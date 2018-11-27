Что танцуют в Японии?
Откуда же взялась эта традиция? В ответ любой японец (если не помешает языковой барьер) расскажет вот такую легенду.
...К Будде пришел ученик и сказал: «Мне было видение: голодные духи-преты терзают душу моей покойной матери. Как облегчить ее страдания?» Будда дал совет: пожертвовать местной общине монахов еду, благовония и светильники. После того, как ученик совершил этот благочестивый поступок, дух его матери освободился из плена – а тот, узнав об этом, стал танцевать от радости. С тех пор люди чествуют души почивших предков танцами и шествиями.
Обычай стал популярен и за пределами Страны восходящего солнца. Его в совершенстве изучила российская танцевальная группа «Кисэки-но хана», в переводе с японского – «Чудесные цветы».
Праздник проходит так: под открытым небом сооружают сцену, которая называется ягура, на сцене барабанщики играют на традиционных японских барабанах тайко или миниатюрных гонгах – атаригане. Здесь же, перед помостом с музыкантами (или вокруг него) располагаются танцоры, наряженные в национальные одеяния – юкаты, с веерами утива или май-оги в руках. Они показывают движения – а зрители могут повторять за ними. Все участники действа обходят вокруг сцены – или проходят шествием по улицам. Танец обычно нетороплив, прост и состоит из повторяющихся па, так что присоединиться может каждый.
...Первое выступление ансамбля «Кисэки-но хана» состоялось на фестивале Hinode с другим японским народным танцем – Домпам-буси. Танец исполняется под старинную песню этого региона; в ней поётся следующее: «Префектура Акита – сердце Японии! Tам выращивают самый лучший в стране рис, из которого делают саке. Но нельзя пить много саке, и потом приставать к девушкам! Лучше пойте и танцуйте с нами».
С тех пор группа неустанно расширяет свой репертуар новыми танцами, постоянно выступает на фестивалях и мероприятиях, посвященных японской культуре, и проводит мастер-классы. С 2017 года участницы группы совершенствуются под руководством известного японского преподавателя из префектуры Ямагата. Одним из последних танцев, пополнивших репертуар группы, стал Ханагаса одори – динамичный и яркий танец с плетёными шляпами, исполняемый ежегодно на фестивале Ханагаса мацури в городе Ямагата, префектуры Ямагата. «Яссё, макасё!» – обязательный клич, который можно услышать во время танца. По сути выражение близко к «Раз, два – дружно!». Использовался такой клич, когда необходимо было одновременно приложить усилия во время работы, ведь Ханагаса одори — танец работяг-строителей пруда для орошения рисовых полей.
«Киэски-но хана» изучали этот танец под руководством настоящих профессионалов – группой народного творчества «Ёмоямакай» во главе с руководителем и основателем, господином Каваи Кацуюки – настоящим знатоком народных танцев и музыки Японии. Ребята на протяжении нескольких месяцев усиленно тренировались и репетировали, оттачивая каждое движение, чтобы выступить перед гостями Hinode Power Japan 2018 – и на фестивальном параде Ханагаса мацури в самой Японии. И вот настал момент долгожданной поездки! Целая неделя в Японии! И не просто неделя, а время танцев, тренировок, экскурсий и выступлений! Для группы «Кисеки-но хана» это был незабываемый, необходимый и полезный опыт.
Сейчас программа группы – это выступления и мастер-классы (кстати, их расписание публикуют на страничке группы в Facebook), а еще – лекции и рассказы о японских танцах, праздниках, обычаях и нарядах.
Праздник проходит так: под открытым небом сооружают сцену, которая называется ягура, на сцене барабанщики играют на традиционных японских барабанах тайко или миниатюрных гонгах — атаригане. Здесь же, перед помостом с музыкантами (или вокруг него) располагаются танцоры, наряженные в национальные одеяния — юкаты, с веерами утива или май-оги в руках. Они показывают движения — а зрители могут повторять за ними. Все участники действа обходят вокруг сцены — или проходят шествием по улицам. Танец обычно нетороплив, прост и состоит из повторяющихся па, так что присоединиться может каждый.
…Первое выступление ансамбля «Кисэки-но хана» состоялось на фестивале Hinode с другим японским народным танцем — Домпам-буси. Танец исполняется под старинную песню этого региона; в ней поётся следующее: «Префектура Акита — сердце Японии! Tам выращивают самый лучший в стране рис, из которого делают саке. Но нельзя пить много саке, и потом приставать к девушкам! Лучше пойте и танцуйте с нами».
С тех пор группа неустанно расширяет свой репертуар новыми танцами, постоянно выступает на фестивалях и мероприятиях, посвященных японской культуре, и проводит мастер-классы. С 2017 года участницы группы совершенствуются под руководством известного японского преподавателя из префектуры Ямагата. Одним из последних танцев, пополнивших репертуар группы, стал Ханагаса одори — динамичный и яркий танец с плетёными шляпами, исполняемый ежегодно на фестивале Ханагаса мацури в городе Ямагата, префектуры Ямагата. «Яссё, макасё! » — обязательный клич, который можно услышать во время танца. По сути выражение близко к «Раз, два — дружно! ». Использовался такой клич, когда необходимо было одновременно приложить усилия во время работы, ведь Ханагаса одори — танец работяг-строителей пруда для орошения рисовых полей.
«Киэски-но хана» изучали этот танец под руководством настоящих профессионалов — группой народного творчества «Ёмоямакай» во главе с руководителем и основателем, господином Каваи Кацуюки — настоящим знатоком народных танцев и музыки Японии. Ребята на протяжении нескольких месяцев усиленно тренировались и репетировали, оттачивая каждое движение, чтобы выступить перед гостями Hinode Power Japan 2018 — и на фестивальном параде Ханагаса мацури в самой Японии. И вот настал момент долгожданной поездки! Целая неделя в Японии! И не просто неделя, а время танцев, тренировок, экскурсий и выступлений! Для группы «Кисеки-но хана» это был незабываемый, необходимый и полезный опыт.
Сейчас программа группы — это выступления и мастер-классы (кстати, их расписание публикуют на страничке группы в Facebook), а еще — лекции и рассказы о японских танцах, праздниках, обычаях и нарядах.