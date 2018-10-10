  • Шоу и шутки: как правильно выступать перед аудиторией
    Фото: Московская Школа Радио.Курсы радио и телеведущих / vk.com
  • Шоу и шутки: как правильно выступать перед аудиторией
    Фото: Московская Школа Радио.Курсы радио и телеведущих / vk.com
  • Шоу и шутки: как правильно выступать перед аудиторией
    Фото: Московская Школа Радио.Курсы радио и телеведущих / vk.com
Калейдоскоп

Шоу и шутки: как правильно выступать перед аудиторией

Почему ролики TED Talks набирают миллионы просмотров? В каких сферах жизни применять ораторское мастерство? Как побывать на конференции в стиле TED уже в этом октябре? Отвечает генеральный директор Московской Школы Радио и Телевидения Наташа Малец.
10 октября 2018 в 17:43
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 Конференция TED ставит новые отметки на карте: с каждым годом к сообществу ярких, харизматичных, интересных ораторов присоединяется все больше городов и стран! В России этот формат постепенно вытесняет устаревшие скучные формальные презентации и выступления по бумажке из-за трибуны. У такого формата масса преимуществ – но давайте по порядку. 

Не сухие факты, а яркие истории

На публичных выступлениях в стиле TED ораторы часто используют истории для того, чтобы вовлечь слушателей в процесс и вызвать интерес, сопереживание, возможно, даже раздражение или несогласие. Это может быть история из жизни, воспоминание об успехе или мучительном провале, ироничная зарисовка или полноценный сюжет с моралью в конце.

«Вау-эффекты» вместо графиков и таблиц

 Каждую минуту в мире проходят сотни, а то и тысячи презентаций, совещаний, переговоров и выступлений – но лишь некоторые из них становятся настоящей сенсацией! В 2009 году на конференции TED Билл Гейтс выпустил в зал несколько москитов, рассказывая о проблеме малярии в бедных странах Африки и Азии.

Москиты вырываются на свободу на 5:14. 


Конечно, эти москиты не были опасны, но именно с их помощью спикер привлек внимание не только присутствующих в зале, но и всего мира. Более 500 000 ссылок на ролик, более 2,5 миллионов просмотров, почти 10 лет это выступление не теряет своей популярности.

Юмор против серьезности


Даже в самом серьезном выступлении спикеры TED находят место для улыбки. Ученые доказали, что юмор помогает объединить аудиторию и вызвать симпатию у слушателей. Поэтому в ход идут забавные случаи из жизни, ирония, зарисовки в стиле стендап-комедии, которая тоже очень популярна и актуальна сегодня. Это лишь несколько отличительных черт выступлений в стиле TED, но вы можете применять их не только на сцене, но и в своей жизни. Хорошая история поможет привлечь на свою сторону инвесторов на бизнес-встрече.
  • Шоу и шутки: как правильно выступать перед аудиторией
    Фото: Московская Школа Радио.Курсы радио и телеведущих / vk.com

«Вау-эффект» сделает незабываемым обычный студенческий доклад, a немного юмора украсит даже самопрезентацию при приеме на работу или защиту диплома перед самой серьезной комиссией.

Хотите своими глазами увидеть выступление в стиле TED? Для этого не нужно далеко ехать! Московская Школа Радио и Телевидения приглашает всех стать зрителями большой открытой конференции в стиле TED 19 октября в 19:00 в библиотеке им. Н.А. Некрасова по адресу м. «Бауманская», ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14. Участие в конференции бесплатное! Подробности на сайте radio-msk.ru.

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