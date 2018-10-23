В Azimut на «Смоленской» открылся зал-трансформер
Новая зона рассчитана на проведение мероприятий любого формата: от деловых встреч и конференций до свадеб и вечеринок.
Промо
23 октября 2018 в 17:12
Зал, получивший название Arbat, находится на 20-м этаже. Он разделяется на две части шумоизолирующей перегородкой, за что уже успел получить прозвище «Трансформер». Рядом с залом расположена «Аrbat Lounge», из которой открывается вид на здание МИД, одну из «Большой Семерки» московских сталинских высоток.
С 6:30 до 11:00 в Executive Lounge накрывают шведский стол для гостей, живущих на представительских этажах. С 11:00 до 22:00 зона работает по системе «а-ля карт». В течение дня гостям открыт доступ к безалкогольным напиткам и легким закускам. Дополнительно ежедневно предоставляются кофе-брейк и фуршет.
Executive Lounge работает ежедневно с 6-30 до 22-00.
Узнайте больше на официальном сайте Azimut Отель Смоленская Москва.
С 6:30 до 11:00 в Executive Lounge накрывают шведский стол для гостей, живущих на представительских этажах. С 11:00 до 22:00 зона работает по системе «а-ля карт». В течение дня гостям открыт доступ к безалкогольным напиткам и легким закускам. Дополнительно ежедневно предоставляются кофе-брейк и фуршет.
Executive Lounge работает ежедневно с 6-30 до 22-00.
Узнайте больше на официальном сайте Azimut Отель Смоленская Москва.