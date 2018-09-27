Романтика Русского Севера в Cedar Grass Белое Море
Отель «Cedar Grass» — это последний очаг цивилизации на беломорском побережье. Там заканчивается асфальтированная дорога и перестает работать мобильная связь, но все еще можно найти сетевые супермаркеты с импортным пивом. Желающих отдохнуть в умиротворяющей атмосфере ждут дома с современными и классическими, но равно уютными интерьерами и качественный сервис.
Любоваться природой и ощущать дыхание севера можно даже находясь в помещении — панорамные окна в жилых коттеджах, кафе и даже в бане позволяют любоваться морем во всей его бескрайней красоте или стоящий стеной густой лес. Кстати, в кафе есть комплексное питание, составленное на основе продуктов из местных хозяйств. Кроме того, при отеле есть целых две бани — одна для больших компаний, другая — маленькая и уютная.
В отеле есть все необходимое для рыбаков: оборудованный эхолотами, радарами и системами безопасности морской катер, на котором можно выйти в море, где даже новичок сможет поймать рыбу почти голыми руками. Именно поэтому в Cedar Grass часто приезжают рыбаки с семьей и друзьями: в реке ловят семгу, а в море — камбалу. Пока мужья на рыбалке, жены и дети проводят время с интересом и в комфорте.
Жители мурманской области уже давно стали частыми гостями отеля, рассказывая друзьям об уютных домиках на берегу моря, где можно почувствовать себя отрешенным от всего мира. Растет интерес и у путешественников из других городов — карельских туристов и жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Кроме нетронутой и величественной природы вас ждет море познавательных экскурсий, впечатления от которых останутся надолго. Посмотреть музеи, этнографические комплексы, устроить пешую прогулку по местным красотам — все это вам с радостью помогут организовать служащие отеля.
Вдохните свежесть целебного морского воздуха, восстановите силы в поморской бане, посетите загадочные петроглифы Канозера, сходите в морской поход на рыболовецком боте или поймайте дикую рыбу в бурлящей воде реки Умба, оцените фирменные блюда местной кухни… И конечно же, нельзя не полюбоваться северным сиянием, превращающим небо над головой в шедевральный холст кисти неизвестного художника. Отель круглогодичный, поэтому неважно — хотите ли вы встретить незабываемый Новый Год или сбегаете от удушливого лета на север — в Cedar Grass вас всегда будут ждать с нетерпением и встретят с завидным гостеприимством.
Подробную информацию ищите на сайте: white-sea.cedargrass.ru.