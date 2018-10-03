Новый Шелковый путь: Священный Отырар
Заключительная точка грандиозного маршрута по Казахстану.
Kazakh Tourism
3 октября 2018 в 18:55
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Отырар – это один из древнейших городов, располагавшихся на Великом Шелковом пути до монгольского нашествия, являвшийся одним из самых крупных в Средней Азии. Эта точка стала заключительным этапом проекта «Ұлы Дала Eліне саяхат». По завершении маршрута участников встретил министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы.
Заключительная точка маршрута, городище Отырар - это археологический памятник под открытым небом, который находится под охраной ЮНЕСКО. Среди руин города можно наглядно увидеть древний дворец, мечети и дома, которые демонстрируют масштабы и значимость города. Неподалёку от Отырар расположен мавзолей почитаемого суфия Арыстан-Баба. На сегодняшний день это одно из самых посещаемых и популярных мест на юге Казахстана. Сюда каждый день приезжают паломники и просто туристы из разных уголков Казахстана и зарубежных стран. Мавзолей с 1982 года находится под охраной государства. Здесь за последние годы сложилась хорошая инфраструктура: есть гостиницы, беседки, места для торговли, столовая. Местные жители оказывают помощь туристам: проводят экскурсии, предоставляют жилье, питание.
Недалеко от городища расположен город Туркестан, история которого насчитывает порядка 1500 лет. Относительно недавно город стал областным центром. Его главная достопримечательность, привлекающая большие потоки туристов – мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави.
Это уникальное здание было создано по приказу Тамерлана. Мавзолей почитается как святыня в среде мусульман Казахстана и Средней Азии. Помимо мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, в Туркестане много других исторических сооружений: мавзолеи, усыпальницы казахских ханов и представителей знатных слоев населения.
Экспедиция «Ұлы Дала Eліне саяхат» проходила в рамках празднования 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астана. Организатором является Национальная компания «Kazakh Tourism» по заказу Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта. Маршрут экспедиции «Новый Шелковый путь» реализуется Республиканским общественным объединением «QazaqGeography». В составе участников экспедиции есть опытные путешественники, представители туроператоров, иностранные и казахстанские тревел-блогеры, а также представители команды «National Geographic Россия».