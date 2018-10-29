Путешествия мечты в новом реалити-шоу от «Моей Планеты»
В новом реалити-шоу «Мечтатели» канал «Моя Планета» отправит зрителей в путешествие мечты. Начиная с 20 октября, в эфире «Моей Планеты» можно увидеть, какие необычные уголки Земли хотят посетить россияне.
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29 октября 2018 в 14:49
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Телеканал выбрал 10 самых неординарных и интересных широкому кругу зрителей идей и воплотил их. «Моя Планета» выбирала только те задумки, автор которых самостоятельно уже прошёл какой-то путь к своей мечте и сделал все возможное, чтобы воплотить ее. Решающий рывок авторы шоу помогли осуществить за пять дней.
В каждом выпуске шоу – новая мечта с новым героем. Вот лишь некоторые из них:
• Экономист и защитник животных Петр Корнеев во что бы то ни стало хотел принять участие в антибраконьерском рейде в Кении.
• Хозяйка собственной домашней кулинарии Александра Ламм грезила о Париже, где она сможет познакомиться с легендарными кулинарами и выведать секретные рецепты лучших сладостей в мире, чтобы вывести свою кондитерскую на новый уровень.
• Тренер по ушу Павел Куликов учился в Китае у монахов Шаолиня, но не получил необходимой подготовки. Ему сказали, что нужные духовные практики можно постичь в Бурятии.
• Тридцатилетняя Софья Карабулина с детства мечтает стать принцессой. Она узнала, что в португальском городке Обидуш можно почувствовать себя не просто принцессой, а средневековой королевой.
Смотрите трэвел-реалити «Мечтатели» в эфире телеканала «Моя Планета» с 20 октября в 20:00.