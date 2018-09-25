В Норвегии строят деревянный небоскрёб
В Норвегии завершилось строительство каркаса самого высокого в мире деревянного здания Mjos Tower (Башня Мьёс). На вершину башни, которая расположена в городке Брумунддал на берегу озера Мьёса (примерно в 100 км к северу от Осло), была поднята последняя балка. Пока это лишь каркас, но уже в следующем году Норвегия сможет похвастаться новой достопримечательностью — 18-этажной деревянной башней, высота которой составит 85,4 метра.
Авторы проекта убеждены, что строительство деревянной высотки будет сопровождаться меньшим выбросом углекислого газа по сравнению с возведением обычного здания из бетона. Впрочем, какое количество CO2 могли поглотить деревья, из которых строится Башня Мьёс — сказать трудно (прим. nat-geo.ru). Инициаторы проекта поясняют, что на возведение башни их сподвигло Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Тем не менее, без бетона всё же не обойтись: он нужен для того, чтобы уменьшить колебания высотного здания под воздействием ветра. Высокий уровень огнестойкости здания объясняется тем фактом, что оно строится из клееного бруса, который будет гореть лишь в том случае, если здание будет подвергаться воздействию огня на протяжении длительного времени.
В башне Mjos Tower расположатся частные апартаменты, крытый бассейн, отель, офисы и ресторан.
Работа продвигается со скоростью одного этажа в неделю. Официальное открытие здания запланировано на март 2019 года. Это будет день поражения для ещё одного деревянного строения, которое на сегодняшний день является рекордсменом по высоте — здания Treet («Дерево») в Бергене. Его 14 этажей «подпирают» норвежское небо на высоте 52,8 метров.