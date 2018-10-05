«Кадр в кадре»: 3 дня до окончания фотоконкурса Prophotos и Canon
На кону — многофункциональная фотокамера, рюкзак и набор фотобумаги.
Промо
5 октября 2018 в 14:44
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Это могут быть фото детей, разглядывающих снимки своих предков, старые здания на фоне современных новостроек, флэтлеи и любые кадры, на которых героями выступают бумажные фотографии. Реализуйте свои идеи, заглянув в свои фотоальбомы, или распечатывайте подходящие снимки с виртуальных полок ваших устройств и соцсетей.
Дата окончания приема работ: 8.10
Подведение итогов: 19.10
Сколько фото: Вы можете прислать не более одной фотографии на этот конкурс.
Что за фото: На конкурс принимаются фотографии, сделанные на любую камеру: от смартфона до профессионального зеркального фотоаппарата. Главное условие — в вашем кадре органично должно быть встроено распечатанное фото.
В «Кадре в кадре» три призовых места. Победитель получит МФУ Canon PIXMA TS8140. Занявший второе место станет обладателем рюкзака Canon BP10. А призом за третье место станет набор фотобумаги формата А4 и 13х13 см.
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