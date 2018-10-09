Что нужно знать, если вы едете с собакой за границу на машине?
Лучше всего отправляться в путешествие с собакой за границу на машине с вместительным салоном, например, Škoda Rapid. Автомобиль спроектирован так, чтобы во время долгой поездки комфортно было пассажирам и на передних, и на задних сиденьях.
Весьма кстати будет огромный багажник Rapid. По объёму — 530 литров по уровень полки — он лучший в классе: отличный доступ, который обеспечивает подъёмная пятая дверь, точки для крепления эластичных сеток и ремней (если потребуется зафиксировать тяжёлый груз). При этом под полом багажника есть место для запасного колеса на полноразмерном диске. Максимальный объём багажного отделения составляет 1470 литров: нужно лишь сложить спинки задних сидений.
Rapid также обеспечивает безопасность в поездке. В автомобиле может быть установлено до шести подушек безопасности. В корпусах боковых зеркал стандартно устанавливаются повторители сигнала поворота, опционально предлагаются датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида с омывателем и система распознавания усталости водителя, которая оценивает состояние человека по тому, как он обращается с рулём.
ДОКУМЕНТЫ
Если вы отправляетесь в поездку по России или странам СНГ, то для питомца понадобятся лишь ветеринарный паспорт и ветеринарное свидетельство формы №1, которое оформляется в государственной ветеринарной клинике (станции по борьбе с болезнями животных). Если вас интересует вывоз собаки в Белоруссию или Казахстан, то нужно будет оформить ветеринарный паспорт, сделать питомцу все прививки и получить ветеринарный сертификат Таможенного союза формы №1, который также оформляется в государственной ветеринарной клинике.
Для поездки в страны Европейского союза потребуется немного больше подготовки. В первую очередь нужно приобрести чип для собаки: для выезда в Европу в паспорте животного должна стоять отметка о чипировании. Только после этого проводится вакцинация питомца. Информацию обо всех необходимых для въезда в страны ЕС прививках можно получить здесь. Прививка против бешенства должна быть сделана как минимум за 21 день до поездки.
Начинать сбор документов и справок для вывоза собаки за границу нужно все так же с ветеринарного свидетельства формы №1 в ближайшей государственной ветеринарной клинике (станции по борьбе с болезнями животных). С этим свидетельством необходимо поехать в территориальное управление Россельхознадзора, где его обменяют на ветеринарный сертификат международного образца формы 5а. Там же вам выдадут ветеринарный сертификат по форме, установленной в Европейском союзе. Обратите внимание на то, что согласно европейским правилам, пересечение границы с собакой на автомобиле осуществляется только через пункты, где оформляют передвижение с животными.
Если вы решите отправиться в Турцию, то при ввозе на территорию страны домашних животных вам будет нужно оформить ветеринарный сертификат (pdf) и предъявить паспорт животного с информацией о проведенных прививках (с указанием типа вакцины и срока действия иммунитета). Один пассажир имеет право на ввоз не более двух животных. Более подробную информацию можно найти на сайте Россельхознадзора.
ПОДГОТОВКА СОБАКИ К ПЕРЕВОЗКЕ
Собрав все необходимые документы, приступаем к подготовке животного к путешествию. Перед дорогой стоит хорошо выгулять собаку. Кормить питомца рекомендуется за несколько часов до поездки, чтобы во время езды не вызвать у него тошноту. При необходимости проконсультируйтесь у ветеринара насчет седативных средств, если у вашей собаки замечена гиперактивность. Обязательно возьмите с собой воду, чтобы не вызвать обезвоживание, и игрушки, чтобы питомцу было, чем заняться.
Вывоз собаки за границу на машине также потребует подготовки автомобиля к перевозке животного. Ремень безопасности для собак – незаменимый инструмент для любого водителя, который часто путешествует со своим домашним любимцем. Аксессуар очень полезен во время путешествия, так как предотвращает лишние передвижения собаки по салону автомобиля и удерживает его во время резкого торможения и различных маневров. Ремень также может быть прикреплен к поводку и использоваться для прогулки.
Для защиты обивки заднего сиденья используйте специальное водонепроницаемое покрытие или двусторонний коврик для багажного отделения. Подробную информацию о других аксессуарах можно найти на официальном сайте Škoda.
ПОЛЕЗНЫЕ ФАКТЫ
• Пересекая с собакой границу Германии, Голландии и Норвегии, имейте в виду: здесь можно получить штраф за использование строгих ошейников.
• В Италии в коммуне Контроне ночью и днем с 14 до 16 часов собакам нельзя лаять. Поэтому, если решите заглянуть в это место, знайте, что за громкое поведение питомца вам может грозить штраф в размере от 25 до 500 евро. Сумма будет зависеть от громкости и продолжительности лая.
• В Австрии нельзя держать собаку на цепи или ошейнике-удавке.
