Lada Sport Rosneft — золотая осень 2018
В самом массовом и престижном сегменте российского автоспорта – серии кольцевых гонок СМП РСКГ – команда Lada Sport Rosneft по осени собрала полный урожай кубков и наград. В классе «Супер-Продакшн» пилоты Михаил Митяев и Владислав Незванкин за рулем Lada Vesta 1.6T взяли командный кубок, а также золотой дубль в личном зачёте. В классе «Национальный» третьим в общем зачёте стал Андрей Петухов. В самом технологичном и сложном классе «Туринг» автомобили Lada Vesta TCR, под управлением Михаила Грачева, Кирилла Ладыгина и Владимира Шешенина, принесли командное серебро. А Кирилл Ладыгин по итогам очень жаркого сезона увез домой бронзовый кубок в личном зачёте.
Для раллийной команды Lada Sport Rosneft Rally Team эта осень оказалась по-настоящему золотой. Начав сезон еще зимой с победы в Карелии, пилоты, штурманы, инженеры, механики и руководители прошли весь чемпионат более чем убедительно. В классах R2 и R3, экипажи, возглавляемые Дмитрием Вороновым и Юрием Аршанским, на специально подготовленных Lada Kalina не оставили ни единого шанса соперникам. И абсолютно закономерно выиграли и личный и командный зачет Чемпионата, а также кубок России.
Юные картингисты команды Lada Sport Rosneft Karting team образца 2018-го доказали, что в Тольятти растут будущие чемпионы. В самом мощном классе KZ-2 скорость и стабильность Никиты Ситникова и Ивана Чубарова принесли командную победу по итогам сезона, а Иван Чубаров взял еще и золото в личном зачёте. В чемпионате УрФО и ПФО ребята также стали первыми в командном зачёте. Стоит отметить, что Глеб Усок, попавший в этом сезоне в 10-ку сильнейших в самом юном классе «Micro», оказался на стартовой прямой «Sohi Autodrom» гран-при Формулы 1! Пока, правда, в качестве грид-кид около болида Эстебана Окона. Хороший знак!
Владислав Незванкин, генеральный директор компании Lada Sport, комментирует итоги сезона так:
«Мы провели фантастическую работу в этом году. И получилось на высокой ноте закончить этот непростой сезон. Я благодарен всем, кто принимал в этом участие! Прежде всего я хотел бы поблагодарить руководство ПАО «АвтоВАЗ» и нашего стратегического партнёра – компанию «Роснефть» – за неоценимую поддержку и доверие. Что же касается сезона, то мы показали невероятную стабильность Lada Vesta 1.6T. Просто представьте, мы выиграли 13 гонок из 14! Я считаю, это задаёт вполне однозначный и понятный вектор развития всего класса «Супер-Продакшн». Также мы продолжим развивать и совершенствовать наш флагман – Lada Vesta TCR. Потенциал у машины и у команды огромный, будем двигаться дальше. А пока самое время сосредоточиться на подготовке Гонки Чемпионов 2019. Следите за новостями!»