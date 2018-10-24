  • Новые возможности «Изумрудного леса»
  • Новые возможности «Изумрудного леса»
Калейдоскоп

Новые возможности «Изумрудного леса»

На территории эко-отеля «Изумрудный лес» открылся спортивно-оздоровительный комплекс.
Промо
24 октября 2018 в 16:52
Эко-отель «Изумрудный лес» — оазис спокойствия и умиротворения в живописном уголке Подмосковья всего в часе езды от шумной столицы. Здесь в любое время года просторная охраняемая территория (220 га) с вековым лесом и изумрудным озером помогает на время забыть про будничные проблемы и окунуться в мир природы. Уютные коттеджи в скандинавском стиле, ресторан c террасой, зоопарк, спа-центр и банный комплекс — всё это теперь дополняет многофункциональный спортивный комплекс, благодаря которому возможности активного отдыха и оздоровления в отеле стали еще шире.

В новом комплексе все продумано до мельчайших деталей: удобная планировка, функциональные раздевалки, бассейн, многофункциональный зал для групповых занятий и командных игр, открытые площадки на свежем воздухе для игры в теннис, хоккей, мини-футбол, волейбол и баскетбол, а также собственный фитобар, где гостям предлагают легкие закуски и прохладительные напитки. Гости с детьми могут оставить под присмотром ребенка в оборудованной детской комнате, где ему не дадут заскучать аниматоры.

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Внутренняя отделка и дизайн комплекса также заслуживают отдельного внимания. Благодаря большим панорамным окнам создается ощущение полного единения с окружающей природой — будто вы и не в здании вовсе, а среди изумрудных деревьев, что видны за окном. Этот эффект особенно ощутим в крытом 25-метров бассейне с детской зоной и зоной джакузи. Выход на террасу позволяет в теплое время года наслаждаться ароматом леса, греясь на солнце.

Тем, кто даже на отдыхе не готов отказываться от физической активности, комплекс предлагает просторный тренажерный зал. Для командных игр здесь тоже есть пространство — многофункциональный зал предназначен для игры в большой теннис, волейбол или мини-футбол — кому что больше по душе.

Получить полное расслабление после хорошей тренировки, доверившись умелым рукам специалистов, можно в термальной зоне комплекса, которая включает финскую сауну, арома-баню, хаммам, а также соляную комнату и массажный кабинет.

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Спортивные площадки возле здания комплекса позволят провести больше времени на свежем воздухе за игрой в большой теннис, баскетбол, мини-футбол, хоккей или тренировкой на уличных тренажерах. Зимой одна из площадок превратится в каток, где гости смогут провести время, кружась на коньках под льющуюся с неба музыку. При желании тут можно организовать хоккейные матчи или матчи по мини-футболу с компанией болельщиков — на площадках имеются мини-трибуны на 20 человек и электронные табло. Здесь же, рядом, для маленьких гостей предусмотрены спортивные детские площадки, которые сконструированы с учетом всех особенностей детского организма.

На этом развитие эко-отеля «Изумрудный лес» не заканчивается. В ближайшем будущем в гостинице открывается новый современный Конгресс-холл с многофункциональными залами, переговорными, собственным киноцентром и рестораном для проведения деловых и праздничных мероприятий в отеле.
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