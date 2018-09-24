  • Новый Шелковый путь: древний Тараз
    Мавзолей Айша-Биби, что в окрестностях Тараза, настоящая архитектурная жемчужина.
  • Новый Шелковый путь: древний Тараз
  • Новый Шелковый путь: древний Тараз
Калейдоскоп

Новый Шелковый путь: древний Тараз

Экспедиция по маршруту «Новый Шелковый путь», который проходит в рамках проекта «Ұлы Дала Eліне саяхат», добралась до Тараза, города с историей, насчитывающей две тысячи лет.
Kazakh Tourism
24 сентября 2018 в 14:41

Город имел очень важное значение, так как располагался в степном центре Великого Шелкового пути. Это город купцов и ремесленников, город, в котором сходились торговые пути между Азией и Европой. В ходе захватов разными правителями он неоднократно бывал разрушен и восстановлен. Сегодня, в окрестностях современного Тараза сохранилось множество исторических памятников, свидетельствующих о событиях далекого прошлого: мавзолеи Карахана и Давудбека, замки правителей, подлинные шедевры древней архитектуры — мавзолеи Бабаджи-хатун и Айша-биби, комплекс Тектурмас, дворцовый комплекс Акыртас, бани Кали Юнуса, археологический парк «Древний Тараз», появившийся на месте городища и другие. Мавзолеи Бабаджи-хатун и Айша-биби включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Большой интерес для археологов и путешественников представляет и находящийся в 40 километрах от Тараза город Акыртас. Это монументальная постройка из огромных каменных блоков, имеющая необычную планировку. Ее центр образует дворец, площадь которого составляет три квадратных километра. Читать далее

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