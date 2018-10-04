Новый Xperia XZ3 — стильная форма и уникальное содержание
Компания Sony Mobile Communications объявляет о старте предзаказа на новый флагманский смартфон Xperia XZ3.
4 октября 2018 в 17:55
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Играть
XZ3 предлагает вам уникальные игровые возможности. Технологии Dynamic Vibration System и Surround Front Sound сделают вашу игру особенно реалистичной и создадут уникальное впечатление полного погружения в атмосферу происходящего. C помощью функции PS4 Remote Play вы сможете играть там, где захотите, а новый OLED-дисплей обеспечит потрясающее изображение.
Для того чтобы сделать игровой процесс более выгодным, Sony Mobile предлагают вам оформить предзаказ на выгодный комплект по цене смартфона. В него войдут флагман Xperia XZ3 и консоль PlayStation 4.
Флагман XZ3 был представлен на выставке IFA 2018 в Берлине, и стал первым смартфоном Xperia с потрясающим HDR OLED-дисплеем, в основу которого легли признанные технологии Sony BRAVIA.
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Стереодинамики c функцией S-Force Front Surround Sound звучат на 20% громче, чем у предыдущей модели Xperia. В то время как фирменные технологии Hi-Res Audio, DSEE HX и LDAC позволяют наслаждаться премиум-звуком как через беспроводные устройства, так и через проводные наушники.
Творить
Xperia XZ3 – это мощный инструмент для воплощения ваших творческих идей и создания потрясающего контента. С функцией интеллектуального запуска камеры вы можете быть уверенным, что не упустите идеальный момент. Для того чтобы запустить режим съемки, вам нужно всего лишь поднять заблокированный смартфон в горизонтальном положении. Поймать идеальный кадр вам также помогут функции распознавания улыбки, предиктивного автофокуса и режим Superior Auto.
Боковые грани Xperia XZ3 стали еще одним функциональным пространством. Двойной тап по ним вызывает новый интерфейс Side Sense, который работает на основе искусственного интеллекта и предугадывает нужные вам приложения. Теперь всё необходимое будет прямо у вас под рукой.
Запечатлеть
Усовершенствованная 19МП камера Motion Eye™ позволяет снимать видео в формате 4K HDR и в режиме Super Slow-Mo со скоростью 960 кадров в секунду в Full HD. Фронтальная камера с разрешением 13МП стала лучшей в своем классе. Среди её новых возможностей вас порадует новый портретный режим с эффектами боке и Beauty. Также получило обновление приложение 3D Creator – теперь к 3D-моделям вы сможете добавлять эмоции.
Xperia XZ3 с операционной системой Android 9.0 Pie™ будет доступен в четырех цветах: Черный, Белое Серебро, Изумрудный Лес и Бордо.
Оформить предзаказ на смартфон Xperia XZ3 можно в период с 1 по 9 октября в фирменном интернет-магазине Sony Store Online и в сети фирменных магазинов Sony Centre по цене 69 990 рублей. Также оформить предзаказ можно будет и у ключевых партнеров: Связной, Евросеть, МВидео, Эльдорадо, DNS и Ноу-Хау.
XZ3 предлагает вам уникальные игровые возможности. Технологии Dynamic Vibration System и Surround Front Sound сделают вашу игру особенно реалистичной и создадут уникальное впечатление полного погружения в атмосферу происходящего. C помощью функции PS4 Remote Play вы сможете играть там, где захотите, а новый OLED-дисплей обеспечит потрясающее изображение.
Для того чтобы сделать игровой процесс более выгодным, Sony Mobile предлагают вам оформить предзаказ на выгодный комплект по цене смартфона. В него войдут флагман Xperia XZ3 и консоль PlayStation 4.
Флагман XZ3 был представлен на выставке IFA 2018 в Берлине, и стал первым смартфоном Xperia с потрясающим HDR OLED-дисплеем, в основу которого легли признанные технологии Sony BRAVIA.
Слушать
Стереодинамики c функцией S-Force Front Surround Sound звучат на 20% громче, чем у предыдущей модели Xperia. В то время как фирменные технологии Hi-Res Audio, DSEE HX и LDAC позволяют наслаждаться премиум-звуком как через беспроводные устройства, так и через проводные наушники.
Творить
Xperia XZ3 – это мощный инструмент для воплощения ваших творческих идей и создания потрясающего контента. С функцией интеллектуального запуска камеры вы можете быть уверенным, что не упустите идеальный момент. Для того чтобы запустить режим съемки, вам нужно всего лишь поднять заблокированный смартфон в горизонтальном положении. Поймать идеальный кадр вам также помогут функции распознавания улыбки, предиктивного автофокуса и режим Superior Auto.
Боковые грани Xperia XZ3 стали еще одним функциональным пространством. Двойной тап по ним вызывает новый интерфейс Side Sense, который работает на основе искусственного интеллекта и предугадывает нужные вам приложения. Теперь всё необходимое будет прямо у вас под рукой.
Запечатлеть
Усовершенствованная 19МП камера Motion Eye™ позволяет снимать видео в формате 4K HDR и в режиме Super Slow-Mo со скоростью 960 кадров в секунду в Full HD. Фронтальная камера с разрешением 13МП стала лучшей в своем классе. Среди её новых возможностей вас порадует новый портретный режим с эффектами боке и Beauty. Также получило обновление приложение 3D Creator – теперь к 3D-моделям вы сможете добавлять эмоции.
Xperia XZ3 с операционной системой Android 9.0 Pie™ будет доступен в четырех цветах: Черный, Белое Серебро, Изумрудный Лес и Бордо.
Оформить предзаказ на смартфон Xperia XZ3 можно в период с 1 по 9 октября в фирменном интернет-магазине Sony Store Online и в сети фирменных магазинов Sony Centre по цене 69 990 рублей. Также оформить предзаказ можно будет и у ключевых партнеров: Связной, Евросеть, МВидео, Эльдорадо, DNS и Ноу-Хау.