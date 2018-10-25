Jog Dog: в гранях неофутуризма, гуги и hi-tech
Дизайнеры итальянского бренда вдохновлялись идеями этих архитектурных стилей и эстетикой космической эры, исполненных динамических линий, скорости и ритма, а также концепцией гармонии человека, природы и высоких технологий. Линии, словно перенесенные с архитектурных шедевров, выполненных в этих стилях, и переосмысленные дизайнерами обуви Jog Dog, создают динамичные футуристичные формы.
Одним из must-have сезона обещают быть ботинки и сапоги для женщин и детей, выполненные из эксклюзивной ткани Lumi. Днем она выглядит, как обычный материал. При дневном освещении он «накапливает» свет солнечных лучей, благодаря чему в темноте ткань Lumi начинает светится.
Также в женской коллекции осень-зима 2018-2019 представлены высокие сапоги на молнии и на липучках, ботинки со шнурками, трикотажными манжетами и меховой отделкой из кролика и енота. Неотъемлемый атрибут Jog Dog – легендарные бибуты – представлены в осенне-зимней коллекции в новой версии. С анималистичным принтом, шнуровкой и декором из страз Swarovski, металлизированные и с богатой отделкой из меха енота. Модели обуви для женщин выполнены в базовых черном, бежевом и синем цветах, в оттенках бронзы и серебра с эффектом металлик.
Одна из новинок мужской коллекции – ботинки с мембраной BiomeTex, дополненные специальной системой простой и удобной шнуровки Easy lock. Чтобы обуть ботинки или снять их, достаточно лишь прокрутить кнопку-фиксатор. Также в коллекции представлены сапоги на липучках, ботинки со шнуровкой и сапоги с мехом овчины на массивной устойчивой подошве. Те, кто не расстаются с кедами даже в осенне-зимний период, могут выбрать модели утепленных кед от Jog Dog с мехом овчины.
Все модели коллекции дополнены специальной антискользящей подошвой и анатомической стелькой, которые обеспечивают безопасность, удобство при ходьбе и сохраняют тепло внутри сапог и ботинок. Цветовая гамма мужской коллекции представлена черным, серым цветами, оттенком navy. Некоторые модели выполнены из мембраны с камуфляжным принтом.
В моделях для самых маленьких представлены ботинки и сапожки на молнии и липучке, со специальной антискользящей подошвой, анатомической стелькой и непромокаемой мембраной, сохраняющей тепло. Детские сапоги и ботинки отличают яркие оттенки розового, голубого, синего, металлизированные блестящие и лаковые фактуры.
Также в моделях для юных модников представлены ботинки и сапожки из мембраны BioMetex на молнии и липучке. Для мальчиков это черные, серые, синие и графитовые сапожки, для девочек – ботинки розового, голубого, желтого, черного, белого, бежевого и серебристого оттенков, а также с металлизированными блестящими и лаковыми фактурами. Юным модницам придутся по вкусу ботинки, декорированные мехом енота и кролика, стразами Swarovski и металлическими заклепками. Кроме того, Jog Dog приготовил для девочек новые версии бибутов: с крупной шнуровкой, декором из страз, металлизированные и с богатой отделкой из меха енота.
Все модели коллекции дополнены специальной антискользящей подошвой и анатомической стелькой, которые обеспечивают безопасность, удобство при ходьбе и сохраняют тепло внутри сапог и ботинок. Цветовая гамма мужской коллекции представлена черным, серым цветами, оттенком navy. Некоторые модели выполнены из мембраны с камуфляжным принтом.
В моделях для самых маленьких представлены ботинки и сапожки на молнии и липучке, со специальной антискользящей подошвой, анатомической стелькой и непромокаемой мембраной, сохраняющей тепло. Детские сапоги и ботинки отличают яркие оттенки розового, голубого, синего, металлизированные блестящие и лаковые фактуры.
Также в моделях для юных модников представлены ботинки и сапожки из мембраны BioMetex на молнии и липучке. Для мальчиков это черные, серые, синие и графитовые сапожки, для девочек — ботинки розового, голубого, желтого, черного, белого, бежевого и серебристого оттенков, а также с металлизированными блестящими и лаковыми фактурами. Юным модницам придутся по вкусу ботинки, декорированные мехом енота и кролика, стразами Swarovski и металлическими заклепками. Кроме того, Jog Dog приготовил для девочек новые версии бибутов: с крупной шнуровкой, декором из страз, металлизированные и с богатой отделкой из меха енота.