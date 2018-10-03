Мечтай с открытыми глазами: вдохновляющий флешмоб от Jacobs
Тысячи пользователей социальных сетей уже отправили бумажный самолетик с заветной мечтой в виртуальное пространство под хэштегом #мечтайсоткрытымиглазами. Акцию поддержали кофеманы, блогеры, звезды кино и простые мечтатели, готовые громко заявить о своих желаниях и поделиться сокровенными мыслями с друзьями и подписчиками.
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3 октября 2018 в 17:25
Jaсobs верит, что громко заявить о мечте – значит начать двигаться в правильном направлении, поэтому он создал интерактивную платформу, на которой каждый может написать свое сокровенное желание, а заодно почитать, о чем мечтают другие. Самые яркие мечты вместе с фотографиями авторов украсят настоящие билборды в нескольких городах России.
Одной из тех, кто мечтает вместе с Jacobs, стала актриса Мария Кожевникова:
«Я уверена, что мысли материальны. Моей первой детской мечтой было стать такой же сильной и волевой, как отец — Александр Кожевников — он был двукратным чемпионом Олимпийских игр по хоккею. Затем я мечтала стать артисткой, чтобы радовать и вдохновлять людей. Потом я решила бороться за справедливость и помогать людям. Еще одной заветной мечтой была большая семья и счастливые дети. Как видите, всё это сбылось. А сейчас я мечтаю побывать на Марсе. Можете смеяться, но я верю, что и это у меня получится! Ваша мечта тоже сбудется, только не забывайте о ней, постоянно напоминайте себе, чего вы хотите, и действуйте!»
Проект «Мечтай с открытыми глазами» от Jaсobs — это не новогодние обещания, которые никто не принимает всерьез. Это настоящие, обдуманные и серьезные заявления, энергии которых хватит для успешного старта. Мечта дает силы творить, изобретать, работать и справляться с трудностями. Мечта — это путь, который стоит пройти. А начать можно прямо сейчас с чашки Jaсobs.