Datsun mi-DO для тех, кто любит путешествия и рыбалку
В январе этого года Datsun провел опрос #DatsunМоейМечты на страницах своих социальных сетей, чтобы узнать о любимом хобби читателей и идеальном для него автомобиле. По результатам опроса поклонников путешествий и рыбалки оказалось большинство, и Datsun принял решение о создании уникальной версии.
Автомобиль сконструирован на базе хэтчбека Datsun mi-DO с 8-клапанным двигателем 1.6 и механической коробкой передач, зарекомендовавший себя как надежный и универсальный автомобиль для всей семьи. Новая и единственная версия Datsun mi-DO для активного отдыха создана специально для путешествий, как с точки зрения улучшенной проходимости, так и в плане экипировки и оборудования.
«Мы регулярно изучаем предпочтения нашей аудитории, но в этот раз сделали больше – создали уникальный и единственный в своем роде автомобиль, олицетворяющий дух приключений и любовь к путешествиям, которые близки российским владельцам Datsun. Яркий и смелый Datsun mi-DO для активного отдыха – это экспериментальный проект, который призван вдохновить всех нас на новые открытия и эксперименты» – отметил Андрей Чирков, глава Datsun в России.
Внешний вид
Функциональность, стоящая во главе угла при создании автомобиля для отдыха, не исключает яркой и выразительной внешности в духе приключений. Кузов автомобиля получил специальное матовое покрытие Raptor, стойкое к царапинам и сколам. Использование этого покрытия характерно для тюнинга полноценных внедорожников, оно позволяет отправиться на природу и не беспокоиться о том, что лаковое покрытие будет повреждено. Благодаря камуфляжной расцветке в популярном стиле «Милитари» автомобиль выглядит современным и агрессивным. Чтобы водители, продолжающие путешествие в ночное время вне города и дорог общего пользования, чувствовали себя уверенно, на автомобиль установлены дополнительные световые приборы.
Также автомобиль получил набор аксессуаров, таких как расширители арок, поперечины, дефлекторы, тонировку стекол задних дверей и автомобильный бокс Thule объемом 330 литров. В такой экипировке Datsun mi-DO для активного отдыха выглядит привлекательно и смело.
Интерьер
Одно из преимуществ путешествия на автомобиле – это возможность взять с собой большое количество необходимых для поездки и отдыха вещей. Принимая это во внимание, специальная версия Datsun mi-DO предлагает новое многофункциональное внутреннее пространство в салоне автомобиля, которое позволяет увеличить уровень комфорта и удобства в поездках на дальние расстояния.
Задняя часть салона автомобиля была полностью переработана. Внутреннее пространство было увеличено за счет демонтажа задних сидений и объединения его с багажным отделением. Теперь в нем есть место для максимально удобного размещения и хранения необходимого в путешествии оборудования. Поверхности отделаны специальным легко моющимся покрытием, которое не боится влаги и грязи, неизбежных во время отдыха на природе.
В багажном отделении предусмотрены удобные отсеки для хранения снастей и аксессуаров для рыбалки, палатки, резиновых сапог и других нужных в путешествии вещей. В нижней части багажника встроен выдвижной стол, скрывающийся в специальном ящике, а верхняя часть разделена на удобные отсеки для размещения личных вещей, доступ к которым открыт как из салона автомобиля, так и со стороны задней двери. Багажный отсек получил дополнительное освещение в стенке задней двери, что позволяет легко пользоваться набором инструментов и приспособлениями для путешествий даже, когда стемнеет.
Также в комплект автомобиля входят рывковый и буксировочный тросы, шаклы, упакованные в специальную сумку, лопата и топор Fiskars, тент «Маркиза» с боковыми стенками.
Для дополнительного комфорта во внутреннее пространство автомобиля встроен холодильник INDEL B TB 20 объемом 20 литров с диапазоном температур от +2 до +10 градусов, который сохранит прохладу напитков, а на обратном пути богатый улов. Походная кофеварка особенно понравится тем, кто не представляет себя без чашки ароматного кофе, даже выезжая на природу.
