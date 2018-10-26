  • Фотоконкурс «Осенний портрет» от легендарной марки «Зенит» на Prophotos.ru
  • Фотоконкурс «Осенний портрет» от легендарной марки «Зенит» на Prophotos.ru
    Фото: Photo by Jakob Owens on Unsplash
Калейдоскоп

Фотоконкурс «Осенний портрет» от легендарной марки «Зенит» на Prophotos.ru

Конкурс продлится до 30 ноября — отличный повод успеть снять красоту осени!
26 октября 2018 в 17:15
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Осень – самое яркое и многогранное время года: здесь и буйные краски, и печальное очарование увядающей природы. Осенние сюжеты так и просятся в кадр. Не упускайте возможность сделать восхитительные снимки и участвуйте в конкурсе «Осенний портрет».

ОТПРАВИТЬ ФОТОГРАФИИ

Портретный снимок может передать не только черты лица человека, но и настроение, эмоции, внутренний мир. Снимайте оригинальные портреты, а золотой осенний фон создаст неповторимую атмосферу. Проявите творческий подход!

А какие будут призы?

Победитель фотоконкурса «Осенний портрет» получит комплект портретных объективов «Зенит», куда входит один из легендарных объективов – «Гелиос 40-2». Этот объектив носит статус культового благодаря своему сферическому размытию фона.

Занявший второе место станет обладателем объектива «Зенитар 1,4/85» с открытым байонетом (Canon, Nikon).

А призом за третье место станет творческий панорамный фотоаппарат «Горизонт Перфект» с вращающимся объективом.


И остальные часто задаваемые вопросы:

Какие фото принимаются? Любые осенние портреты! Не только классические крупноплановые, но и яркие осенние кадры с людьми в полный рост. 
Когда закончится приём работ? 29 ноября.
• Когда подведут итоги? 18 декабря.
• Сколько фото можно прислать? Не более пяти.

Участвовать в фотоконкурсе на Prophotos.ru

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