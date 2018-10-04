Soneva Kiri: как отдохнуть на тайском острове-Робинзоне
Труднодоступность и рельеф диктуют типы отдыха: треккинг, дайвинг, рыбалка. Из ночных развлечений — только наблюдение за звездами. На острове есть два типа размещения и совсем нет конкуренции: гестхаусы для бекпекеров и люксовые отели.
В числе последних — один из представителей пятизвездочной сети Soneva Kiri – единственный отель на острове, куда можно добраться по воздуху. Гостей забирают прямо из Бангкока на частном самолете: полтора часа в воздухе — и вы на месте. Слово «роскошь» обретает здесь другой смысл — это не внешнее великолепие, а ценность чего-то большего и редкого. Отель на Ко-Куде дарит гостям время наедине с собой — самый ценный ресурс, которого так не хватает жителям больших городов.
Время в Sоneva Kiri словно остановилось. Здесь максимально заботятся о личном пространстве и комфорте. Здесь нет номеров, только персональные виллы (всего их 36) с собственным пляжем и бассейном. Слоган отеля: no news, no shoes. Никаких новостей, никаких условностей.
Если вы готовы довериться энергетике курорта, обувь стоит отдать Пятнице сразу по прибытии на остров, и дальше ходить босиком, как все. Официальная концепция — это сделает вас ближе к земле, но эффект, на самом деле, другой. Очень сложно носить маски и играть роли, когда вы приходите в ресторан босиком, вне зависимости от того, сколько вы заплатили за номер. Кстати, шеф-повар, обладатель трех звезд Мишлен, скорее всего, тоже будет босиком. И вот она – роскошь, которой нам всем так не хватает.
Концепция единения с природой — это не рекламный ход. Отель перерабатывает собственные отходы, очищает и переиспользует воду и масло, использует солнечную энергию, а гости передвигаются по территории на электробагги. Можно съездить в рыбацкую деревню, на водопады или в Камбоджу (Ко-Куд расположен у самой границы). А можно и вовсе не покидать территорию отеля: здесь есть кинотеатр на воде, ресторан на пальме, cпа Six Senses и обсерватория. И еще одна огромная детская радость, которая делает нас настоящими и живыми: круглосуточный кондитерский бар с неограниченным доступом к шоколаду и домашнему мороженому.
Thailand Travel Mart+ 2018.
Главные определения этого года — романтика и новые впечатления. Таиланд ежегодно принимает 35 миллионов туристов, большинство из них приезжают не впервые. Российские туристы — в пятёрке ключевых гостей. Для того чтобы расширить наши горизонты, Таиланд открывает новые территории, где сохранен традиционный быт и культурные особенности. Это мотивирует локальные сообщества сохранять обычаи (деньги от туристической активности идут в бюджеты деревень и районов), а у гостей появляются новые возможности открыть для себя местную культуру.
Если вы готовы довериться энергетике курорта, обувь стоит отдать Пятнице сразу по прибытии на остров, и дальше ходить босиком, как все. Официальная концепция — это сделает вас ближе к земле, но эффект, на самом деле, другой. Очень сложно носить маски и играть роли, когда вы приходите в ресторан босиком, вне зависимости от того, сколько вы заплатили за номер. Кстати, шеф-повар, обладатель трех звезд Мишлен, скорее всего, тоже будет босиком. И вот она — роскошь, которой нам всем так не хватает.
Концепция единения с природой — это не рекламный ход. Отель перерабатывает собственные отходы, очищает и переиспользует воду и масло, использует солнечную энергию, а гости передвигаются по территории на электробагги. Можно съездить в рыбацкую деревню, на водопады или в Камбоджу (Ко-Куд расположен у самой границы). А можно и вовсе не покидать территорию отеля: здесь есть кинотеатр на воде, ресторан на пальме, cпа Six Senses и обсерватория. И еще одна огромная детская радость, которая делает нас настоящими и живыми: круглосуточный кондитерский бар с неограниченным доступом к шоколаду и домашнему мороженому.
Soneva Kiri прекрасно вписывается в новую стратегию развития туризма Таиланда на ближайший сезон, принятую на Thailand Travel Mart+ 2018.
Главные определения этого года — романтика и новые впечатления. Таиланд ежегодно принимает 35 миллионов туристов, большинство из них приезжают не впервые. Российские туристы — в пятёрке ключевых гостей. Для того чтобы расширить наши горизонты, Таиланд открывает новые территории, где сохранен традиционный быт и культурные особенности. Это мотивирует локальные сообщества сохранять обычаи (деньги от туристической активности идут в бюджеты деревень и районов), а у гостей появляются новые возможности открыть для себя местную культуру.
Несмотря на кажущуюся простоту и доступность направлений, природа и уединение в таких местах идеально подходят для романтических путешествий. В этом сезоне основной акцент сделан на роскошные отели, кулинарию и места для проведения свадебных церемоний.