Технические изменения
Datsun mi-DO для активного отдыха получил увеличенный дорожный просвет (180 мм), что позволит автомобилю уверенно справляться с различными погодными и дорожными условиями во время загородных путешествий. Увеличение клиренса стало возможным благодаря проставкам в передней части между кузовом и опорником и сзади между нижним креплением амортизатора и балкой. При этом автомобиль сохранил плавность хода и хорошую управляемость. На автомобиль установлены шины Michelin Cross Climate 185/65 R15 95V XL и кованые диски. Они обладают оптимальным сочетанием характеристик для движения как по городским дорогам с твердым покрытием, так и по грунтовым и разбитым асфальтовым дорогам во время дальних путешествий.
Применение главной пары с измененным передаточным числом 4.13 (3.9 в серийной версии) позволило увеличить крутящий момент на ведущих колесах, сделать более удобное управление тягой, и как следствие более простым управление тягой на малых скоростях, что важно на бездорожье. На практике это улучшает проходимость на грунтовом покрытие и на снегу, поэтому передвижение по пересеченной местности будет проходить с комфортом.
Также ввиду своего специального предназначения автомобиль получил алюминиевый «щит» толщиной 4 мм на днище для защиты двигателя и КПП, а также протекцию топливного бака и подкапотного пространства от грязи и влаги. Кроме того, произведена герметизация дренажных отверстий и защита подкапотного пространства от пыли и грязи.
История Datsun
Корни бренда Datsun уходят далеко в историю. Первый автомобиль, получивший название DAT-GO («Автомобиль DAT»), появился в 1914 году. DAT представляет собой акроним, состоящий из инициалов бизнесменов, профинансировавших создание этого автомобиля – Den (Дэн), Aoyama (Аояма) и Takeuchi (Такэучи). Кроме того, эта аббревиатура была созвучна с японским словом «живой, подвижный». В кампаниях по продвижению марки на рынке в начале ее истории этот акроним расшифровывался также как Durable (Долговечный), Attractive (Привлекательный) и Trustworthy (Надежный).
В 1933 бизнес перешел в руки основателя компании Nissan – Йосисукэ Аикава (Yoshisuke Aikawa), который предложил концепцию “автомобиль для каждого”. Появившиеся в начале 1930-х годов легкие, экономичные и маневренные автомобили, адресованные молодому поколению жителей Японии, были названы Datson (сын DAT). Впоследствии это название было преобразовано в Datsun. Разработка моделей с учетом потребностей местных рынков и их массовый выпуск превратили мечту основателя бренда в реальность.
Функциональность, стоящая во главе угла при создании автомобиля для отдыха, не исключает яркой и выразительной внешности в духе приключений. Кузов автомобиля получил специальное матовое покрытие Raptor, стойкое к царапинам и сколам. Использование этого покрытия характерно для тюнинга полноценных внедорожников, оно позволяет отправиться на природу и не беспокоиться о том, что лаковое покрытие будет повреждено. Благодаря камуфляжной расцветке в популярном стиле «Милитари» автомобиль выглядит современным и агрессивным. Чтобы водители, продолжающие путешествие в ночное время вне города и дорог общего пользования, чувствовали себя уверенно, на автомобиль установлены дополнительные световые приборы.
Также автомобиль получил набор аксессуаров, таких как расширители арок, поперечины, дефлекторы, тонировку стекол задних дверей и автомобильный бокс Thule объемом 330 литров. В такой экипировке Datsun mi-DO для активного отдыха выглядит привлекательно и смело.
Интерьер
Одно из преимуществ путешествия на автомобиле — это возможность взять с собой большое количество необходимых для поездки и отдыха вещей. Принимая это во внимание, специальная версия Datsun mi-DO предлагает новое многофункциональное внутреннее пространство в салоне автомобиля, которое позволяет увеличить уровень комфорта и удобства в поездках на дальние расстояния.
