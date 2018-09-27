Калейдоскоп

10 осенних фестивалей в Южной Корее

Ехать в Республику Корея можно (и нужно!) не только летом: только взгляните, сколько всего интересного там происходит в середине осени!
27 сентября 2018 в 16:02
  • 10 осенних фестивалей в Южной Корее

Международный фестиваль танца в масках в Андоне

28 сентября — 7 октября 2018

Андон (Парк «Тхальчхум»)

Десять дней в году жители Андон посвящают танцу в масках тхальчхума: в начале октября сюда съезжаются лучшие танцевальные ансамбли со всей Кореи и других стран. Если вдохновитесь представлениями и захотите научиться так же — пожалуйста: танцоры регулярно устраивают открытые уроки. Без маски тоже не останетесь: её можно купить, а можно сделать самому вместе с потомственным мастером — выйдет отличный сувенир!

  • 10 осенних фестивалей в Южной Корее

Фестиваль лекарственных трав в Санчхоне

29 сентября — 9 октября 2018

В районе деревни Тонъипогамчхон

Ещё в каменном веке люди нынешних окрестностях Санчхона жили люди. Лечились ли они травами — сказать трудно, но история восточной медицины уж точно насчитывает не одно тысячелетие. Конец сентября на юге Кореи — самое время и место, чтобы познакомиться с народной терапией, попробовать на себе традиционную методику «ханбан» и лекарственные снадобья и травы.

  • 10 осенних фестивалей в Южной Корее

Фестиваль фонарей на реке Намган в Чинчжу

1−14 октября 2018

река Намган в Чинчжу

400 лет назад, чтобы защитить крепость Чинчжусон от японских войск и передать сигналы друг другу, корейцы зажигали над рекой Намган фонари. Много воды утекло, войны закончились — но традиция по-прежнему жива. Теперь ежегодно после захода солнца над рекой начинают светить фонарики, сделанные детьми спасённого города Чинчжу. Под огоньками можно заметить записки с иероглифами — это желания тех, кто смастерил и зажёг фонарик. А что загадаете вы?

  • 10 осенних фестивалей в Южной Корее

Фестиваль «дикой» еды в Ванчжу ￼

5−7 октября 2018

Чолла-пукто, уезд Ванчжу-гун, уездный город Косан-мён, рекреационный лес Косан

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