитектурная концепция проекта была разработана голландским бюро MLA+. В одном из корпусов представлены видовые квартиры с панорамным видом на реку и город.

Жителям будут доступны двусветные лобби с высотой потолков 7 метров, подземный паркинг и дворы без машин. На первых этажах расположены коммерческие помещения.

В микрорайоне «Домашний» от Группы ПСН открыта продажа квартир в третьем корпусе второй очереди. При стопроцентной оплате и ипотеке действует скидка 5%.

  • Ваша крепость: «Домашний» микрорайон в Марьино

Стоимость начинается от 3,8 млн рублей за студию, видовые квартиры можно приобрести от 5,8 млн рублей. В корпусе представлены студии, однокомнатные, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры.

Проект строится в районе Марьино, в 100 метрах от парка 850-летия Москвы и набережной Москвы-реки, а окна новых квартир выходят прямо на набережную и панораму города.

Выдача ключей будущим жителям нового корпуса запланирована на III квартал 2021 года.

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