Калейдоскоп

Научная дача с «повелителем волков» Ясоном Бадридзе

Культурно-просветительский центр АРХЭ приглашает провести образовательные выходные вдали от городской суеты: 20 и 21 октября легендарный Ясон Бадридзе будет рассказывать о волках на научной даче!
Культурно-просветительский центр АРХЭ
12 октября 2018 в 14:24
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  • Научная дача с «повелителем волков» Ясоном Бадридзе
    Фото: Олег Богданов

Научная дача – это проект центра АРХЭ, который предоставляет возможность пройти двухдневный интенсивный курс по своему любимому предмету, который проведет для один из  лекторов. Кроме лекций и семинаров, это отличная возможность посетить ботанические, зоологические, геологические (и не только!) экскурсии, поиграть в спортивные и настольные игры и просто пообщаться с интересными людьми. 

20 и 21 октября тема научной дачи: «Поведение и способность мышления волка».

О волках вам расскажет Ясон Константинович Бадридзе — профессор, доктор биологических наук, сотрудник Государственного университета им. Ильи Чавчавадзе. Человек, проживший в волчьей стае два года, более тридцати лет посвятил изучению волков, создатель методики реинтродукции (выкармливания и возвращения) волков в природу. Сам выкормил и воспитал более сотни волков.


Вы узнаете о поведении волка в природе: о том, как волки охотятся, как воспитывают волчат, как устроены взаимоотношения в стае. Расскажет легендарный ученый и о том, как формируется мышление волка, какое значение имеют игры в этом процессе. Он развенчает мифы вокруг лесных хищников и подтвердит или опровергнет стереотипы о них. 

А также великолепная природа золотой осени, интересные документальные фильмы и научная литература, семинары с Ясоном Константиновичем, где он ответит на любые вопросы – дилетантские или узкоспециализированные, и предоставит материалы своих экспериментальных исследований. 

В конце все участники получат сертификаты. Количество мест ограничено!

Программу выезда и подробности можно посмотреть на сайте научно-просветительского центра АРХЭ. Записаться можно по почте: arhe.msk@gmail.com 

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