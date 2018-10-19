Безупречная кожа с сывороткой Pore Control от Clarins
Всеобщая страсть к селфи, а также мода на естественный макияж требуют от вашей кожи подлинной безупречности. Новая сыворотка Pore Control готова принять вызов. Это средство делает поры менее заметными, а кожу — более гладкой, сияющей и бархатистой, помогая сохранить и подчеркнуть ее естественную красоту.
19 октября 2018 в 16:40
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В чем же секрет нового средства, разработанного экспертами Clarins?
Незаметные поры. Чем выше тонус кожи, окружающей поры, тем менее они заметны. Экстракт клеток цветков винограда укрепляет структуру кожи, предотвращая деформацию пор. Его действие дополняет органический экстракт земляничного дерева, сдерживающий выработку себума.
Органический экстракт земляничного дерева оказывает себорегулирующее действие. Он сдерживает работу сальных желез, предотвращая избыточную выработку себума, являющуюся причиной расширения пор.
Безупречно гладкая кожа. Фруктовые кислоты тамаринда способствуют устранению омертвевших клеток, которые закупоривают поры. Текстура кожи становится более гладкой, а тон – более ровным.
Деликатное отшелушивание. Деликатно устраняя омертвевшие клетки и выравнивая поверхность кожи, сыворотка Pore Control предотвращает закупоривание пор.
Моментальное преображение кожи. Легкая текстура моментально обволакивает кожу, визуально разглаживая ее. Пудровые микрочастицы с двойным, матирующим и оптическим, эффектом, абсорбируют излишки себума и визуально размывают контуры пор, как будто стирая их с лица. А светорассеивающие пигменты подчеркивают красоту кожи атласным сиянием.
Секрет неосязаемой текстуры: водная основа. Многолетний опыт экспертов Лабораторий Clarins в разработке формул косметических средств позволил создать легкую нежирную текстуру на водной основе, которая очень комфортно ощущается на коже и позволяет ей дышать.
Сразу же после нанесения легкая обволакивающая текстура сыворотки преображает кожу на глазах, помогая ей выглядеть гладкой и сияющей. А при регулярном использовании высокоэффективные растительные экстракты способствуют заметному сужению пор, выравнивают поверхность кожи, делают ее нежной и бархатистой, помогая выглядеть безупречно даже при ближайшем рассмотрении.
Подробную информацию ищите на сайте clarins.ru.
Незаметные поры. Чем выше тонус кожи, окружающей поры, тем менее они заметны. Экстракт клеток цветков винограда укрепляет структуру кожи, предотвращая деформацию пор. Его действие дополняет органический экстракт земляничного дерева, сдерживающий выработку себума.
Органический экстракт земляничного дерева оказывает себорегулирующее действие. Он сдерживает работу сальных желез, предотвращая избыточную выработку себума, являющуюся причиной расширения пор.
Безупречно гладкая кожа. Фруктовые кислоты тамаринда способствуют устранению омертвевших клеток, которые закупоривают поры. Текстура кожи становится более гладкой, а тон – более ровным.
Деликатное отшелушивание. Деликатно устраняя омертвевшие клетки и выравнивая поверхность кожи, сыворотка Pore Control предотвращает закупоривание пор.
Моментальное преображение кожи. Легкая текстура моментально обволакивает кожу, визуально разглаживая ее. Пудровые микрочастицы с двойным, матирующим и оптическим, эффектом, абсорбируют излишки себума и визуально размывают контуры пор, как будто стирая их с лица. А светорассеивающие пигменты подчеркивают красоту кожи атласным сиянием.
Секрет неосязаемой текстуры: водная основа. Многолетний опыт экспертов Лабораторий Clarins в разработке формул косметических средств позволил создать легкую нежирную текстуру на водной основе, которая очень комфортно ощущается на коже и позволяет ей дышать.
Сразу же после нанесения легкая обволакивающая текстура сыворотки преображает кожу на глазах, помогая ей выглядеть гладкой и сияющей. А при регулярном использовании высокоэффективные растительные экстракты способствуют заметному сужению пор, выравнивают поверхность кожи, делают ее нежной и бархатистой, помогая выглядеть безупречно даже при ближайшем рассмотрении.
Подробную информацию ищите на сайте clarins.ru.