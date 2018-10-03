Раскрываем тайны японского меню
Дайкон – японская редька. В отличие от русской редьки не горчит, классический дайкон – белого цвета. Часто добавляют в салаты, супы или подают с суши. Маринованный дайкон можно попробовать в Corner café & Kitchen на Арбате.
Эдамамэ – молодые соевые бобы, часто собранные еще до созревания. Советуем попробовать эдамаме с солью. Настоящая японская закуска к пиву! Эдамамэ можно попробовать практически в любом ресторане японской кухни, но, если окажетесь в Южно-Сахалинске, то советуем заглянуть в Hokkaido суши-бар.
Цукунэ – котлеты, часто из курицы или свинины, иногда из морепродуктов, нанизанные на палочки. Цукунэ жарят на открытом огне или во фритюре, а также добавляют в супы. Во Владивостоке вкусными цукунэ славится японская изакая ЭН.
Вакамэ – ундария перистая, или по-японски «вакамэ» – это очень полезный для здоровья вид водорослей, которые используются для приготовления разных блюд. Возможно, именно в вакамэ заключается секрет молодости японок? Попробуйте салат Вакамэ су в ресторане Мацури города Якутска и оцените вкус сами! А еще их часто добавляют в суп мисо.
Оякодон – омлет с курицей и яйцом на чаше риса. Иероглифически название блюда записывается как 親子丼, буквально «чаша из родителя и ребенка», что отсылает нас к курице и яйцу. Оякодон стоит попробовать в ресторане Фудзияма в Якутске.
Тобико – в меню вы можете встретить суши с «икрой тобико». Тобико – это летучая рыба, известная и любимая японцами. Икру из тобико можно попробовать в TOKYO JAPAN в Москве.
Изакая – обратите внимание – это не блюдо! Изакая – название традиционного японского бара, буквально «居酒屋» – «находиться в месте, где есть сакэ». Японцы любят заглянуть после работы в изакая, отдохнуть, поболтать и расслабиться. Изакая отличается большим выбором алкогольных напитков, а также демократическими ценами. Загляните в Рамен・Изакая・Бар [KU:] в Москве и почувствуйте атмосферу изакая, не выезжая из России.
А если вы хотите найти изакая в Токио, то советуем пройтись по району Кабуки-чё в Синдзюку. Кстати, по картам JCB в Японии вы можете воспользоваться самыми выгодными предложениями в многочисленных ресторанах, магазинах, во время посещения достопримечательностей.
Каждый из упомянутых ресторанов входит в уникальную программу «Made in Japan» от платежной системы JCB. Оплатите счет в ресторанах картой JCB и получите скидку от 5% до 10%.
И не забудьте: палочки (хаси) ни в коем случае нельзя втыкать в рис! В Японии это считается одним из грубейших нарушений этикета. А вот руками суши есть можно, палочки использовать совершенно не обязательно.
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Изакая — обратите внимание — это не блюдо! Изакая — название традиционного японского бара, буквально «居酒屋» — «находиться в месте, где есть сакэ». Японцы любят заглянуть после работы в изакая, отдохнуть, поболтать и расслабиться. Изакая отличается большим выбором алкогольных напитков, а также демократическими ценами. Загляните в Рамен・Изакая・Бар [KU:] в Москве и почувствуйте атмосферу изакая, не выезжая из России.
А если вы хотите найти изакая в Токио, то советуем пройтись по району Кабуки-чё в Синдзюку. Кстати, по картам JCB в Японии вы можете воспользоваться самыми выгодными предложениями в многочисленных ресторанах, магазинах, во время посещения достопримечательностей.
Каждый из упомянутых ресторанов входит в уникальную программу «Made in Japan» от платежной системы JCB. Оплатите счет в ресторанах картой JCB и получите скидку от 5% до 10%.
И не забудьте: палочки (хаси) ни в коем случае нельзя втыкать в рис! В Японии это считается одним из грубейших нарушений этикета. А вот руками суши есть можно, палочки использовать совершенно не обязательно.
Хотите больше интересной информации о Японии и быть в курсе самых выгодных скидок и предложений по карте JCB? Вступайте в группы Вконтакте и Facebook.