Задняя часть салона автомобиля была полностью переработана. Внутреннее пространство было увеличено за счет демонтажа задних сидений и объединения его с багажным отделением. Теперь в нем есть место для максимально удобного размещения и хранения необходимого в путешествии оборудования. Поверхности отделаны специальным легко моющимся покрытием, которое не боится влаги и грязи, неизбежных во время отдыха на природе.
В багажном отделении предусмотрены удобные отсеки для хранения снастей и аксессуаров для рыбалки, палатки, резиновых сапог и других нужных в путешествии вещей. В нижней части багажника встроен выдвижной стол, скрывающийся в специальном ящике, а верхняя часть разделена на удобные отсеки для размещения личных вещей, доступ к которым открыт как из салона автомобиля, так и со стороны задней двери. Багажный отсек получил дополнительное освещение в стенке задней двери, что позволяет легко пользоваться набором инструментов и приспособлениями для путешествий даже, когда стемнеет.
Также в комплект автомобиля входят рывковый и буксировочный тросы, шаклы, упакованные в специальную сумку, лопата и топор Fiskars, тент «Маркиза» с боковыми стенками.
Для дополнительного комфорта во внутреннее пространство автомобиля встроен холодильник INDEL B TB 20 объемом 20 литров с диапазоном температур от +2 до +10 градусов, который сохранит прохладу напитков, а на обратном пути богатый улов. Походная кофеварка особенно понравится тем, кто не представляет себя без чашки ароматного кофе, даже выезжая на природу.
Технические изменения
Datsun mi-DO для активного отдыха получил увеличенный дорожный просвет (180 мм), что позволит автомобилю уверенно справляться с различными погодными и дорожными условиями во время загородных путешествий. Увеличение клиренса стало возможным благодаря проставкам в передней части между кузовом и опорником и сзади между нижним креплением амортизатора и балкой. При этом автомобиль сохранил плавность хода и хорошую управляемость. На автомобиль установлены шины Michelin Cross Climate 185/65 R15 95V XL и кованые диски. Они обладают оптимальным сочетанием характеристик для движения как по городским дорогам с твердым покрытием, так и по грунтовым и разбитым асфальтовым дорогам во время дальних путешествий.
Применение главной пары с измененным передаточным числом 4.13 (3.9 в серийной версии) позволило увеличить крутящий момент на ведущих колесах, сделать более удобное управление тягой, и как следствие более простым управление тягой на малых скоростях, что важно на бездорожье. На практике это улучшает проходимость на грунтовом покрытие и на снегу, поэтому передвижение по пересеченной местности будет проходить с комфортом.
Также ввиду своего специального предназначения автомобиль получил алюминиевый «щит» толщиной 4 мм на днище для защиты двигателя и КПП, а также протекцию топливного бака и подкапотного пространства от грязи и влаги. Кроме того, произведена герметизация дренажных отверстий и защита подкапотного пространства от пыли и грязи.
История Datsun
Корни бренда Datsun уходят далеко в историю. Первый автомобиль, получивший название DAT-GO («Автомобиль DAT»), появился в 1914 году. DAT представляет собой акроним, состоящий из инициалов бизнесменов, профинансировавших создание этого автомобиля — Den (Дэн), Aoyama (Аояма) и Takeuchi (Такэучи). Кроме того, эта аббревиатура была созвучна с японским словом «живой, подвижный». В кампаниях по продвижению марки на рынке в начале ее истории этот акроним расшифровывался также как Durable (Долговечный), Attractive (Привлекательный) и Trustworthy (Надежный).
В 1933 бизнес перешел в руки основателя компании Nissan — Йосисукэ Аикава (Yoshisuke Aikawa), который предложил концепцию «автомобиль для каждого». Появившиеся в начале 1930-х годов легкие, экономичные и маневренные автомобили, адресованные молодому поколению жителей Японии, были названы Datson (сын DAT). Впоследствии это название было преобразовано в Datsun. Разработка моделей с учетом потребностей местных рынков и их массовый выпуск превратили мечту основателя бренда в реальность.