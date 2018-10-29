Калейдоскоп

Фестиваль итальянской культуры «История одного предвкушения» в ММОMА

С 12 октября по 11 ноября в московском музее современного искусства царит апеннинский колорит.
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29 октября 2018 в 12:12
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  • Фестиваль итальянской культуры «История одного предвкушения» в ММОMА
    Фото: Евгений Манчу

Главное событие фестиваля – посвященная вермуту выставка «Предвкушение послевкусия», где представлены коллекции плакатов культовых итальянских дизайнеров, а также работы российских художников по мотивам воспоминаний деятелей советской культуры.

Помимо выставки, в рамках фестиваля «История одного предвкушения» Cinzano организует серию публичных встреч с приглашенными экспертами, среди которых искусствоведы Дмитрий Озеров и Аркадий Ипполитов, кинокритик Стас Тыркин, журналисты Катя Федорова и Саша Рудык, композитор Алексей Коханов.

В частности, 30 октября в 19.00 Федорова и Рудык расскажут о взлетах и падениях легендарного итальянского дома моды, которые могут произойти с появлением нового креативного директора.

11 ноября в 18.00 состоится закрытие фестиваля – композитор Алексей Коханов представит перформанс на основе известных произведений новых модернистов Джасинто Шельси, Луиджи Ноно и малоизвестных композиций Эннио Морриконе.

Расписание мероприятий в рамках фестиваля смотрите на сайте ММОМА.

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