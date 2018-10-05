Калейдоскоп

«Кадр в кадре»: 3 дня до окончания фотоконкурса Prophotos и Canon

На кону — многофункциональная фотокамера, рюкзак и набор фотобумаги.
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5 октября 2018 в 14:44
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  • «Кадр в кадре»: 3 дня до окончания фотоконкурса Prophotos и Canon
Сегодня многообразие фототехники позволяет каждому человеку ловить красочные сюжеты. Но техника обновляется, пароли теряются, и лишь бумажные фотографии навсегда сохраняют живописные воспоминания. У вас наверняка есть дорогие сердцу снимки, напечатанные на бумаге. Это могут быть старые, тронутые временем фотокарточки, или же современные фотографии. Поделитесь своими бумажными снимками, сделав их участниками новых захватывающих кадров!

Это могут быть фото детей, разглядывающих снимки своих предков, старые здания на фоне современных новостроек, флэтлеи и любые кадры, на которых героями выступают бумажные фотографии. Реализуйте свои идеи, заглянув в свои фотоальбомы, или распечатывайте подходящие снимки с виртуальных полок ваших устройств и соцсетей.

Дата окончания приема работ: 8.10
Подведение итогов: 19.10
Сколько фото: Вы можете прислать не более одной фотографии на этот конкурс.
Что за фото: На конкурс принимаются фотографии, сделанные на любую камеру: от смартфона до профессионального зеркального фотоаппарата. Главное условие — в вашем кадре органично должно быть встроено распечатанное фото.

В «Кадре в кадре» три призовых места. Победитель получит МФУ Canon PIXMA TS8140. Занявший второе место станет обладателем рюкзака Canon BP10. А призом за третье место станет набор фотобумаги формата А4 и 13х13 см.

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