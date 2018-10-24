World Fashion Holidays в ресторане Siberia

26 октября в ресторане Siberia состоится вечеринка в честь закрытия летнего и открытия зимнего сезона нового шоу-проекта World Fashion Holidays.
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24 октября 2018 в 15:12
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На мероприятии будет впервые объявлена страна и место, где будут проходить съемки следующего сезона. В программе вечера также показ белья Lise Charmel от генерального партнера, сети салонов Эстель Адони и выступление модного украинского поп-рок коллектива Quest Pistols. Среди приглашенных – топ-модели Москвы, звезды и друзья канала.
В конце вечера также состоится конкурс, и одна из моделей сможет отправиться на съемки следующего сезона World Fashion Holidays.
World Fashion Holidays – это абсолютно новый формат съемок, полезный networking и совмещение приятного с полезным для тех, кому важно развивать свой бизнес и заявить о себе. Суть проекта состоит в том, что съемочная и продюсерская команда канала приезжают в самые интересные и значимые места для отдыха по всему миру и располагаются на большой вилле в течение месяца. В этот раз были: Канны, Монако, Сен Тропе, Миконос и Порто Хели.
Вилла также открыта для гостей: представители всевозможных брендов, компаний, а также звезды и блогеры могут приехать в гости на виллу WFC и получить услугу съёмки рекламного или имиджевого ролика, режиссером которого выступит Генеральный продюсер WFC – с последующей трансляцией на канале.
Также бекстейдж съёмок и процесс пребывания гостей на вилле будет сниматься 24 часа и все самое интересное войдет и в реалити-шоу WFC Holidays.