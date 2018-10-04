От Дублина до Кироваула: «Матч-ТВ» снял фильм о родных местах МакГрегора и Хабиба
О городах, селах, людях и судьбах: большое видеопревью главного спортивного события осени — в субботу на канале «Матч-ТВ».
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4 октября 2018 в 15:53
7 октября в 5:00 по московскому времени состоится бой за чемпионский пояс UFC в легком весе. Действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов против Конора Макгрегора, в силу особенностей регламента потерявшего чемпионский пояс без боя – и настроенного его вернуть.
В канун поединка 6 октября «Матч ТВ» покажет документальный фильм «Страсть и ненависть в Лас-Вегасе», в котором зрителей ждут подробности жизни каждого бойца, рассказанные людьми из их ближайшего окружения. Путешествие по Дублину вы проведете в компании Артема Лобова (спарринг-партнера Макгрегора), Джона Кэвана (тренера и менеджера), а также друзей и соседей ирландской суперзвезды. История Нурмагомедова будет рассказана его близкими и друзьями, а также простыми жителями его родного села Кироваул, где было воспитано целое поколение бойцов, а Хабиб уже живая легенда.
В документальный фильм успели войти даже съемки недавней пресс-конференции бойцов. Встреча стала продолжением конфликта двух чемпионов. Конор кричал, а Нурмагомедов был сдержан, и от того контраст между ними был еще заметнее.
Смотрите документальный фильм «Страсть и ненависть в Лас-Вегасе» в эфире «Матч ТВ» в 12:35 в субботу, 6 октября.
Поединок состоится 7 октября в 5:00 (время московское) в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 229 на «Ти-Мобайл-арене» в Лас-Вегасе, США. В эфире «Матч ТВ» его прокомментируют Ян Барантюк и Алексей Володин.
В канун поединка 6 октября «Матч ТВ» покажет документальный фильм «Страсть и ненависть в Лас-Вегасе», в котором зрителей ждут подробности жизни каждого бойца, рассказанные людьми из их ближайшего окружения. Путешествие по Дублину вы проведете в компании Артема Лобова (спарринг-партнера Макгрегора), Джона Кэвана (тренера и менеджера), а также друзей и соседей ирландской суперзвезды. История Нурмагомедова будет рассказана его близкими и друзьями, а также простыми жителями его родного села Кироваул, где было воспитано целое поколение бойцов, а Хабиб уже живая легенда.
В документальный фильм успели войти даже съемки недавней пресс-конференции бойцов. Встреча стала продолжением конфликта двух чемпионов. Конор кричал, а Нурмагомедов был сдержан, и от того контраст между ними был еще заметнее.
Смотрите документальный фильм «Страсть и ненависть в Лас-Вегасе» в эфире «Матч ТВ» в 12:35 в субботу, 6 октября.
Поединок состоится 7 октября в 5:00 (время московское) в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 229 на «Ти-Мобайл-арене» в Лас-Вегасе, США. В эфире «Матч ТВ» его прокомментируют Ян Барантюк и Алексей Володин.