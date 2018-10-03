С 75-ым днём рождения, IKEA!
Знаменитая сеть магазинов отмечает юбилей! Как ИКЕА изменилась за свою историю и какие подарки приготовила покупателям в этом году — читайте ниже.
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3 октября 2018 в 18:43
Однажды парень из шведской глубинки по имени Ингвар Кампрад запустил небольшой сервис заказов по почте. Сегодня его проект – знаменитая сеть магазинов по всему миру.
К празднику на сайте IKEA.ru появилась особая страница: здесь можно узнать об истории ИКЕА, познакомиться с интересными фактами из жизни компании и деталями появления некоторых из самых известных товаров.
На этой же странице вас ждет новый каталог ИКЕА. В нем вы найдете множество идей и решений для обустройства интерьера – и совсем новых, и уже проверенных временем.
Есть там и раздел «Киноподарок». Компания попросила своих самых преданных поклонников – членов клуба IKEA Family – поделиться историями, связанными с товарами ИКЕА, на сайте IKEA Family в ходе конкурса «Снимаем кино с ИКЕА».
Три самых трогательных сюжета лягут в основу специального проекта, в рамках которого студенты и выпускники Московской школы кино представят на суд зрителей свою авторскую интерпретацию этих историй. А чтобы сразу задать высокую планку участникам, ИКЕА обратилась к именитому режиссеру – Валерии Гай Германике – и сняла первую короткометражную новеллу. Главные роли в картине исполнили известные актеры Андрей Чадов, Надежда Сысоева и… легендарный светильник «Лампан».
Компания благодарит 7 миллионов членов IKEA Family, 2,5 миллиона подписчиков в своих группах в социальных сетях, 70 миллионов посетителей магазинов (и это только за год!), 10 миллионов человек, которые приходят на сайт IKEA.ru (а вот это уже в месяц). А ещё ИКЕА – это 364 магазина в 30 странах и более 150 000 сотрудников! Впечатляет, правда?
Несмотря на то, что обычно подарки принято дарить имениннику, в этот праздник подарки дарит ИКЕА, снижая на 15-20 процентов цены ещё на 400 артикулов. Кроме того, в магазинах действуют специальные предложения на ваши любимые товары вроде знаменитой чашки «Фэргрик» или комода «Мальм». Эти товары стали визитными карточками компании – и вошли в жизнь многих-многих людей.
www.IKEA.ru
К празднику на сайте IKEA.ru появилась особая страница: здесь можно узнать об истории ИКЕА, познакомиться с интересными фактами из жизни компании и деталями появления некоторых из самых известных товаров.
На этой же странице вас ждет новый каталог ИКЕА. В нем вы найдете множество идей и решений для обустройства интерьера – и совсем новых, и уже проверенных временем.
Есть там и раздел «Киноподарок». Компания попросила своих самых преданных поклонников – членов клуба IKEA Family – поделиться историями, связанными с товарами ИКЕА, на сайте IKEA Family в ходе конкурса «Снимаем кино с ИКЕА».
Три самых трогательных сюжета лягут в основу специального проекта, в рамках которого студенты и выпускники Московской школы кино представят на суд зрителей свою авторскую интерпретацию этих историй. А чтобы сразу задать высокую планку участникам, ИКЕА обратилась к именитому режиссеру – Валерии Гай Германике – и сняла первую короткометражную новеллу. Главные роли в картине исполнили известные актеры Андрей Чадов, Надежда Сысоева и… легендарный светильник «Лампан».
Компания благодарит 7 миллионов членов IKEA Family, 2,5 миллиона подписчиков в своих группах в социальных сетях, 70 миллионов посетителей магазинов (и это только за год!), 10 миллионов человек, которые приходят на сайт IKEA.ru (а вот это уже в месяц). А ещё ИКЕА – это 364 магазина в 30 странах и более 150 000 сотрудников! Впечатляет, правда?
Несмотря на то, что обычно подарки принято дарить имениннику, в этот праздник подарки дарит ИКЕА, снижая на 15-20 процентов цены ещё на 400 артикулов. Кроме того, в магазинах действуют специальные предложения на ваши любимые товары вроде знаменитой чашки «Фэргрик» или комода «Мальм». Эти товары стали визитными карточками компании – и вошли в жизнь многих-многих людей.
www.IKEA.ru