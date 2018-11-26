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  • Stamba Hotel: победа эко-стиля в центре Тбилиси
    Фото: Stamba Hotel
  • Stamba Hotel: победа эко-стиля в центре Тбилиси
    Фото: Stamba Hotel
  • Stamba Hotel: победа эко-стиля в центре Тбилиси
    Фото: Stamba Hotel
  • Stamba Hotel: победа эко-стиля в центре Тбилиси
    Фото: Stamba Hotel
  • Stamba Hotel: победа эко-стиля в центре Тбилиси
    Фото: Design Hotels
  • Stamba Hotel: победа эко-стиля в центре Тбилиси
    Фото: Stamba Hotel
Калейдоскоп

Stamba Hotel: победа эко-стиля в центре Тбилиси

За последние три года столица Грузии Тбилиси стала невероятно модным туристическим направлением наравне со многими европейскими столицами. Воплощая дух времени современного Тбилиси, Stamba Hotel — это реальное доказательство все возрастающей значимости города во всем мире. Отель, расположившийся в стенах бывшего издательского дома, рассчитан на самых требовательных, искушенных путешественников, подмечающих каждую деталь и ценящих безупречный сервис.
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26 ноября 2018 в 15:46
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Отель расположен в богемном квартале Вера, на улице Мераба Костава, неподалеку от проспекта Руставели.

Когда-то здесь располагался коньячный завод, затем в этих стенах функционировал самый знаменитый в Грузии издательский дом и, следовательно, важнейшая культурная достопримечательность Тбилиси XX века, поэтому для создателей Stamba было очень важно, чтобы архитектурная целостность не была нарушена в процессе реконструкции.

Разработанная тбилисской архитектурной студией Adjara Arch Group, концепция «Стамбы» - это ода суровому величию исторического сооружения. В жесткие бетонные конструкции очень аккуратно вписаны элементы декора 30-х годов прошлого века, а обнаруженному здесь печатному оборудованию была подарена вторая жизнь в качестве эффектных предметов интерьера. Высокие деревья и пышные зеленые кустарники словно живые декорации заполняют атриум высотой в 5 этажей. Огромные окна в номерах - также напоминание об истории здания, в котором наличие естественного света было объективной необходимостью. Эффектный бассейн со стеклянным дном на крыше отеля, прекрасно просматриваемый с первого этажа, визуально облегчает тяжеловесность конструкции.
  • Stamba Hotel: победа эко-стиля в центре Тбилиси
    Фото: Stamba Hotel

Индустриальное прошлое отеля обозначено высокими потолками и обнаженной кирпичной кладкой в номерах и люксах (всего 150), где огромные окна наполняют пространство естественным светом, в спальнях установлены кровати размера super king-size с коньячного цвета кожаными изголовьями, там же оборудованы стильные, выполненные из латуни, ванна и душ и персональные McIntosh hi-fi акустические системы, пол устлан коврами. Из окон номеров открываются виды на пышные цветущие сады внутреннего дворика, за которыми скрываются от посторонних глаз беседки и лаунж-зоны, а угловые люксы выходят окнами на спускающуюся к нижним этажам цветочную композицию.
  • Фото: Stamba Hotel
  • Фото: Stamba Hotel
  • Фото: Stamba Hotel
  • Фото: Stamba Hotel
  • Фото: Stamba Hotel
  • Фото: Stamba Hotel
  • Фото: Stamba Hotel
  • Фото: Stamba Hotel
  • Фото: Stamba Hotel
  • Фото: Stamba Hotel

Увенчанная «воздушным» бассейном, парящим над атриумом, зона лобби - это настоящее сердце отеля. Отсюда можно попасть в ресторан Cafe Stamba с авангардной кухней, (тонкое смешение европейских техник и классических грузинских рецептов) и кондитерскую Chocolaterie с огромным выбором шоколада ручной работы и кофе собственной обжарки.

При отеле Stamba работает казино Aviator, оформленное с учетом традиций европейских игорных домов. Стиль оформления казино отсылает к гламурным двадцатым и тридцатым годам с авиационной тематикой; в разных зонах установлены столы для блэкджека, рулетки и покера.
  • Stamba Hotel: победа эко-стиля в центре Тбилиси
    Фото: Stamba Hotel

***
В других отелях сети тоже есть на что посмотреть. В дизайне Rooms Kazbegi традиции уживаются с современным искусством и городским гламуром, а Rooms Tbilisi, по задумке создателя сети Тимура Угулавы, превратился в точку притяжения творческой элиты города.
  • Фото: Rooms Tbilisi
  • Фото: Rooms Tbilisi
  • Фото: Rooms Tbilisi
  • Фото: Rooms Tbilisi
  • Фото: Rooms Tbilisi


  • Фото: Rooms Kazbegi
  • Фото: Rooms Kazbegi
  • Фото: Rooms Kazbegi
  • Фото: Rooms Kazbegi
  • Фото: Rooms Kazbegi
  • Фото: Rooms Kazbegi


Узнайте больше на официальном сайте Adjara Group.

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