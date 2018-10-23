Finnair открывает рейс в Лос-Анджелес
Лос-Анджелес станет пятым североамериканским направлением Finnair наряду с Нью-Йорком, Чикаго, Сан-Франциско и Майами, при этом новый рейс будет обслуживаться лайнерами Airbus A350 на регулярной основе — впервые в истории полетов авиакомпании в этот регион.
Время в пути составит 11 часов из Хельсинки в Лос-Анджелес и 10 часов 35 минут — в обратном направлении. Благодаря географическому расположению Хельсинки новый рейс Finnair в Лос-Анджелес будет предлагать конкурентоспособные и удобные перелеты для пассажиров из Скандинавии, Прибалтики, России и Северной Германии.
В 2017 году Лос-Анджелес достиг рекордных показателей туристического потока: количество иностранных туристов здесь составило 48 млн человек. Город традиционно привлекает путешественников своими пляжами и набережными Малибу, океаном, климатом – здесь около 300 солнечных дней в году – и, конечно, всемирно известным центром американской киноиндустрии – Голливудом. Приезжают в Лос-Анджелес и бизнес-путешественники, поскольку город – один из крупнейших деловых центров США. Так, например, здесь же традиционно с 1995 года проходит ежегодная выставка компьютерных игр – Electronic Entertainment Expo.
Finnair также вносит изменения в свое летнее расписание рейсов в Сан-Франциско и Чикаго. Полеты по этим направлениям начнутся уже в апреле, а в мае добавится еще один, четвертый, рейс в Сан-Франциско. Таким образом, Finnair будет летать в Калифорнию ежедневно: три раза в неделю в Лос-Анджелес и четыре — в Сан-Франциско.
«Мы очень рады расширить нашу маршрутную сеть в Северной Америке и запустить новый рейс в Лос-Анджелес, который будет осуществляться лайнерами Airbus A350, – говорит Юха Ярвинен, коммерческий директор Finnair. – Рейс в Сан-Франциско, который мы открыли два года назад, пользуется огромным успехом. Это доказывает, что Калифорния и Западное побережье США очень популярны у наших пассажиров. Мы уверены, что новый маршрут в Лос-Анджелес окажется столь же востребован среди клиентов Finnair».
Новый рейс будет осуществляться в рамках сотрудничества с American Airlines, British Airways и Iberia. Такое партнерство позволяет предлагать клиентам дополнительные варианты перелетов, оптимальные стыковки и лучшие цены на трансатлантические маршруты. В настоящее время четыре авиакомпании выполняют более 100 ежедневных рейсов между Европой и Северной Америкой.
Ежегодно её самолеты перевозят около 12 000 000 пассажиров. Finnair по праву считается первопроходцем в области экологичных полетов, занимая лидирующую позицию в рейтинге Carbon Disclosure Project (международная программа по снижению выброса парниковых газов). Кроме того, Finnair первой в Европе начала использование экологичных самолетов нового поколения A350 XWB.
Компания является единственным перевозчиком Скандинавии, который получил 4 звезды в рейтинге лучших авиакомпаний мира Skytrax. Finnair уже в девятый раз подряд была признана лучшей авиакомпанией Северной Европы на церемонии World Airline Awards.
В России Finnair осуществляет полеты из пяти городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Казани.
Finnair входит в альянс oneworld – объединение ведущих авиаперевозчиков мира, которые предлагают высочайший уровень сервиса и удобств для пассажиров, уделяя особое внимание путешественникам, совершающим частые международные перелеты.
«Мы очень рады расширить нашу маршрутную сеть в Северной Америке и запустить новый рейс в Лос-Анджелес, который будет осуществляться лайнерами Airbus A350, — говорит Юха Ярвинен, коммерческий директор Finnair. — Рейс в Сан-Франциско, который мы открыли два года назад, пользуется огромным успехом. Это доказывает, что Калифорния и Западное побережье США очень популярны у наших пассажиров. Мы уверены, что новый маршрут в Лос-Анджелес окажется столь же востребован среди клиентов Finnair».
Новый рейс будет осуществляться в рамках сотрудничества с American Airlines, British Airways и Iberia. Такое партнерство позволяет предлагать клиентам дополнительные варианты перелетов, оптимальные стыковки и лучшие цены на трансатлантические маршруты. В настоящее время четыре авиакомпании выполняют более 100 ежедневных рейсов между Европой и Северной Америкой.
О компании Finnair
Рейсы компании Finnair совершают полеты с удобными стыковками в аэропорту Хельсинки по 100 c лишним направлениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, США, Европе и на Ближнем Востоке.
Ежегодно её самолеты перевозят около 12 000 000 пассажиров. Finnair по праву считается первопроходцем в области экологичных полетов, занимая лидирующую позицию в рейтинге Carbon Disclosure Project (международная программа по снижению выброса парниковых газов). Кроме того, Finnair первой в Европе начала использование экологичных самолетов нового поколения A350 XWB.
Компания является единственным перевозчиком Скандинавии, который получил 4 звезды в рейтинге лучших авиакомпаний мира Skytrax. Finnair уже в девятый раз подряд была признана лучшей авиакомпанией Северной Европы на церемонии World Airline Awards.
В России Finnair осуществляет полеты из пяти городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Казани.
Finnair входит в альянс oneworld — объединение ведущих авиаперевозчиков мира, которые предлагают высочайший уровень сервиса и удобств для пассажиров, уделяя особое внимание путешественникам, совершающим частые международные перелеты.