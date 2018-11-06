Где купить продукты из Японии: адреса супермаркетов Nippon
Чтобы купить настоящий японский рис, чай или сладости, не обязательно самому отправляться в Страну восходящего солнца!
6 ноября 2018 в 16:02
В Японии знают толк в десертах! Похожий на мармелад ёкан, пирожные мандзю из рисового теста, сладкие колобки из риса – данго, теплый и сладкий суп осируко. А помните моти на открытии нашей японской фотовыставки на Никольской?
Найти настоящие японские сладости и бакалею (да и косметику тоже) можно в Москве (а также Петербурге и Альметьевске): с 2011 года супермаркет «Ниппон» импортирует в Россию товары из Страны восходящего солнца. Сеть продолжает расти – а это говорит о том, что японские товары в России ценят и любят.
Адреса и каталог товаров – на сайте «Ниппон».
Если и вам хочется отведать чего-то по-настоящему экзотического – загляните в интернет-магазин nippononline.ru. Здесь вы сможете заказать с доставкой на дом лучший японский чай и рис, попробовать современные напитки и сладости, а также – настоящие специи и соусы для приготовления традиционных Японских блюд.
Широкий ассортимент пищевой продукции, профессиональной косметики и многого другого – в розничных магазинах сети отзывчивые продавцы помогут подобрать японские продукты, которые подойдут именно вам. Также вы можете найти японские продукты в магазинах Азбука Вкуса, Глобус Гурмэ, гастроном №1, куда Ниппон делает поставки.
Японский супермаркет Ниппон – это:
1. Сеть из 8 розничных магазинов;
2. Интернет-магазин с обширным ассортиментом (продукты, косметика, химия и многое другое – прямиком из Японии);
3. Доставка по всей России и СНГ;
4. Только сертифицированная продукция, отличное качество и приемлемые цены.
Найти настоящие японские сладости и бакалею (да и косметику тоже) можно в Москве (а также Петербурге и Альметьевске): с 2011 года супермаркет «Ниппон» импортирует в Россию товары из Страны восходящего солнца. Сеть продолжает расти – а это говорит о том, что японские товары в России ценят и любят.
Адреса и каталог товаров – на сайте «Ниппон».
Если и вам хочется отведать чего-то по-настоящему экзотического – загляните в интернет-магазин nippononline.ru. Здесь вы сможете заказать с доставкой на дом лучший японский чай и рис, попробовать современные напитки и сладости, а также – настоящие специи и соусы для приготовления традиционных Японских блюд.
Широкий ассортимент пищевой продукции, профессиональной косметики и многого другого – в розничных магазинах сети отзывчивые продавцы помогут подобрать японские продукты, которые подойдут именно вам. Также вы можете найти японские продукты в магазинах Азбука Вкуса, Глобус Гурмэ, гастроном №1, куда Ниппон делает поставки.
Японский супермаркет Ниппон – это:
1. Сеть из 8 розничных магазинов;
2. Интернет-магазин с обширным ассортиментом (продукты, косметика, химия и многое другое – прямиком из Японии);
3. Доставка по всей России и СНГ;
4. Только сертифицированная продукция, отличное качество и приемлемые цены.