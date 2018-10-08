Универсальность и уникальность: Laureato Chronograph
Логичное и ожидаемое пополнение в виде спортивного усложнения в очередной раз демонстрирует силу и вневременную актуальность знаменитых часов, созданных в 1975 году для ежедневного ношения в любых условиях. Выполненные в корпусах из нержавеющей стали или розового золота, Laureato Chronograph предлагаются в корпусных диаметрах 42 и 38 мм с тремя цветами циферблатов. Эти универсальные часы, уместные как с костюмом, так и с джинсами, безошибочно укажут на своего обладателя как на человека с безупречным вкусом и чувством стиля.
Girard-Perregaux укомплектовала культовый корпус собственным автоматическим калибром хронографа с двумя счетчиками, малой секундой и окном указателя даты. Он гарантирует безупречный отсчет времени, а также отличается солидным запасом хода и плавным нажатием кнопок. Его потребительские качества дополнены изысканным декором в виде Côtes de Genève, скошенных фасок и прямого зернения, выполненных ремесленниками мануфактуры Girard-Perregaux.
Характер и харизма
Модели Laureato Chronograph наделены всеми чертами линейки Laureato. Их уникальный характер основан на генетическом коде, эстетически эволюционировавшим на протяжении 43 лет без малейшего искажения первозданного образа. Laureato всегда можно безошибочно распознать по полированному восьмиугольному безелю, венчающему цельный корпус без ушек и петель для крепления ремешка; металлический браслет модели представляет собой естественное продолжение корпуса и является самостоятельным дизайнерским элементом.
Браслет отличается широкими сатинированными Н-образными звеньями и выпуклыми полированными межзвеньевыми соединениями; игра света на полированных и сатинированных поверхностях создает неповторимый эффект и оживляет часы. Самое же главное свое достоинство браслет раскрывает при прямом и непосредственном контакте: он удивительно мягок и гибок и комфортно садится на запястье любого размера.
Все модели Laureato комплектуются циферблатами с декоративным узором Clous de Paris («Парижские гвозди»), состоящим из рядов маленьких пирамидок, которые ловко играют со светом. Но, помимо всего вышесказанного, Laureato – это, прежде всего, состояние души. Они спортивные, потому что надежные, и роскошные, потому что изготовлены с вниманием к мельчайшим деталям, а их дизайн подходит на все случаи жизни. Эта универсальность напрямую проистекает из неукоснительного соблюдения принципов эргономики, объема и стиля, давших жизнь широкому ассортименту версий хронографа.
Версии
Универсальность – следствие продуманного дизайна. Часы, в которые можно встроить любое усложнение и которые будут стильно смотреться на любом запястье, – суть плод успешного дизайна. Laureato легко подстроились под функцию хронографа, органично примерив на себя циферблатные счетчики и кнопки. Обводы корпуса Laureato неуловимо изменились: у заводной головки появились защитные выступы как естественное и потому приятное глазу продолжение линий кнопок. Последние выполнены в форме восьмиугольников, повторяющих форму безеля и таким образом логично и эффектно вписавшихся в исторический образ. Украшенный узором Clous de Paris циферблат предлагается в трех цветовых решениях: серебристом, черном и темно-синем. Два счетчика хронографа и малая секунда оформлены круговой штриховкой, выделяющей их на общем фоне и облегчающей считываемость информации. Этой же цели служат и простые тонкие стрелки, совершенно не перегружающие циферблат.
Адаптивность
В каждом из двух корпусных размеров Laureato Chronograph предусмотрен выбор из двух материалов. Первый – нержавеющая сталь 904L с высоким содержанием хрома. Она сложна в обработке, однако обладает высочайшей стойкостью к коррозии и благородно светится после полировки и сатинирования. Второй материал – 18-каратное розовое золото, доказывающее, что Laureato Chronograph способен сохранить спортивный шарм, будучи целиком и полностью драгоценным.
Созданный для мужчин с чувством вкуса и интересом к культуре, моде и эстетике, хронограф Laureato Chronograph гарантирует идеальный комфорт при повседневном ношении вне зависимости от телосложения владельца. Он является логическим продолжением начавшегося в 1975 году поиска совершенной эргономики, гимном которой он и является. Именно поэтому, в частности, коллекция Laureato была, есть и останется настоящей иконой часового стиля.
Подробная информация на сайте: girard-perregaux.com
Все модели Laureato комплектуются циферблатами с декоративным узором Clous de Paris («Парижские гвозди»), состоящим из рядов маленьких пирамидок, которые ловко играют со светом. Но, помимо всего вышесказанного, Laureato — это, прежде всего, состояние души. Они спортивные, потому что надежные, и роскошные, потому что изготовлены с вниманием к мельчайшим деталям, а их дизайн подходит на все случаи жизни. Эта универсальность напрямую проистекает из неукоснительного соблюдения принципов эргономики, объема и стиля, давших жизнь широкому ассортименту версий хронографа.
Версии
Универсальность — следствие продуманного дизайна. Часы, в которые можно встроить любое усложнение и которые будут стильно смотреться на любом запястье, — суть плод успешного дизайна. Laureato легко подстроились под функцию хронографа, органично примерив на себя циферблатные счетчики и кнопки. Обводы корпуса Laureato неуловимо изменились: у заводной головки появились защитные выступы как естественное и потому приятное глазу продолжение линий кнопок. Последние выполнены в форме восьмиугольников, повторяющих форму безеля и таким образом логично и эффектно вписавшихся в исторический образ. Украшенный узором Clous de Paris циферблат предлагается в трех цветовых решениях: серебристом, черном и темно-синем. Два счетчика хронографа и малая секунда оформлены круговой штриховкой, выделяющей их на общем фоне и облегчающей считываемость информации. Этой же цели служат и простые тонкие стрелки, совершенно не перегружающие циферблат.
Адаптивность
В каждом из двух корпусных размеров Laureato Chronograph предусмотрен выбор из двух материалов. Первый — нержавеющая сталь 904L с высоким содержанием хрома. Она сложна в обработке, однако обладает высочайшей стойкостью к коррозии и благородно светится после полировки и сатинирования. Второй материал — 18-каратное розовое золото, доказывающее, что Laureato Chronograph способен сохранить спортивный шарм, будучи целиком и полностью драгоценным.
Созданный для мужчин с чувством вкуса и интересом к культуре, моде и эстетике, хронограф Laureato Chronograph гарантирует идеальный комфорт при повседневном ношении вне зависимости от телосложения владельца. Он является логическим продолжением начавшегося в 1975 году поиска совершенной эргономики, гимном которой он и является. Именно поэтому, в частности, коллекция Laureato была, есть и останется настоящей иконой часового стиля.
Подробная информация на сайте: girard-perregaux.com