  • Раскрываем тайны японского меню
  • Раскрываем тайны японского меню
Калейдоскоп

Раскрываем тайны японского меню

Представьте: вы зашли в хороший ресторан японской кухни, открыли меню, а среди названий блюд распознали только «суши» и «рамен». Чтобы не упустить шанс попробовать что-нибудь новое и не потеряться в непонятных словах, платежная система JCB представляет вам краткий глоссарий японских блюд.
3 октября 2018 в 17:09
Сашими (сасими) – нарезанное филе из свежей рыбы, краба, кальмара или других морепродуктов. Правильнее всего для сашими использовать свежевыловленную рыбу. Рис, кстати, в сашими не добавляют, это и отличает их от суши. Мы рекомендуем попробовать сашими из лосося в ресторане Сейджи в Москве. Избалованным гурманам может прийтись по вкусу сашими из морского ежа.
  • Раскрываем тайны японского меню
    Сасими

Дайкон – японская редька. В отличие от русской редьки не горчит, классический дайкон – белого цвета. Часто добавляют в салаты, супы или подают с суши. Маринованный дайкон можно попробовать в Corner café & Kitchen на Арбате.

Эдамамэ – молодые соевые бобы, часто собранные еще до созревания. Советуем попробовать эдамаме с солью. Настоящая японская закуска к пиву! Эдамамэ можно попробовать практически в любом ресторане японской кухни, но, если окажетесь в Южно-Сахалинске, то советуем заглянуть в Hokkaido суши-бар.

Цукунэ – котлеты, часто из курицы или свинины, иногда из морепродуктов, нанизанные на палочки. Цукунэ жарят на открытом огне или во фритюре, а также добавляют в супы. Во Владивостоке вкусными цукунэ славится японская изакая ЭН. 
  • Раскрываем тайны японского меню
    Цукунэ в изакая ЭН в г. Владивосток

Вакамэ – ундария перистая, или по-японски «вакамэ» – это очень полезный для здоровья вид водорослей, которые используются для приготовления разных блюд. Возможно, именно в вакамэ заключается секрет молодости японок? Попробуйте салат Вакамэ су в ресторане Мацури города Якутска и оцените вкус сами! А еще их часто добавляют в суп мисо.
  • Раскрываем тайны японского меню
    Вакамэ су в ресторане Мацури (г.Якутск)

Оякодон – омлет с курицей и яйцом на чаше риса. Иероглифически название блюда записывается как 親子丼, буквально «чаша из родителя и ребенка», что отсылает нас к курице и яйцу. Оякодон стоит попробовать в ресторане Фудзияма в Якутске.

Тобико – в меню вы можете встретить суши с «икрой тобико». Тобико – это летучая рыба, известная и любимая японцами. Икру из тобико можно попробовать в TOKYO JAPAN в Москве.

Изакая – обратите внимание – это не блюдо! Изакая – название традиционного японского бара, буквально «居酒屋» – «находиться в месте, где есть сакэ». Японцы любят заглянуть после работы в изакая, отдохнуть, поболтать и расслабиться. Изакая отличается большим выбором алкогольных напитков, а также демократическими ценами. Загляните в Рамен・Изакая・Бар [KU:] в Москве и почувствуйте атмосферу изакая, не выезжая из России.

А если вы хотите найти изакая в Токио, то советуем пройтись по району Кабуки-чё в Синдзюку. Кстати, по картам JCB в Японии вы можете воспользоваться самыми выгодными предложениями в многочисленных ресторанах, магазинах, во время посещения достопримечательностей.
  • Раскрываем тайны японского меню

Каждый из упомянутых ресторанов входит в уникальную программу «Made in Japan» от платежной системы JCB. Оплатите счет в ресторанах картой JCB и получите скидку от 5% до 10%.

И не забудьте: палочки (хаси) ни в коем случае нельзя втыкать в рис! В Японии это считается одним из грубейших нарушений этикета. А вот руками суши есть можно, палочки использовать совершенно не обязательно.

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