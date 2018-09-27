10 осенних фестивалей в Южной Корее
Международный фестиваль танца в масках в Андоне
28 сентября — 7 октября 2018
Андон (Парк «Тхальчхум»)
Десять дней в году жители Андон посвящают танцу в масках тхальчхума: в начале октября сюда съезжаются лучшие танцевальные ансамбли со всей Кореи и других стран. Если вдохновитесь представлениями и захотите научиться так же — пожалуйста: танцоры регулярно устраивают открытые уроки. Без маски тоже не останетесь: её можно купить, а можно сделать самому вместе с потомственным мастером — выйдет отличный сувенир!
Фестиваль лекарственных трав в Санчхоне
￼29 сентября — 9 октября 2018
В районе деревни Тонъипогамчхон
Ещё в каменном веке люди нынешних окрестностях Санчхона жили люди. Лечились ли они травами — сказать трудно, но история восточной медицины уж точно насчитывает не одно тысячелетие. Конец сентября на юге Кореи — самое время и место, чтобы познакомиться с народной терапией, попробовать на себе традиционную методику «ханбан» и лекарственные снадобья и травы.
Фестиваль фонарей на реке Намган в Чинчжу
1−14 октября 2018
река Намган в Чинчжу
400 лет назад, чтобы защитить крепость Чинчжусон от японских войск и передать сигналы друг другу, корейцы зажигали над рекой Намган фонари. Много воды утекло, войны закончились — но традиция по-прежнему жива. Теперь ежегодно после захода солнца над рекой начинают светить фонарики, сделанные детьми спасённого города Чинчжу. Под огоньками можно заметить записки с иероглифами — это желания тех, кто смастерил и зажёг фонарик. А что загадаете вы?
Фестиваль «дикой» еды в Ванчжу ￼
5−7 октября 2018
Чолла-пукто, уезд Ванчжу-гун, уездный город Косан-мён, рекреационный лес Косан
Сегодня в Корее вам предложат пибимпап и знаменитую свинину-самгёпсаль — а чем потчевали гостей 200 или 500 лет назад? Какая рыба вкуснее — из ресторана или зажаренная над углями на бамбуковом шампуре? Фестиваль в Ванчжу придумали специально, чтобы корейцы и туристы отведали национальные блюда по древним рецептам — и из экологически чистых ингредиентов. Консервантов — ноль, удовольствия — много!
Портовый фестиваль в городе Мокпхо
5−7 октября 2018
Мокпхо, полуостров Самхакдо
Отличный шанс познакомиться с историей порта Мокпхо — важного торгового центра, который открылся ещё в 1897 году, а ещё порыбачить, покататься на яхте, посмотреть на лодочные гонки (а может, и поучаствовать самому?), научиться народным играм под традиционную музыку — в общем, полное погружение обеспечено!
Фестиваль культуры почитания родителей в Тэчжоне ￼
5−7 октября 2018
Тэчжон, район Чун-гу, Парк Ппури конвон
Культура почитания предков в Корее (как и в других странах Востока) весьма развита. Начало октября — время помянуть прародителей и задуматься о своих корнях. Фестиваль проходит в парке Ппури конвон, в котором расположен Музей генеалогических книг. Посетив мероприятие, вы сможете лучше понять традиционную культуру Кореи и то, каким смыслом для корейцев обладают понятия «хё» (сыновняя почтительность), «нация» и «семья».
Фестиваль сыра в Имсиле
Место проведения Сырный тематический парк Имсиль, Деревня сыра Имсиль
6−9 октября 2018
Уезд Имсиль — самый крупный в Корее производитель сыра; не удивительно, что здесь регулярно устраивают гастрономический фестиваль. И устраивают с размахом — с концертами и кукольными представлениями. Зрители голодными не останутся: в программу включают конкурсы для поваров и мастер-классы по сыроварению и приготовлению пиццы.
Международный джазовый фестиваль на «Черепаховом острове»
12−14 октября 2018
Остров Чарасом ￼
Джазовый фест на острове Чарасом из года в год собирает больше 100 тысяч зрителей и слушателей (среди них — и местные жители, и иностранные гости). Выступают там знаменитые артисты, так что уже программа фестиваля — достаточно веский резон собраться в Корею. Кстати, как доберётесь до места, погуляйте по окрестностям: «Черепаховый остров» (Чарасом в переводе с корейского) весьма живописен.
Фестиваль рисовой культуры в Ичхоне ￼
17−21 октября 2018
Кёнги-до, г. Ичхон, парк Сольбон (경기도 이천시 설봉공원)
Влажный климат и ровный ландшафт сделали город Ичхон настоящей рисовой столицей Южной Кореи: злак, выращенный здесь, всегда получается первосортным.
После сбора урожая местные всегда устраивают праздник. Рекомендуется всем, кто хочет побольше узнать про традиции земледелия и попробовать настоящие корейские блюда из риса.
Международный фестиваль фейерверков в Пусане
27 октября 2018
Пляж Кваналли
В эту ночь тысячи человек высыпают пляж Кваналли и улицы Пусана и смотрят в небо — а там есть, чем полюбоваться! Атмосфера общего восторга на редкость заразительна — в конце концов, это самый крупный фестиваль фейерверков в регионе. Праздник длится допоздна — после салюта начинается не менее зрелищное лазерное шоу. Местом его проведения традиционно является пляж Кваналли.
Вместе с фейерверками здесь можно увидеть завораживающее лазерное шоу под музыкальное сопровождение. Большинство гостей фестиваля предпочитает смотреть шоу с пляжа, однако можно посмотреть его и с горы Хваннёнсан.