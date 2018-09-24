Новый Шелковый путь: древний Тараз
Город имел очень важное значение, так как располагался в степном центре Великого Шелкового пути. Это город купцов и ремесленников, город, в котором сходились торговые пути между Азией и Европой. В ходе захватов разными правителями он неоднократно бывал разрушен и восстановлен. Сегодня, в окрестностях современного Тараза сохранилось множество исторических памятников, свидетельствующих о событиях далекого прошлого: мавзолеи Карахана и Давудбека, замки правителей, подлинные шедевры древней архитектуры — мавзолеи Бабаджи-хатун и Айша-биби, комплекс Тектурмас, дворцовый комплекс Акыртас, бани Кали Юнуса, археологический парк «Древний Тараз», появившийся на месте городища и другие. Мавзолеи Бабаджи-хатун и Айша-биби включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Большой интерес для археологов и путешественников представляет и находящийся в 40 километрах от Тараза город Акыртас. Это монументальная постройка из огромных каменных блоков, имеющая необычную планировку. Ее центр образует дворец, площадь которого составляет три квадратных километра. Читать далее
«Наш город, который ведет свое летоисчисление из глубины веков, сегодня обладает множеством культурных и исторических памятников, легенды о которых известны далеко за пределами Казахстана. Несомненно, этот факт положительно влияет на туристический потенциал региона. Каждый год археологи находят в окрестностях Тараза различные артефакты и ценные реликвии, которые хранятся в местных музеях. Мы со своей стороны стараемся развивать инфраструктуру, делать все возможное для обеспечения комфорта и безопасности туристов», — отметил в своей речи заместитель акима города Тараз Ермек Карабаев.
Дальше в планах экспедиции посетить один из старейших заповедников в Средней Азии и Казахстане — Аксу-Жабаглы, который находится на территории Жамбылской и Туркестанской областей.
Экспедиция по маршруту «Новый Шелковый путь» стартовала 17 сентября в Алматы. За 13 дней экспедиции участники побывают на территории Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей.
Организатором экспедиции является Национальная компания «Kazakh Tourism» по заказу Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта. Маршрут экспедиции «Новый Шелковый путь» реализуется Республиканским общественным объединением «QazaqGeography».
В составе участников экспедиции есть опытные путешественники, представители туроператоров, иностранные и казахстанские тревел-блогеры, а также команда «National Geographic Россия».