• Обратите внимание на специфические правила ввоза собак в Европу. Во Францию, например, нельзя ввозить питбультерьеров и ротвейлеров. В Германии эти породы тоже внесены в стоп-лист. Также в стране распространяется запрет на бандогов, стаффордширских терьеров, бультерьеров, тоса-ину и другие агрессивные породы.
На всех фотографиях представлен Pet-Mobil — специальный автомобиль Škoda Rapid, оснащенный различными аксессуарами для перевозки животных, кормов и лекарств. Воспользоваться Pet-Mobil может совершенно любой приют или фонд помощи животным, находящийся в Москве и ближнем Подмосковье: достаточно заполнить небольшую форму на официальном сайте.
Если вы отправляетесь в поездку по России или странам СНГ, то для питомца понадобятся лишь ветеринарный паспорт и ветеринарное свидетельство формы №1, которое оформляется в государственной ветеринарной клинике (станции по борьбе с болезнями животных). Если вас интересует вывоз собаки в Белоруссию или Казахстан, то нужно будет оформить ветеринарный паспорт, сделать питомцу все прививки и получить ветеринарный сертификат Таможенного союза формы №1, который также оформляется в государственной ветеринарной клинике.
Для поездки в страны Европейского союза потребуется немного больше подготовки. В первую очередь нужно приобрести чип для собаки: для выезда в Европу в паспорте животного должна стоять отметка о чипировании. Только после этого проводится вакцинация питомца. Информацию обо всех необходимых для въезда в страны ЕС прививках можно получить здесь. Прививка против бешенства должна быть сделана как минимум за 21 день до поездки.
Начинать сбор документов и справок для вывоза собаки за границу нужно все так же с ветеринарного свидетельства формы №1 в ближайшей государственной ветеринарной клинике (станции по борьбе с болезнями животных). С этим свидетельством необходимо поехать в территориальное управление Россельхознадзора, где его обменяют на ветеринарный сертификат международного образца формы 5а. Там же вам выдадут ветеринарный сертификат по форме, установленной в Европейском союзе. Обратите внимание на то, что согласно европейским правилам, пересечение границы с собакой на автомобиле осуществляется только через пункты, где оформляют передвижение с животными.
Если вы решите отправиться в Турцию, то при ввозе на территорию страны домашних животных вам будет нужно оформить ветеринарный сертификат (pdf) и предъявить паспорт животного с информацией о проведенных прививках (с указанием типа вакцины и срока действия иммунитета). Один пассажир имеет право на ввоз не более двух животных. Более подробную информацию можно найти на сайте Россельхознадзора.
ПОДГОТОВКА СОБАКИ К ПЕРЕВОЗКЕ
Собрав все необходимые документы, приступаем к подготовке животного к путешествию. Перед дорогой стоит хорошо выгулять собаку. Кормить питомца рекомендуется за несколько часов до поездки, чтобы во время езды не вызвать у него тошноту. При необходимости проконсультируйтесь у ветеринара насчет седативных средств, если у вашей собаки замечена гиперактивность. Обязательно возьмите с собой воду, чтобы не вызвать обезвоживание, и игрушки, чтобы питомцу было, чем заняться.
Вывоз собаки за границу на машине также потребует подготовки автомобиля к перевозке животного. Ремень безопасности для собак — незаменимый инструмент для любого водителя, который часто путешествует со своим домашним любимцем. Аксессуар очень полезен во время путешествия, так как предотвращает лишние передвижения собаки по салону автомобиля и удерживает его во время резкого торможения и различных маневров. Ремень также может быть прикреплен к поводку и использоваться для прогулки.
Для защиты обивки заднего сиденья используйте специальное водонепроницаемое покрытие или двусторонний коврик для багажного отделения. Подробную информацию о других аксессуарах можно найти на официальном сайте Škoda.
ПОЛЕЗНЫЕ ФАКТЫ
• Пересекая с собакой границу Германии, Голландии и Норвегии, имейте в виду: здесь можно получить штраф за использование строгих ошейников.
• В Италии в коммуне Контроне ночью и днем с 14 до 16 часов собакам нельзя лаять. Поэтому, если решите заглянуть в это место, знайте, что за громкое поведение питомца вам может грозить штраф в размере от 25 до 500 евро. Сумма будет зависеть от громкости и продолжительности лая.
• В Австрии нельзя держать собаку на цепи или ошейнике-удавке.
• Обратите внимание на специфические правила ввоза собак в Европу. Во Францию, например, нельзя ввозить питбультерьеров и ротвейлеров. В Германии эти породы тоже внесены в стоп-лист. Также в стране распространяется запрет на бандогов, стаффордширских терьеров, бультерьеров, тоса-ину и другие агрессивные породы.
На всех фотографиях представлен Pet-Mobil — специальный автомобиль Škoda Rapid, оснащенный различными аксессуарами для перевозки животных, кормов и лекарств. Воспользоваться Pet-Mobil может совершенно любой приют или фонд помощи животным, находящийся в Москве и ближнем Подмосковье: достаточно заполнить небольшую форму на официальном сайте.