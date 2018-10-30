Ресторан «Москвич»: панорама изысканных блюд
В районе Хамовники расположился новый панорамный семейный ресторан. Уютный интерьер, выполненный в тёплых тонах, живописный вид из окон, разнообразные блюда, вкуснейшие сыры, выпечка, десерты собственного приготовления — далеко не весь перечень того, чем может удивить «Москвич».
30 октября 2018 в 11:12
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В столице открылся большой светлый ресторан для интеллигентного отдыха в кругу близких и родных людей. Хорошее обслуживание, вкусная кухня, уютная атмосфера и невычурный, но примечательный интерьер помогут вам провести время с комфортом. Занимайте столик в общем зале у панорамных окон и любуйтесь удивительным видом на бывшую подмосковную усадьбу князей Трубецких. Также в заведении есть отдельный вип-зал, рассчитанный на 15 человек, комната на 30 персон для караоке-вечеринок, детская комната и веранда, которая функционирует круглый год.
Шеф-повар Дмитрий Колесов составил поистине разнообразное меню, в котором сочетаются русская, европейская и авторская кухни. Здесь вас ждут классические блюда, приготовленные по оригинальным рецептам. К примеру, салат «Оливье» готовится с телячьим языком, раковыми шейками, а заправка сделана из печёного яблока (475 рублей). Попробуйте необычный салат из груши с сыром рокфор, рукколой, малиной и миндалём — всё это подаётся в карамели и с соусом на малине с маслом ореха (750 рублей).
В качестве закуски можно заказать, например, устрицы, краба с голландским соусом (1800 рублей), жареный сыр бри (1200 рублей) или морской гребешок на гриле с клубникой (1100 рублей). Также в меню вы найдёте российские и европейские супы, шашлыки, стейки, шницели, филе миньон с фуагра, трюфельным кремом и вялеными фруктами и множество других интересных позиций.
«Москвич» располагает собственными сыроварней, пекарней и кондитерской, поэтому в заведении всегда подают только свежие сыры, хлеб и сладости. Из зала можно наблюдать за тем, как готовятся блюда на гриле, а из подовой дровяной печи достают удивительные гастрономические шедевры. Здесь можно душевно посидеть с семьёй и друзьями, провести торжество и устроить банкет на 120 человек.
Ресторан находится по адресу: м. Фрунзенская, ул. Усачева, 2 строение 1
т.: +7 (495) 258-5927
facebook.com/restmoskvich
Шеф-повар Дмитрий Колесов составил поистине разнообразное меню, в котором сочетаются русская, европейская и авторская кухни. Здесь вас ждут классические блюда, приготовленные по оригинальным рецептам. К примеру, салат «Оливье» готовится с телячьим языком, раковыми шейками, а заправка сделана из печёного яблока (475 рублей). Попробуйте необычный салат из груши с сыром рокфор, рукколой, малиной и миндалём — всё это подаётся в карамели и с соусом на малине с маслом ореха (750 рублей).
В качестве закуски можно заказать, например, устрицы, краба с голландским соусом (1800 рублей), жареный сыр бри (1200 рублей) или морской гребешок на гриле с клубникой (1100 рублей). Также в меню вы найдёте российские и европейские супы, шашлыки, стейки, шницели, филе миньон с фуагра, трюфельным кремом и вялеными фруктами и множество других интересных позиций.
«Москвич» располагает собственными сыроварней, пекарней и кондитерской, поэтому в заведении всегда подают только свежие сыры, хлеб и сладости. Из зала можно наблюдать за тем, как готовятся блюда на гриле, а из подовой дровяной печи достают удивительные гастрономические шедевры. Здесь можно душевно посидеть с семьёй и друзьями, провести торжество и устроить банкет на 120 человек.
Ресторан находится по адресу: м. Фрунзенская, ул. Усачева, 2 строение 1
т.: +7 (495) 258-5927
facebook.com/restmoskvich