Фотоконкурс «Осенний портрет» от легендарной марки «Зенит» на Prophotos.ru
Конкурс продлится до 30 ноября — отличный повод успеть снять красоту осени!
26 октября 2018 в 17:15
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Осень – самое яркое и многогранное время года: здесь и буйные краски, и печальное очарование увядающей природы. Осенние сюжеты так и просятся в кадр. Не упускайте возможность сделать восхитительные снимки и участвуйте в конкурсе «Осенний портрет».
ОТПРАВИТЬ ФОТОГРАФИИ
Портретный снимок может передать не только черты лица человека, но и настроение, эмоции, внутренний мир. Снимайте оригинальные портреты, а золотой осенний фон создаст неповторимую атмосферу. Проявите творческий подход!
А какие будут призы?
Победитель фотоконкурса «Осенний портрет» получит комплект портретных объективов «Зенит», куда входит один из легендарных объективов – «Гелиос 40-2». Этот объектив носит статус культового благодаря своему сферическому размытию фона.
Занявший второе место станет обладателем объектива «Зенитар 1,4/85» с открытым байонетом (Canon, Nikon).
А призом за третье место станет творческий панорамный фотоаппарат «Горизонт Перфект» с вращающимся объективом.
И остальные часто задаваемые вопросы:
• Какие фото принимаются? Любые осенние портреты! Не только классические крупноплановые, но и яркие осенние кадры с людьми в полный рост.
• Когда закончится приём работ? 29 ноября.
• Когда подведут итоги? 18 декабря.
• Сколько фото можно прислать? Не более пяти.
Участвовать в фотоконкурсе на Prophotos.ru
ОТПРАВИТЬ ФОТОГРАФИИ
Портретный снимок может передать не только черты лица человека, но и настроение, эмоции, внутренний мир. Снимайте оригинальные портреты, а золотой осенний фон создаст неповторимую атмосферу. Проявите творческий подход!
А какие будут призы?
Победитель фотоконкурса «Осенний портрет» получит комплект портретных объективов «Зенит», куда входит один из легендарных объективов – «Гелиос 40-2». Этот объектив носит статус культового благодаря своему сферическому размытию фона.
Занявший второе место станет обладателем объектива «Зенитар 1,4/85» с открытым байонетом (Canon, Nikon).
А призом за третье место станет творческий панорамный фотоаппарат «Горизонт Перфект» с вращающимся объективом.
И остальные часто задаваемые вопросы:
• Какие фото принимаются? Любые осенние портреты! Не только классические крупноплановые, но и яркие осенние кадры с людьми в полный рост.
• Когда закончится приём работ? 29 ноября.
• Когда подведут итоги? 18 декабря.
• Сколько фото можно прислать? Не более пяти.
Участвовать в фотоконкурсе на Prophotos.ru